Новость дня: Светская хроника за понедельник
Шакира хочет, чтобы Пике отправился в Лондон. Диего Коста останется в "Челси" до конца сезона. Арсен Венгер подпишет новый контракт с "Арсеналом" в марте. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
Воскресенье: Эвертон 4:0 Ман Сити 16:30 МЮ 1:1 Ливерпуль 19:00
Боян Кркич готов покинуть "Стоук"
Плеймейкер "Стоука" Боян Кркич рассказал своим партнерам по команде, что покинет клуб, если получит подходящее предложение в зимнее трансферное окно.
16.01.2017
Гвардиола: "Нас переиграл только "Тоттенхэм"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что в нынешнем сезоне его команду по-настоящему переиграл только "Тоттенхэм".
16.01.2017
Марк Нобл: "Вест Хэму" будет лучше без Пайе"
Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл считает, что "молотобойцам" будет лучше без плеймейкера Димитри Пайе, устроившего забастовку.
16.01.2017
Озил рассчитывает остаться в Лондоне
Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил вновь намекнул на свою готовность заключить новый контракт, выразив желание остаться в Лондоне.
16.01.2017
Чех надеется, что "Челси" начнет нервничать под давлением со стороны преследователей
Голкипер "Арсенала" Петр Чех надеется, что успехи команд преследующей группы станут источником давления на лидирующего в Премьер-Лиге "Челси".
16.01.2017
Гиггз — фаворит на роль главного тренера "Ноттингем Форест"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз является фаворитом на вакантную должность главного тренера "Ноттингем Форест" из Чемпионшипа.
16.01.2017
Гнабри намекнул на свои планы вернуться в Премьер-Лигу
Полузащитник бременского "Вердера" Серж Гнабри намекнул, что в будущем он будет открыт к возвращению в "Арсенал" — или к переходу в "Челси".
16.01.2017
Почеттино уверен, что игроки "Тоттенхэма" устоят перед "безумными деньгами" из Китая
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино уверен, что его команде не грозит потеря ведущих игроков из-за интереса со стороны китайских клубов.
16.01.2017
Венгер удивлен плотностью команд наверху таблицы
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что удивлен плотностью команд в лидирующей группе в этом сезоне Премьер-Лиги.
16.01.2017
Лучшие моменты воскресных матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 21-го тура Премьер-Лиги за воскресенье.
16.01.2017
Антонио Конте: "Не все решают деньги"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте предупредил своего нападающего Диего Косту, что в футболе "не все решают деньги".
16.01.2017
Моуриньо и Клопп прокомментировали свою стычку у бровки
Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" и Юрген Клопп из "Ливерпуля" прокомментировали свою стычку в концовке воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд".
16.01.2017
Президент "Марселя" прибыл в Лондон договариваться по Пайе
В ближайшие 24 часа президент "Марселя" Жак-Анри Эйро проведет встречу с руководством "Вест Хэма", чтобы обсудить трансфер полузащитника Димитри Пайе.
16.01.2017
Клопп: "Было приятно увидеть такую игру от "Ливерпуля"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рад, что его команда, при всех своих трудностях, сумела показать хорошую игру в выездном матче против "Манчестер Юнайтед" и вернуться домой с очком.
15.01.2017
"Вест Хэм" избавился от Дзадзы
"Вест Хэм" попрощался с нападающим Симоне Дзадзой, который остаток этого сезона проведет в аренде в "Валенсии".
15.01.2017
Моуриньо: "Расстроен, что не набрали три очка"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что матч против "Ливерпуля" оправдал его ожидания в плане зрелищности, но не в плане качества игры, и он расстроен ничейным результатом.
15.01.2017
Гвардиола призвал игроков "Сити" "не смотреть в таблицу"
После сокрушительного поражения 4:0 в гостях у "Эвертона" главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал свою команду "не смотреть в таблицу".
15.01.2017
"Юнайтед" ушел от поражения в матче с "Ливерпулем"
Гол Златана Ибрагимовича в концовке позволил "Манчестер Юнайтед" избежать поражения в домашнем противостоянии с "Ливерпулем" — 1:1.
15.01.2017
"Эвертон" нанес Гвардиоле его крупнейшее поражение в карьере
Проиграв "Эвертону" со счетом 4:0, наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола потерпел свое самое крупное поражение в тренерской карьере в рамках чемпионата.
15.01.2017