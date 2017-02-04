Новость дня: 24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу 4 февраля восемью поединками стартует 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
Суббота: Челси - Арсенал 15:30 Халл Сити - Ливерпуль 18:00 Барселона - Атлетик Б 18:15 Тоттенхэм - Мидлсбро 20:30
Воскресенье: Ман Сити - Суонси 16:30
Гвардиола рассчитывает и на Агуэро, и на Жезуса
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заверил, что нападающий Серхио Агуэро занимает центральное место в его планах на будущее, но одновременно он рассчитывает и на Габриэля Жезуса.
03.02.2017
"Юнайтед" дозаявил Швайнштайгера на Лигу Европы
Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сдержал свое слово и добавил полузащитника Бастиана Швайнштайгера в заявку на плей-офф Лиги Европы.
03.02.2017
Пирес: "Последняя возможность для "Арсенала" остаться в гонке"
Легенда "Арсенала" Робер Пирес считает, что в субботу у подопечных Арсена Венгера будет последняя возможность вмешаться в борьбу за чемпионский титул Премьер-Лиги.
Конте не считает, что чемпионская гонка окончена
Главный тренер "Челси" Антонио Конте выразил мнение, что чемпионская гонка Премьер-Лиги еще далеко не окончена.
03.02.2017
Моуриньо: "Юнайтед" не будет тратить время на невозможные сделки"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что грядущим летом его клуб не будет впустую тратить время, пытаясь согласовать "невозможные сделки".
Венгер дважды пытался купить Канте
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что пытался дважды заполучить полузащитника "Челси" Нголо Канте, но оба раза терпел неудачу.
03.02.2017
Эйди Бутройд возглавил молодежную сборную Англии
Новым главным тренером молодежной сборной Англии на постоянной основе был назначен 45-летний Эйди Бутройд.
03.02.2017
Фабрегас планирует завершить карьеру в МЛС
Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас не исключил своего переезда в Китай, но завершить карьеру планирует в МЛС.
03.02.2017
Венгер отправится на трибуну с фанатами "Челси"
Ввиду своей дисквалификации, наставник "Арсенала" Арсен Венгер будет вынужден отправиться на трибуну с болельщиками "Челси" во время субботнего матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".
03.02.2017
Марк Хьюз подтвердил, что Берахино был дисквалифицирован за допинг
Наставник "Стоука" Марк Хьюз подтвердил, что его новичок Сэйдо Берахино действительно отбыл дисквалификацию в условиях секретности за допинг.
03.02.2017
Ян Эйр досрочно уходит из "Ливерпуля"
Исполнительный директор "Ливерпуля" Ян Эйр покинет мерсисайдский клуб на три месяца раньше, чем планировалось изначально.
03.02.2017
Рэмси выбыл до конца февраля
Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси пополнил лазарет "канониров". Из-за травмы икроножной мышцы валлиец пропустит три недели.
03.02.2017
Фабрегас всегда будет благодарен "Арсеналу"
Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас заявил, что всегда будет благодарен "Арсеналу" и лично главному тренеру "канониров" Арсену Венгеру.
03.02.2017
Серхио Агуэро счастлив в "Сити"
Агент нападающего Серхио Агуэро заверил, что его клиент счастлив в "Манчестер Сити" и никуда не собирается уходить.
03.02.2017
Венгер нашел "нового Анри" для "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил свой интерес к нападающему "Монако" Килиану Мбаппе, заверив, что из юноши может получиться новый Тьерри Анри.
03.02.2017
Берахино отбыл секретную дисквалификацию за допинг
В сентябре прошлого года нападающий "Стоука" Сэйдо Берахино, еще будучи игроком "Вест Бромвича", провалил допинг-тест и был приговорен к секретной дисквалификации.
03.02.2017
Терри назвал Лэмпарда "величайшим игроком" в истории "Челси"
Капитан "Челси" Джон Терри назвал завершившего карьеру полузащитника Фрэнка Лэмпарда "величайшим игроком" в истории лондонского клуба.
03.02.2017
"Спортинг" выкупил Коатеса у "Сандерленда"
"Сандерленд" официально объявил о продаже в "Спортинг" защитника Себастьяна Коатеса, который находился в аренде в лиссабонском клубе с января прошлого года.
Азар рассказал, что отличает Конте от Моуриньо
Вингер "Челси" Эден Азар рассказал, что выгодно отличает нынешнего рулевого "синих" Антонио Конте от его предшественника Жозе Моуриньо.
03.02.2017