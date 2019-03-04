Лучшие голы Премьер-Лиги в феврале (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в феврале.
04.03.2019 10:15
Просмотров: 1142
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Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в феврале.
04.03.2019 10:15
Просмотров: 1142
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Последние комментарии:
1. Марс
Пропасть
2. Огурец
3. Черная Маня
(ответить)
Гол Марса, потом Агуэро пенсам,потом Слаха дальше мусор какой то
(ответить)
вообще не переживаю, 9 игр и всего лишь 1 очко отставания, всё еще впереди
(ответить)
Самый конечно забавный момент это комментарии людей которые пишут что Ливерпулю неповезло попасть на пиковый Сити) Серьезно?) Сити мешает Ливапулю выигрывать свои матчи? Долбoeбики как есть
(ответить)
люто гавкаю с тех колбасяунов, которые думают, что клопп может что-то выиграть
крепитесть, хуль.
(ответить)
Гол Мане шикарен... первый гол Агуэро то что тут делает?(
(ответить)
Фабиньо худший игрок матча .
(ответить)
Как всегда Ливерпуль в топах. Топари.
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опять лузерка прое6ала титул, который был так близок)) и опять шейхам, ну что за заморыши то такие......
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здорова, клоппы
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Короли на мочетроне
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1)Сити
пропасть
2) 2-29-70
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Где гол Гироуда Кристал пэласу ? липа а не подборка
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КОРОЛИ на Троне!!!
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