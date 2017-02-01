Новость дня: 23-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

23-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды В среду 1 февраля тремя поединками завершится 23-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

Метки анонс тура, Премьер-Лига

Дата 01.02.2017

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LiveResult

Среда: Вест Хэм - Ман Сити 22:45 МЮ - Халл Сити 23:00 Атлетико М - Барселона 23:00

Цорк: "Ройс не хочет в "Арсенал", не смешите"

Марко Ройс Спортивный директор "Боруссии" Микаэль Цорк заявил, что вингер Марко Ройс даже не помышляет о переходе в "Арсенал", куда его отчаянно сватает пресса.

Дата 01.02.2017

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Джеррард обвинил Миньоле в пропущенном от "Челси" голе

Симон Миньоле Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард обвинил голкипера "красных" Симона Миньоле в пропущенном от "Челси" голе.

Дата 01.02.2017

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Футбольная Лига одобрила переход Роудса из "Мидлсбро" в "Шеффилд Уэнсдей"

Джордан Роудс "Мидлсбро" отправил своего нападающего Джордана Роудса в клуб Чемпионшипа "Шеффилд Уэнсдей" в аренду с последующим выкупом.

Дата 01.02.2017

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Фирмино лишен водительских прав на год

Роберто Фирмино Нападающий "Ливерпуля" Роберта Фирмино был на год лишен водительских прав и оштрафован на 20 тысяч фунтов за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Дата 01.02.2017

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Моуриньо скучает по Лиге Чемпионов

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что скучает по выступлению в Лиге Чемпионов, но вынужден довольствоваться малым.

Дата 01.02.2017

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Джеррард знает, почему Гризманн не торопится в МЮ

Антуан Гризманн Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард рассказал, что знает, почему нападающий Антуан Гризманн не спешит переходить из "Атлетико" в "Манчестер Юнайтед".

Дата 01.02.2017

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"Челси" подтвердил продажу Ивановича в "Зенит"

Бранислав Иванович "Челси" объявил об уходе правого защитника Бранислава Ивановича в петербургский "Зенит". Девятилетнее пребывание серба на "Стэмфорд Бридж" подошло к концу.

Дата 01.02.2017

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Моуриньо не может представить МЮ без Мхитаряна

Жозе Моуриньо и Генрих Мхитарян Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что больше не может представить команду без плеймейкера Генриха Мхитаряна.

Дата 01.02.2017

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Клубы Премьер-Лиги впервые в истории отразили коллективную прибыль на трансферном рынке

Оскар За время завершившегося зимнего трансферного окна клубы Премьер-Лиги впервые в истории продали игроков на большую сумму, нежели купили.

Дата 01.02.2017

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Гвардиола рассчитывает сохранить Фернандиньо

Пеп Гвардиола и Фернандиньо Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, что рассчитывает сохранить полузащитника Фернандиньо на долгие годы.

Дата 01.02.2017

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Юрген Клопп: "Коста — боец"

Диего Коста и Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил вклад Диего Косты в успехи "Челси" в этом сезоне, назвав испанского нападающего "бойцом".

Дата 01.02.2017

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Райан Мейсон: "Мне повезло остаться в живых"

Райан Мейсон Полузащитник "Халла" Райан Мейсон считает, что ему "повезло остаться в живых" после перелома черепа в матче против "Челси" 22 января.

Дата 01.02.2017

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"Арсенал" остался без центральных полузащитников перед матчем с "Челси"

Аарон Рэмси В преддверии матча против лидирующего в Премьер-Лиге "Челси" в "Арсенале" сложилась катастрофическая ситуация — у главного тренера Арсена Венгера не осталось ни одного центрального полузащитника.

Дата 01.02.2017

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Обамеянг: "Я должен уйти летом"

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг поставил в известность клубы Премьер-Лиги, объявив о планах покинуть дортмундскую "Боруссию" по окончании этого сезона.

Дата 01.02.2017

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Лучшие моменты матчей Премьер-Лиги за вторник (ВИДЕО)

Диего Коста Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 23-го тура Премьер-Лиги за вторник.

Дата 01.02.2017

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Конте доволен очком против "Ливерпуля" и теперь жаждет реванша против "Арсенала"

Антонио Конте Наставник "Челси" Антонио Конте порадовался набранному очку в гостях у "Ливерпуля", а также призвал свою команду тщательно подготовиться к своему следующему матчу в Премьер-Лиге — против "Арсенала".

Дата 01.02.2017

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Клопп гордится игроками, но не рад ничейному результату

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он доволен игрой своей команды, но не результатом в матче против "Челси" (1:1).

Дата 01.02.2017

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Венгер считает поражение от "Уотфорда" несправедливым

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что его команда не заслужила дома проиграть "Уотфорду" со счетом 2:1.

Дата 01.02.2017

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"Халл" усилился Н'Диайе и Гросицки

Камил Гросицки В заключительный день зимнего трансферного окна "Халл" укрепился полузащитником "Вильярреала" Альфредом Н'Диайе и вингером "Ренна" Камилом Гросицки.

Дата 01.02.2017

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