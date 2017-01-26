Новость дня: Светская хроника за четверг
"Манчестер Сити" все еще хочет Эктора Беллерина. "Челси" готов обменять Тибо Куртуа на Альваро Морату. Пол Скоулз делает первые шаги на тренерском поприще. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
Четверг: Халл Сити - МЮ 22:45 Барселона - Реал Сосьедад 23:15
Суббота: Ливерпуль - Вулвс 15:30 Кристал Пэлас - Ман Сити 18:00 Челси - Брентфорд 18:00
"Вест Хэм" перебил предложение "Бернли" по Снодграссу
"Вест Хэм" перебил предложение "Бернли" о покупке ведущего игрока "Халла" Роберта Снодграсса. Теперь выбор между двумя клубами должен сделать сам игрок.
26.01.2017
Пюэль: "Едем на "Уэмбли" за победой"
Главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль заявил, что его команда не собирается быть пассажиром в финале Кубка Лиги на "Уэмбли".
26.01.2017
Рио Фердинанд раскритиковал Пайе за отказ играть за "Вест Хэм"
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэма" Рио Фердинанд выступил с критикой в адрес плеймейкера "молотобойцев" Димитри Пайе, отказавшегося играть за свой клуб.
26.01.2017
Моуриньо не видит проблемы в том, что Мартиаль уехал в Париж вместо матча команды
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не видит никакой проблемы в том, что вместо просмотра матча своей команды нападающий Антони Мартиаль отправился в Париж.
26.01.2017
У Каррагера "есть вопросы" к Клоппу
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер выразил обеспокоенность текущей формой команды Юргена Клоппа и предъявил свои претензии немецкому тренеру.
26.01.2017
Моуриньо ожидает строгого наказания для Венгера
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо намекнул, что ожидает строгого наказания для своего коллеги Арсена Венгера из "Арсенала" за конфликт с резервным рефери.
26.01.2017
Де Хеа: "Я счастлив играть за "Манчестер Юнайтед"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа положил конец слухам о своем переходе в "Реал", заявив, что счастлив играть за "красных дьяволов".
26.01.2017
Клопп недоволен судейством и плохой реализацией
После вылета из Кубка Лиги главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посетовал на судейство и плохую реализацию моментов.
26.01.2017
"Ливерпуль" уступил путевку в финал Кубка Лиги "Саутгемптону"
"Ливерпуль" проиграл и ответный полуфинал Кубка Лиги, уступив путевку на "Уэмбли" "Саутгемптону".
26.01.2017
Дельф хочет доказать, что соответствует уровню "Сити"
Полузащитник "Манчестер Сити" Фабиан Дельф заявил, что по-прежнему счастлив на "Этихад" и готов наверстать упущенное из-за травм время.
25.01.2017
Моуриньо опасается, что финал Кубка Лиги навредит МЮ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо опасается, что удачное выступление в Кубке Лиги негативно отразится на шансах его команды финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.
25.01.2017
"Уотфорд" приобрел Мауро Сарате
"Уотфорд" официально объявил о приобретении нападающего "Фиорентины" Мауро Сарате. Сделка оценивается в 2 миллиона фунтов.
25.01.2017
Адебайор готов вернуться в Премьер-Лигу
Бывший нападающий "Арсенала", "Манчестер Сити", "Тоттенхэма" и "Кристал Пэлас" Эммануэль Адебайор заявил, что готов вернуться в Премьер-Лигу.
25.01.2017
Клопп: "Проиграем "Челси" – вылетим из гонки"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что поражение в очном матче с "Челси" лишит его команду шансов на победу в Премьер-Лиге.
25.01.2017
"Марсель" не будет платить свыше 25 млн. фунтов за Пайе
В ходе переговоров о покупке плеймейкера "Вест Хэма" Димитри Пайе "Марсель" поставил ультиматум: французский клуб не будет платить за игрока свыше 25 миллионов фунтов.
25.01.2017
"Арсенал" больше всех в Премьер-Лиге пострадал от травм в прошлом сезоне
По итогам прошлого сезона "Арсенал" пострадал от травм больше, чем какой-либо другой клуб Премьер-Лиги, вхолостую потратив на зарплаты почти 15 миллионов фунтов.
25.01.2017
"Бернли" согласовал стоимость Снодграсса
"Халл" принял предложение "Бернли" в размере 10 миллионов фунтов о покупке своего лучшего бомбардира в этом сезоне Роберта Сногдрасса.
25.01.2017
Светская хроника за среду
Пьер-Эмерик Обамеянг доступен за 80 миллионов фунтов. Мамаду Сако задумывается о переезде в Россию. "Интер" хочет Алексиса Санчеса. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
25.01.2017
Ламела исключает свой уход из "Тоттенхэма"
Вингер "Тоттенхэма" Эрик Ламела опроверг слухи, согласно которым он скучает по Италии и жаждет покинуть клуб.
25.01.2017