Хендерсон чует близость трофеев
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон считает, что его команде осталось сделать "заключительный шаг" на пути к трофеям.
Подопечные Юргена Клоппа очень мощно начали новый сезон Премьер-Лиги, выиграв все четыре первых матча и пропустив лишь один гол. Это вселяет в Хендерсона уверенность, что цель близка.
"В последний год мы демонстрировали футбол, который я могу назвать одним из лучших, если не лучшим, что мне приходилось играть".
"У нас были великолепные игроки вроде Стиви (Джеррарда), (Луиса) Суареса и Филиппе (Коутиньо), но сейчас у нас есть команда, где каждый на правильном месте, начиная с тренера".
"С момента прихода Юргена мы движемся в правильном направлении, и теперь нам остается сделать заключительный шаг и выиграть награды. Это имеет огромное значение для нас", — сообщил Хендерсон Sky Sports.
15.09.2018 09:30
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Последние комментарии:
это его очко чует xyй
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4uet zalupu vozle rta svoego v o4erednoi raz
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YNWA поссоны
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пес уже, не тот. так бывает когда крыша едет когда подсижвают всякие фабиньи. Пора пристрелить собаку
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