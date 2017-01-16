Новость дня: Светская хроника за понедельник

Светская хроника за понедельник Шакира хочет, чтобы Пике отправился в Лондон. Диего Коста останется в "Челси" до конца сезона. Арсен Венгер подпишет новый контракт с "Арсеналом" в марте. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Метки слухи дня

Дата 16.01.2017

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Воскресенье: Эвертон 4:0 Ман Сити 16:30 МЮ 1:1 Ливерпуль 19:00

Боян Кркич готов покинуть "Стоук"

Боян Кркич Плеймейкер "Стоука" Боян Кркич рассказал своим партнерам по команде, что покинет клуб, если получит подходящее предложение в зимнее трансферное окно.

Дата 16.01.2017

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Гвардиола: "Нас переиграл только "Тоттенхэм"

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что в нынешнем сезоне его команду по-настоящему переиграл только "Тоттенхэм".

Дата 16.01.2017

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Марк Нобл: "Вест Хэму" будет лучше без Пайе"

Димитри Пайе и Марк Нобл Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл считает, что "молотобойцам" будет лучше без плеймейкера Димитри Пайе, устроившего забастовку.

Дата 16.01.2017

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Озил рассчитывает остаться в Лондоне

Месут Озил Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил вновь намекнул на свою готовность заключить новый контракт, выразив желание остаться в Лондоне.

Дата 16.01.2017

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Чех надеется, что "Челси" начнет нервничать под давлением со стороны преследователей

Петр Чех Голкипер "Арсенала" Петр Чех надеется, что успехи команд преследующей группы станут источником давления на лидирующего в Премьер-Лиге "Челси".

Дата 16.01.2017

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Гиггз — фаворит на роль главного тренера "Ноттингем Форест"

Райан Гиггз Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз является фаворитом на вакантную должность главного тренера "Ноттингем Форест" из Чемпионшипа.

Дата 16.01.2017

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Гнабри намекнул на свои планы вернуться в Премьер-Лигу

Серж Гнабри Полузащитник бременского "Вердера" Серж Гнабри намекнул, что в будущем он будет открыт к возвращению в "Арсенал" — или к переходу в "Челси".

Дата 16.01.2017

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Почеттино уверен, что игроки "Тоттенхэма" устоят перед "безумными деньгами" из Китая

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино уверен, что его команде не грозит потеря ведущих игроков из-за интереса со стороны китайских клубов.

Дата 16.01.2017

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Венгер удивлен плотностью команд наверху таблицы

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что удивлен плотностью команд в лидирующей группе в этом сезоне Премьер-Лиги.

Дата 16.01.2017

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Лучшие моменты воскресных матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)

Симон Миньоле и Генрих Мхитарян Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 21-го тура Премьер-Лиги за воскресенье.

Дата 16.01.2017

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Антонио Конте: "Не все решают деньги"

Диего Коста и Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте предупредил своего нападающего Диего Косту, что в футболе "не все решают деньги".

Дата 16.01.2017

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Моуриньо и Клопп прокомментировали свою стычку у бровки

Роберто Фирмино и Андер Эррера Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" и Юрген Клопп из "Ливерпуля" прокомментировали свою стычку в концовке воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд".

Дата 16.01.2017

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Президент "Марселя" прибыл в Лондон договариваться по Пайе

Димитри Пайе В ближайшие 24 часа президент "Марселя" Жак-Анри Эйро проведет встречу с руководством "Вест Хэма", чтобы обсудить трансфер полузащитника Димитри Пайе.

Дата 16.01.2017

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Клопп: "Было приятно увидеть такую игру от "Ливерпуля"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рад, что его команда, при всех своих трудностях, сумела показать хорошую игру в выездном матче против "Манчестер Юнайтед" и вернуться домой с очком.

Дата 15.01.2017

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"Вест Хэм" избавился от Дзадзы

Симоне Дзадза и Славен Билич "Вест Хэм" попрощался с нападающим Симоне Дзадзой, который остаток этого сезона проведет в аренде в "Валенсии".

Дата 15.01.2017

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Моуриньо: "Расстроен, что не набрали три очка"

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что матч против "Ливерпуля" оправдал его ожидания в плане зрелищности, но не в плане качества игры, и он расстроен ничейным результатом.

Дата 15.01.2017

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Гвардиола призвал игроков "Сити" "не смотреть в таблицу"

Хосеп Гвардиола После сокрушительного поражения 4:0 в гостях у "Эвертона" главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал свою команду "не смотреть в таблицу".

Дата 15.01.2017

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"Юнайтед" ушел от поражения в матче с "Ливерпулем"

Златан Ибрагимович Гол Златана Ибрагимовича в концовке позволил "Манчестер Юнайтед" избежать поражения в домашнем противостоянии с "Ливерпулем" — 1:1.

Дата 15.01.2017

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"Эвертон" нанес Гвардиоле его крупнейшее поражение в карьере

Том Дэвис Проиграв "Эвертону" со счетом 4:0, наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола потерпел свое самое крупное поражение в тренерской карьере в рамках чемпионата.

Дата 15.01.2017

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