Новость дня: "Сити" и "Тоттенхэм" поделили очки

"Сити" и "Тоттенхэм" поделили очки Разбазарив преимущество в два гола, "Манчестер Сити" лишился победы в домашнем противостоянии с "Тоттенхэмом" — 2:2.

Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Дата 21.01.2017

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Суббота: Ливерпуль 2:3 Суонси 15:30 Борнмут 2:2 Уотфорд 18:00 Кристал Пэлас 0:1 Эвертон 18:00 Мидлсбро 1:3 Вест Хэм 18:00 Вест Бромвич 2:0 Сандерленд 18:00

Джеррард опасается, что "Ливерпуль" выбыл из чемпионской гонки

Адам Лаллана Новоиспеченный тренер академии "Ливерпуля" Стивен Джеррард признал, что поражение от "Суонси" может лишить команду Юргена Клоппа реальных шансов побороться за чемпионский титул Премьер-Лиги.

Дата 22.01.2017

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Гвардиола не понимает, как его соперникам удается забивать каждым ударом в створ

Клаудио Браво и Деле Алли После ничейного матча с "Тоттенхэмом" рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил удивление результативностью своих последних соперников — практически каждый удар в створ ворот Клаудио Браво становится голом.

Дата 21.01.2017

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Огбонна уже не сыграет за "Вест Хэм" в этом сезоне

Анджело Огбонна Защитник "Вест Хэма" Анджело Огбонна уже не сыграет в этом сезоне из-за предстоящей операции на колене.

Дата 21.01.2017

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Моуриньо: "Лишь одна команда стремилась победить"

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо прокомментировал ничейный результат против "Стоука", отметив плохую реализацию моментов у своей команды.

Дата 21.01.2017

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Руни избавил МЮ от поражения и стал рекордсменом клуба по количеству голов

Уэйн Руни Уэйн Руни достиг рекордной отметки в 250 голов за "Манчестер Юнайтед", избавив свою команду от поражения в компенсированное время выездного матча Премьер-Лиги против "Стоука" — 1:1.

Дата 21.01.2017

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Клопп не может объяснить поражение от "Суонси"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что не может объяснить, как его команда умудрилась проиграть на своем поле "Суонси" (2:3).

Дата 21.01.2017

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"Ливерпуль" дома проиграл последней команде Премьер-Лиге

Фернандо Льоренте "Суонси" поставил подножку претендующему на чемпионство в Премьер-Лиге "Ливерпулю", одержав неожиданную победу на "Энфилде" со счетом 2:3.

Дата 21.01.2017

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Обамеянг: "Могу покинуть Дортмунд в конце сезона"

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг обнадежил клубы Премьер-Лиги, заявив, что "Реал" — не единственное возможное направление для продолжения его карьеры.

Дата 21.01.2017

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Гвардиола наслаждается игрой "Тоттенхэма"

Маурисио Почеттино и Пеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, что любит наблюдать за игрой "Тоттенхэма" и восхищается работой Маурисио Почеттино на "Уайт Харт Лэйн".

Дата 21.01.2017

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Моуриньо готов продавать дальше

Жозе Моуриньо и Эшли Янг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо намекнул, что может продать еще несколько игроков до закрытия трансферного окна.

Дата 21.01.2017

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Гвардиола не винит Браво в неудачах "Сити"

Хосеп Гвардиола и Клаудио Браво Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что ошибки голкипера Клаудио Браво являются далеко не главной причиной неудач "горожан".

Дата 21.01.2017

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Конте попросил фанатов поддержать Косту

Антонио Конте и Диего Коста Главный тренер "Челси" Антонио Конте призвал публику "Стэмфорд Бридж" не освистывать нападающего Диего Косту во время воскресного матча с "Халлом".

Дата 21.01.2017

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Мойес: "Январские новички ничего не изменят"

Хосеп Гвардиола Наставник "Сандерленда" Дэвид Мойес выразил мнение, что январские приобретения не сыграют большой роли в выполнении задачи по спасению от вылета из Премьер-Лиги.

Дата 21.01.2017

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Почеттино: "Тоттенхэм" больше, чем "Сити"

Маурисио Почеттино и Хосеп Гвардиола Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что его клуб крупнее, чем "Манчестер Сити", с исторической точки зрения.

Дата 21.01.2017

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Моуриньо: "Де Хеа и Ромеро в равной степени важны для нас"

Давид Де Хеа и Серхио Ромеро Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что в его планы не входит расставание с основным голкипером Давидом Де Хеа или с его дублером Серхио Ромеро.

Дата 21.01.2017

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Гвардиола: "Возможно, я недостаточно хорош"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предположил, что игроки команды переоценили его таланты, когда он брался за эту работу.

Дата 21.01.2017

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Моуриньо считает Валенсию лучшим правым защитником мира

Жозе Моуриньо и Антонио Валенсия Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал своего подопечного Антонио Валенсию лучшим правым защитником мира.

Дата 21.01.2017

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ФИФА разрешила Матипу играть за "Ливерпуль"

Жоэль Матип С некоторым запозданием, но ФИФА все же разрешила защитнику Жоэлю Матипу играть за "Ливерпуль" в период проведения Кубка Африки.

Дата 21.01.2017

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22-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

Тоттенхэм — Манчестер Сити В субботу 21 января семью поединками стартует 22-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

Дата 21.01.2017

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