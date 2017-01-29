Новость дня: "Юнайтед" разгромил "Уиган" в Кубке Англии

"Юнайтед" разгромил "Уиган" в Кубке Англии Еще одним участником 5-го раунда Кубка Англии стал "Манчестер Юнайтед", в домашних стенах переигравший "Уиган" со счетом 4:0.

Метки Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Уиган

Дата 29.01.2017

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Воскресенье: Бетис 1:1 Барселона 14:00 МЮ 4:0 Уиган 19:00

Вторник: Арсенал - Уотфорд 22:45 Сандерленд - Тоттенхэм 22:45 Ливерпуль - Челси 23:00

Моуриньо подтвердил, что Швайнштайгер останется, но Янг может уйти

Бастиан Швайнштайгер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что полузащитник Бастиан Швайнштайгер входит в его планы на вторую половину сезону, и лишь вингер Эшли Янг может покинуть клуб в это трансферное окно.

Дата 29.01.2017

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"Сандерленду" не удалось приобрести Ульоа

Леонардо Ульоа "Лестер" отклонил предложение "Сандерленда" в 3 миллиона фунтов о покупке нападающего Леонардо Ульоа.

Дата 29.01.2017

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Лэмпард: "Аспиликуэта – лучший игрок "Челси" в сезоне"

Фрэнк Лэмпард и Сесар Аспиликуэта Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард считает защитника Сесара Аспиликуэту лучшим игроком "синих" в текущем сезоне.

Дата 29.01.2017

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"Вест Бромвич" пытается перехватить Ивановича

Бранислав Иванович "Вест Бромвич" активно работает над тем, чтобы увести из под носа петербургского "Зенита" защитника "Челси" Бранислава Ивановича.

Дата 29.01.2017

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"Саутгемптон" близок к покупке Габбиадини

Маноло Габбиадини "Саутгемптон" близок к согласованию сделки по приобретению нападающего "Наполи" Маноло Габбиадини за 17 миллионов фунтов.

Дата 29.01.2017

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Клопп готов продать Старриджа летом

Даниэль Старридж Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп готов продать нападающего Даниэля Старриджа по окончании сезона.

Дата 29.01.2017

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"Ливерпуль" отправил частный самолет за Мане

Садио Мане "Ливерпуль" организовал частный самолет для вингера Садио Мане, чтобы сенегалец успел вернуться к предстоящему матчу Премьер-Лиги с "Челси".

Дата 29.01.2017

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"Вест Хэм" согласовал продажу Пайе в "Марсель"

Димитри Пайе "Вест Хэм", наконец, сумел договориться о продаже своего полузащитника Димитри Пайе в "Марсель".

Дата 29.01.2017

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"Майнц" арендовал Бояна Кркича

Боян Кркич Вторую половину сезона плеймейкер "Стоука" Боян Кркич проведет на правах аренды в немецком "Майнце".

Дата 29.01.2017

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Швайнштайгер попадет в заявку МЮ на Лигу Европы

Бастиан Швайнштайгер Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер вернулся в планы главного тренера Жозе Моуриньо и теперь попадет в заявку клуба на плей-офф Лиги Европы.

Дата 29.01.2017

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Клопп: "Пасть ниже невозможно"

Юрген Клопп Юрген Клопп предположил, что его тренерская карьера в "Ливерпуле" достигла своей низшей точки, и теперь он надеется оттолкнуться ото дна.

Дата 29.01.2017

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Конте будет и дальше доверять молодежи в Кубке Англии

Мичи Батшуайи и Антонио Конте Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что и в последующих стадиях Кубка Англии будет смело доверять молодым игрокам.

Дата 29.01.2017

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Почеттино призывает Эриксена достичь "иного уровня"

Кристиан Эриксен Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино призвал полузащитника Кристиана Эриксена добавить и вывести свою игру на качественно новый уровень.

Дата 29.01.2017

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Лучшие моменты субботних матчей Кубка Англии (ВИДЕО)

Тео Уолкотт и Данни Уэлбек Предлагаем вашему вниманию видеообзоры избранных матчей 4-го раунда Кубка Англии за субботу.

Дата 29.01.2017

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Джеррард: "Только победа над "Челси" оставит "Ливерпуль" в чемпионской гонке"

Стивен Джеррард Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что только победа над "Челси" во вторник вечером оставит шансы команде Юргена Клоппа на завоевание чемпионского титула Премьер-Лиги.

Дата 29.01.2017

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Руни: "Моуриньо — правильный человек для "Юнайтед"

Жозе Моуриньо Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни убежден, что Жозе Моуриньо — правильная фигура, чтобы вернуть клубу стабильность и успех.

Дата 29.01.2017

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Садио Мане возвращается с Кубка Африки

Садио Мане Нападающий Садио Мане, чье отсутствие остро чувствовалось в последних матчах "Ливерпуля", завершил свое выступление на Кубке Африки и теперь возвращается в мерсисайдский клуб.

Дата 29.01.2017

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Венгер рад, что Уэлбек развеял его страхи

Данни Уэлбек Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер порадовался возвращению в строй нападающего Данни Уэлбека, который в субботу отметился дублем в матче Кубка Англии против "Саутгемптона".

Дата 29.01.2017

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"Лестер" отказался продать Слимани в Китай

Ислам Слимани "Лестер" ответил отказом на предложение китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" в 38 миллионов фунтов о покупке нападающего Ислава Слимани.

Дата 29.01.2017

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