Лучшие голы Премьер-Лиги в феврале (ВИДЕО)

Лучшие голы месяца в Премьер-Лиге Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в феврале.


Метки видео, лучшие голы, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2019 10:15

Количество просмотров Просмотров: 1142

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Последние комментарии:




  1. el-tirador 04.03.2019 11:43 # el-tirador
    1. Марс

    Пропасть

    2. Огурец
    3. Черная Маня

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  2. rj1992 04.03.2019 11:37 # rj1992
    Гол Марса, потом Агуэро пенсам,потом Слаха дальше мусор какой то

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  3. livapu19 04.03.2019 11:32 # livapu19
    вообще не переживаю, 9 игр и всего лишь 1 очко отставания, всё еще впереди

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  4. mcferson 04.03.2019 11:30 # mcferson
    Самый конечно забавный момент это комментарии людей которые пишут что Ливерпулю неповезло попасть на пиковый Сити) Серьезно?) Сити мешает Ливапулю выигрывать свои матчи? Долбoeбики как есть

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  5. hammersmith 04.03.2019 11:24 # hammersmith
    люто гавкаю с тех колбасяунов, которые думают, что клопп может что-то выиграть
    крепитесть, хуль.

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  6. bes-ter 04.03.2019 11:20 # bes-ter
    Гол Мане шикарен... первый гол Агуэро то что тут делает?(

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  7. chr1s8rown 04.03.2019 11:08 # chr1s8rown
    Фабиньо худший игрок матча .

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  8. electric 04.03.2019 11:00 # electric
    Как всегда Ливерпуль в топах. Топари.

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  9. bezviz 04.03.2019 10:53 # bezviz
    опять лузерка прое6ала титул, который был так близок)) и опять шейхам, ну что за заморыши то такие......

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  10. hammersmith 04.03.2019 10:42 # hammersmith
    здорова, клоппы

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  11. fowler9 04.03.2019 10:38 # fowler9
    Короли на мочетроне

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  12. catalonia-pride 04.03.2019 10:30 # catalonia-pride
    1)Сити

    пропасть

    2) 2-29-70

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  13. reams 04.03.2019 10:29 # reams
    Где гол Гироуда Кристал пэласу ? липа а не подборка

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  14. mancityman 04.03.2019 10:19 # mancityman
    КОРОЛИ на Троне!!!

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