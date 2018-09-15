Хендерсон чует близость трофеев

Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон считает, что его команде осталось сделать "заключительный шаг" на пути к трофеям.

Подопечные Юргена Клоппа очень мощно начали новый сезон Премьер-Лиги, выиграв все четыре первых матча и пропустив лишь один гол. Это вселяет в Хендерсона уверенность, что цель близка.

"В последний год мы демонстрировали футбол, который я могу назвать одним из лучших, если не лучшим, что мне приходилось играть".

"У нас были великолепные игроки вроде Стиви (Джеррарда), (Луиса) Суареса и Филиппе (Коутиньо), но сейчас у нас есть команда, где каждый на правильном месте, начиная с тренера".

"С момента прихода Юргена мы движемся в правильном направлении, и теперь нам остается сделать заключительный шаг и выиграть награды. Это имеет огромное значение для нас", — сообщил Хендерсон Sky Sports.



Метки Ливерпуль, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2018 09:30

Количество просмотров Просмотров: 173

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  1. coon4 15.09.2018 09:44 # coon4
    это его очко чует xyй

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  2. mancityman 15.09.2018 09:38 # mancityman
    4uet zalupu vozle rta svoego v o4erednoi razПользователь получил предупреждение

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  3. only--liverpool 15.09.2018 09:37 # only--liverpool
    YNWA поссоны

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  4. gio 15.09.2018 09:37 # gio
    пес уже, не тот. так бывает когда крыша едет когда подсижвают всякие фабиньи. Пора пристрелить собаку

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