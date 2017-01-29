Новость дня: "Юнайтед" разгромил "Уиган" в Кубке Англии
Еще одним участником 5-го раунда Кубка Англии стал "Манчестер Юнайтед", в домашних стенах переигравший "Уиган" со счетом 4:0.
Воскресенье: Бетис 1:1 Барселона 14:00 МЮ 4:0 Уиган 19:00
Вторник: Арсенал - Уотфорд 22:45 Сандерленд - Тоттенхэм 22:45 Ливерпуль - Челси 23:00
Моуриньо подтвердил, что Швайнштайгер останется, но Янг может уйти
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что полузащитник Бастиан Швайнштайгер входит в его планы на вторую половину сезону, и лишь вингер Эшли Янг может покинуть клуб в это трансферное окно.
29.01.2017
"Сандерленду" не удалось приобрести Ульоа
"Лестер" отклонил предложение "Сандерленда" в 3 миллиона фунтов о покупке нападающего Леонардо Ульоа.
29.01.2017
Лэмпард: "Аспиликуэта – лучший игрок "Челси" в сезоне"
Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард считает защитника Сесара Аспиликуэту лучшим игроком "синих" в текущем сезоне.
29.01.2017
"Вест Бромвич" пытается перехватить Ивановича
"Вест Бромвич" активно работает над тем, чтобы увести из под носа петербургского "Зенита" защитника "Челси" Бранислава Ивановича.
"Саутгемптон" близок к покупке Габбиадини
"Саутгемптон" близок к согласованию сделки по приобретению нападающего "Наполи" Маноло Габбиадини за 17 миллионов фунтов.
29.01.2017
Клопп готов продать Старриджа летом
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп готов продать нападающего Даниэля Старриджа по окончании сезона.
29.01.2017
"Ливерпуль" отправил частный самолет за Мане
"Ливерпуль" организовал частный самолет для вингера Садио Мане, чтобы сенегалец успел вернуться к предстоящему матчу Премьер-Лиги с "Челси".
29.01.2017
"Вест Хэм" согласовал продажу Пайе в "Марсель"
"Вест Хэм", наконец, сумел договориться о продаже своего полузащитника Димитри Пайе в "Марсель".
29.01.2017
"Майнц" арендовал Бояна Кркича
Вторую половину сезона плеймейкер "Стоука" Боян Кркич проведет на правах аренды в немецком "Майнце".
29.01.2017
Швайнштайгер попадет в заявку МЮ на Лигу Европы
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер вернулся в планы главного тренера Жозе Моуриньо и теперь попадет в заявку клуба на плей-офф Лиги Европы.
29.01.2017
Клопп: "Пасть ниже невозможно"
Юрген Клопп предположил, что его тренерская карьера в "Ливерпуле" достигла своей низшей точки, и теперь он надеется оттолкнуться ото дна.
29.01.2017
Конте будет и дальше доверять молодежи в Кубке Англии
Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что и в последующих стадиях Кубка Англии будет смело доверять молодым игрокам.
29.01.2017
Почеттино призывает Эриксена достичь "иного уровня"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино призвал полузащитника Кристиана Эриксена добавить и вывести свою игру на качественно новый уровень.
Лучшие моменты субботних матчей Кубка Англии (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры избранных матчей 4-го раунда Кубка Англии за субботу.
29.01.2017
Джеррард: "Только победа над "Челси" оставит "Ливерпуль" в чемпионской гонке"
Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что только победа над "Челси" во вторник вечером оставит шансы команде Юргена Клоппа на завоевание чемпионского титула Премьер-Лиги.
29.01.2017
Руни: "Моуриньо — правильный человек для "Юнайтед"
Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни убежден, что Жозе Моуриньо — правильная фигура, чтобы вернуть клубу стабильность и успех.
29.01.2017
Садио Мане возвращается с Кубка Африки
Нападающий Садио Мане, чье отсутствие остро чувствовалось в последних матчах "Ливерпуля", завершил свое выступление на Кубке Африки и теперь возвращается в мерсисайдский клуб.
29.01.2017
Венгер рад, что Уэлбек развеял его страхи
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер порадовался возвращению в строй нападающего Данни Уэлбека, который в субботу отметился дублем в матче Кубка Англии против "Саутгемптона".
"Лестер" отказался продать Слимани в Китай
"Лестер" ответил отказом на предложение китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" в 38 миллионов фунтов о покупке нападающего Ислава Слимани.
29.01.2017