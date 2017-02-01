Новость дня: 23-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды
В среду 1 февраля тремя поединками завершится 23-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
Цорк: "Ройс не хочет в "Арсенал", не смешите"
Спортивный директор "Боруссии" Микаэль Цорк заявил, что вингер Марко Ройс даже не помышляет о переходе в "Арсенал", куда его отчаянно сватает пресса.
01.02.2017
Джеррард обвинил Миньоле в пропущенном от "Челси" голе
Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард обвинил голкипера "красных" Симона Миньоле в пропущенном от "Челси" голе.
01.02.2017
Футбольная Лига одобрила переход Роудса из "Мидлсбро" в "Шеффилд Уэнсдей"
"Мидлсбро" отправил своего нападающего Джордана Роудса в клуб Чемпионшипа "Шеффилд Уэнсдей" в аренду с последующим выкупом.
01.02.2017
Фирмино лишен водительских прав на год
Нападающий "Ливерпуля" Роберта Фирмино был на год лишен водительских прав и оштрафован на 20 тысяч фунтов за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
01.02.2017
Моуриньо скучает по Лиге Чемпионов
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что скучает по выступлению в Лиге Чемпионов, но вынужден довольствоваться малым.
Джеррард знает, почему Гризманн не торопится в МЮ
Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард рассказал, что знает, почему нападающий Антуан Гризманн не спешит переходить из "Атлетико" в "Манчестер Юнайтед".
01.02.2017
"Челси" подтвердил продажу Ивановича в "Зенит"
"Челси" объявил об уходе правого защитника Бранислава Ивановича в петербургский "Зенит". Девятилетнее пребывание серба на "Стэмфорд Бридж" подошло к концу.
01.02.2017
Моуриньо не может представить МЮ без Мхитаряна
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что больше не может представить команду без плеймейкера Генриха Мхитаряна.
01.02.2017
Клубы Премьер-Лиги впервые в истории отразили коллективную прибыль на трансферном рынке
За время завершившегося зимнего трансферного окна клубы Премьер-Лиги впервые в истории продали игроков на большую сумму, нежели купили.
01.02.2017
Гвардиола рассчитывает сохранить Фернандиньо
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, что рассчитывает сохранить полузащитника Фернандиньо на долгие годы.
Юрген Клопп: "Коста — боец"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил вклад Диего Косты в успехи "Челси" в этом сезоне, назвав испанского нападающего "бойцом".
01.02.2017
Райан Мейсон: "Мне повезло остаться в живых"
Полузащитник "Халла" Райан Мейсон считает, что ему "повезло остаться в живых" после перелома черепа в матче против "Челси" 22 января.
01.02.2017
"Арсенал" остался без центральных полузащитников перед матчем с "Челси"
В преддверии матча против лидирующего в Премьер-Лиге "Челси" в "Арсенале" сложилась катастрофическая ситуация — у главного тренера Арсена Венгера не осталось ни одного центрального полузащитника.
01.02.2017
Обамеянг: "Я должен уйти летом"
Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг поставил в известность клубы Премьер-Лиги, объявив о планах покинуть дортмундскую "Боруссию" по окончании этого сезона.
01.02.2017
Лучшие моменты матчей Премьер-Лиги за вторник (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 23-го тура Премьер-Лиги за вторник.
01.02.2017
Конте доволен очком против "Ливерпуля" и теперь жаждет реванша против "Арсенала"
Наставник "Челси" Антонио Конте порадовался набранному очку в гостях у "Ливерпуля", а также призвал свою команду тщательно подготовиться к своему следующему матчу в Премьер-Лиге — против "Арсенала".
01.02.2017
Клопп гордится игроками, но не рад ничейному результату
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он доволен игрой своей команды, но не результатом в матче против "Челси" (1:1).
01.02.2017
Венгер считает поражение от "Уотфорда" несправедливым
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что его команда не заслужила дома проиграть "Уотфорду" со счетом 2:1.
01.02.2017
"Халл" усилился Н'Диайе и Гросицки
В заключительный день зимнего трансферного окна "Халл" укрепился полузащитником "Вильярреала" Альфредом Н'Диайе и вингером "Ренна" Камилом Гросицки.