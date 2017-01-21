Новость дня: "Сити" и "Тоттенхэм" поделили очки
Разбазарив преимущество в два гола, "Манчестер Сити" лишился победы в домашнем противостоянии с "Тоттенхэмом" — 2:2.
Суббота: Ливерпуль 2:3 Суонси 15:30 Борнмут 2:2 Уотфорд 18:00 Кристал Пэлас 0:1 Эвертон 18:00 Мидлсбро 1:3 Вест Хэм 18:00 Вест Бромвич 2:0 Сандерленд 18:00
Джеррард опасается, что "Ливерпуль" выбыл из чемпионской гонки
Новоиспеченный тренер академии "Ливерпуля" Стивен Джеррард признал, что поражение от "Суонси" может лишить команду Юргена Клоппа реальных шансов побороться за чемпионский титул Премьер-Лиги.
22.01.2017
Гвардиола не понимает, как его соперникам удается забивать каждым ударом в створ
После ничейного матча с "Тоттенхэмом" рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил удивление результативностью своих последних соперников — практически каждый удар в створ ворот Клаудио Браво становится голом.
21.01.2017
Огбонна уже не сыграет за "Вест Хэм" в этом сезоне
Защитник "Вест Хэма" Анджело Огбонна уже не сыграет в этом сезоне из-за предстоящей операции на колене.
21.01.2017
Моуриньо: "Лишь одна команда стремилась победить"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо прокомментировал ничейный результат против "Стоука", отметив плохую реализацию моментов у своей команды.
Руни избавил МЮ от поражения и стал рекордсменом клуба по количеству голов
Уэйн Руни достиг рекордной отметки в 250 голов за "Манчестер Юнайтед", избавив свою команду от поражения в компенсированное время выездного матча Премьер-Лиги против "Стоука" — 1:1.
21.01.2017
Клопп не может объяснить поражение от "Суонси"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что не может объяснить, как его команда умудрилась проиграть на своем поле "Суонси" (2:3).
21.01.2017
"Ливерпуль" дома проиграл последней команде Премьер-Лиге
"Суонси" поставил подножку претендующему на чемпионство в Премьер-Лиге "Ливерпулю", одержав неожиданную победу на "Энфилде" со счетом 2:3.
21.01.2017
Обамеянг: "Могу покинуть Дортмунд в конце сезона"
Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг обнадежил клубы Премьер-Лиги, заявив, что "Реал" — не единственное возможное направление для продолжения его карьеры.
Гвардиола наслаждается игрой "Тоттенхэма"
Рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, что любит наблюдать за игрой "Тоттенхэма" и восхищается работой Маурисио Почеттино на "Уайт Харт Лэйн".
Моуриньо готов продавать дальше
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо намекнул, что может продать еще несколько игроков до закрытия трансферного окна.
21.01.2017
Гвардиола не винит Браво в неудачах "Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что ошибки голкипера Клаудио Браво являются далеко не главной причиной неудач "горожан".
Конте попросил фанатов поддержать Косту
Главный тренер "Челси" Антонио Конте призвал публику "Стэмфорд Бридж" не освистывать нападающего Диего Косту во время воскресного матча с "Халлом".
Мойес: "Январские новички ничего не изменят"
Наставник "Сандерленда" Дэвид Мойес выразил мнение, что январские приобретения не сыграют большой роли в выполнении задачи по спасению от вылета из Премьер-Лиги.
Почеттино: "Тоттенхэм" больше, чем "Сити"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что его клуб крупнее, чем "Манчестер Сити", с исторической точки зрения.
21.01.2017
Моуриньо: "Де Хеа и Ромеро в равной степени важны для нас"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что в его планы не входит расставание с основным голкипером Давидом Де Хеа или с его дублером Серхио Ромеро.
Гвардиола: "Возможно, я недостаточно хорош"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предположил, что игроки команды переоценили его таланты, когда он брался за эту работу.
21.01.2017
Моуриньо считает Валенсию лучшим правым защитником мира
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал своего подопечного Антонио Валенсию лучшим правым защитником мира.
21.01.2017
ФИФА разрешила Матипу играть за "Ливерпуль"
С некоторым запозданием, но ФИФА все же разрешила защитнику Жоэлю Матипу играть за "Ливерпуль" в период проведения Кубка Африки.
21.01.2017
22-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу 21 января семью поединками стартует 22-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
21.01.2017