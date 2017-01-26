Новость дня: Светская хроника за четверг

Светская хроника за четверг "Манчестер Сити" все еще хочет Эктора Беллерина. "Челси" готов обменять Тибо Куртуа на Альваро Морату. Пол Скоулз делает первые шаги на тренерском поприще. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Метки слухи дня

Дата 26.01.2017

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Четверг: Халл Сити - МЮ 22:45 Барселона - Реал Сосьедад 23:15

Суббота: Ливерпуль - Вулвс 15:30 Кристал Пэлас - Ман Сити 18:00 Челси - Брентфорд 18:00

"Вест Хэм" перебил предложение "Бернли" по Снодграссу

Роберт Снодграсс "Вест Хэм" перебил предложение "Бернли" о покупке ведущего игрока "Халла" Роберта Снодграсса. Теперь выбор между двумя клубами должен сделать сам игрок.

Дата 26.01.2017

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Пюэль: "Едем на "Уэмбли" за победой"

Клод Пюэль Главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль заявил, что его команда не собирается быть пассажиром в финале Кубка Лиги на "Уэмбли".

Дата 26.01.2017

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Рио Фердинанд раскритиковал Пайе за отказ играть за "Вест Хэм"

Димитри Пайе Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэма" Рио Фердинанд выступил с критикой в адрес плеймейкера "молотобойцев" Димитри Пайе, отказавшегося играть за свой клуб.

Дата 26.01.2017

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Моуриньо не видит проблемы в том, что Мартиаль уехал в Париж вместо матча команды

Антони Мартиаль и Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не видит никакой проблемы в том, что вместо просмотра матча своей команды нападающий Антони Мартиаль отправился в Париж.

Дата 26.01.2017

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У Каррагера "есть вопросы" к Клоппу

Юрген Клопп Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер выразил обеспокоенность текущей формой команды Юргена Клоппа и предъявил свои претензии немецкому тренеру.

Дата 26.01.2017

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Моуриньо ожидает строгого наказания для Венгера

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо намекнул, что ожидает строгого наказания для своего коллеги Арсена Венгера из "Арсенала" за конфликт с резервным рефери.

Дата 26.01.2017

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Де Хеа: "Я счастлив играть за "Манчестер Юнайтед"

Давид Де Хеа Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа положил конец слухам о своем переходе в "Реал", заявив, что счастлив играть за "красных дьяволов".

Дата 26.01.2017

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Клопп недоволен судейством и плохой реализацией

Юрген Клопп После вылета из Кубка Лиги главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посетовал на судейство и плохую реализацию моментов.

Дата 26.01.2017

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"Ливерпуль" уступил путевку в финал Кубка Лиги "Саутгемптону"

Даниэль Старридж "Ливерпуль" проиграл и ответный полуфинал Кубка Лиги, уступив путевку на "Уэмбли" "Саутгемптону".

Дата 26.01.2017

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Дельф хочет доказать, что соответствует уровню "Сити"

Фабиан Дельф Полузащитник "Манчестер Сити" Фабиан Дельф заявил, что по-прежнему счастлив на "Этихад" и готов наверстать упущенное из-за травм время.

Дата 25.01.2017

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Моуриньо опасается, что финал Кубка Лиги навредит МЮ

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо опасается, что удачное выступление в Кубке Лиги негативно отразится на шансах его команды финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

Дата 25.01.2017

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"Уотфорд" приобрел Мауро Сарате

Мауро Сарате "Уотфорд" официально объявил о приобретении нападающего "Фиорентины" Мауро Сарате. Сделка оценивается в 2 миллиона фунтов.

Дата 25.01.2017

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Адебайор готов вернуться в Премьер-Лигу

Эммануэль Адебайор Бывший нападающий "Арсенала", "Манчестер Сити", "Тоттенхэма" и "Кристал Пэлас" Эммануэль Адебайор заявил, что готов вернуться в Премьер-Лигу.

Дата 25.01.2017

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Клопп: "Проиграем "Челси" – вылетим из гонки"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что поражение в очном матче с "Челси" лишит его команду шансов на победу в Премьер-Лиге.

Дата 25.01.2017

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"Марсель" не будет платить свыше 25 млн. фунтов за Пайе

Димитри Пайе В ходе переговоров о покупке плеймейкера "Вест Хэма" Димитри Пайе "Марсель" поставил ультиматум: французский клуб не будет платить за игрока свыше 25 миллионов фунтов.

Дата 25.01.2017

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"Арсенал" больше всех в Премьер-Лиге пострадал от травм в прошлом сезоне

Данни Уэлбек По итогам прошлого сезона "Арсенал" пострадал от травм больше, чем какой-либо другой клуб Премьер-Лиги, вхолостую потратив на зарплаты почти 15 миллионов фунтов.

Дата 25.01.2017

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"Бернли" согласовал стоимость Снодграсса

Роберт Снодграсс "Халл" принял предложение "Бернли" в размере 10 миллионов фунтов о покупке своего лучшего бомбардира в этом сезоне Роберта Сногдрасса.

Дата 25.01.2017

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Светская хроника за среду

Светская хроника Пьер-Эмерик Обамеянг доступен за 80 миллионов фунтов. Мамаду Сако задумывается о переезде в Россию. "Интер" хочет Алексиса Санчеса. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Дата 25.01.2017

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Ламела исключает свой уход из "Тоттенхэма"

Эрик Ламела Вингер "Тоттенхэма" Эрик Ламела опроверг слухи, согласно которым он скучает по Италии и жаждет покинуть клуб.

Дата 25.01.2017

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