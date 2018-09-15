Хендерсон чует близость трофеев

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон считает, что его команде осталось сделать "заключительный шаг" на пути к трофеям.

Подопечные Юргена Клоппа очень мощно начали новый сезон Премьер-Лиги, выиграв все четыре первых матча и пропустив лишь один гол. Это вселяет в Хендерсона уверенность, что цель близка.



"В последний год мы демонстрировали футбол, который я могу назвать одним из лучших, если не лучшим, что мне приходилось играть".



"У нас были великолепные игроки вроде Стиви (Джеррарда), (Луиса) Суареса и Филиппе (Коутиньо), но сейчас у нас есть команда, где каждый на правильном месте, начиная с тренера".



"С момента прихода Юргена мы движемся в правильном направлении, и теперь нам остается сделать заключительный шаг и выиграть награды. Это имеет огромное значение для нас", — сообщил Хендерсон Sky Sports.