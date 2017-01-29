Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что полузащитник Бастиан Швайнштайгер входит в его планы на вторую половину сезону, и лишь вингер Эшли Янг может покинуть клуб в это трансферное окно.