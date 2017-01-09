Новость дня: Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии
Вторник: МЮ - Халл Сити 23:00
Стив Брюс рассказал, почему ушел из "Халла" летом
Главный тренер "Астон Виллы" Стив Брюс объяснил, чем была вызвана его внезапная отставка из "Халла" незадолго до старта этого сезона.
09.01.2017
Майкл Оливер рассудит "Юнайтед" и "Ливерпуль"
Рефери Майкл Оливер получил назначение на центральный матч следующего тура Премьер-Лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем".
09.01.2017
Конте восхищается профессионализмом Фабрегаса
Главный тренер "Челси" Антонио Конте признался, что восхищается профессионализмом Сеска Фабрегаса, который выкладывается на тренировочном поле, даже несмотря на отсутствие игровой практики.
09.01.2017
Коутиньо снова готов играть за "Ливерпуль"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что полузащитник Филиппе Коутиньо восстановился после травмы связок лодыжки и готов сыграть свой первый матч за полтора последних месяца.
09.01.2017
Жиру договорился с "Арсеналом" о новом контракте
Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру подтвердил, что близок к подписанию нового контракта с "канонирами".
09.01.2017
Венгер: "Мы всегда отвечаем на неприятности"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его команда всегда отвечает своим скептиками, когда ее прижимают к стенке.
09.01.2017
Аллегри не готов к переезду в Премьер-Лигу
Главный тренер "Ювентуса" Макс Аллегри заявил, даже роскошное предложение из Премьер-Лиги не соблазнит его на уход из туринского клуба.
09.01.2017
FA готова помочь футболистам-геям совершить коллективный каминг-аут
Президент FA Грег Кларк сообщил, что его организация ведет переговоры с несколькими футболистами гомосексуальной ориентации о коллективном каминг-ауте.
09.01.2017
Умар Ниассе отправится в "Халл"
Опальный нападающий "Эвертона" Умар Ниассе приблизился к расставанию с мерсисайдским клубом, договорившись о переходе в аренду в "Халл".
09.01.2017
"Барселона" исключает продажу Ракитича в "Сити"
Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике опроверг информацию о грядущем переходе полузащитника Ивана Ракитича в "Манчестер Сити".
09.01.2017
Светская хроника за понедельник
"Манчестер Сити" возобновит интерес к Эмерику Лапорту. "Вест Бромвич" сделал рекордное предложение по Вильяму Карвалью. Хозяин "Арсенала" занялся виноделием. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
09.01.2017
Моуриньо рассказал, как Руни сможет продлить свою карьеру в "Юнайтед"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поддержал своего капитана Уэйна Руни и выразил уверенность, что тот сможет продлить свою карьеру в клубе при должной мотивации.
09.01.2017
Венгер: "Уэлбек пребывал в глубоком отчаянии"
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что нападающий Данни Уэлбек был в глубоком отчаянии во время своего многомесячного восстановления после серьезной травмы колена.
09.01.2017
"Вест Хэм" продает Софиана Фегули
Спустя всего полгода после приобретения вингера Софиана Фегули "Вест Хэм" готов продать алжирца в "Рому".
09.01.2017
Конте вернул Аке из-за его универсальности
Наставник "Челси" Антонио Конте объяснил, что отозвал Натана Аке из аренды в "Борнмуте" из-за универсальности голландца, которая должна пригодиться "синим" во второй половине сезона.
09.01.2017
Лучшие моменты матчей 3-го раунда Кубка Англии за воскресенье (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов воскресных матчей 3-го раунда Кубка Англии с участием представителей Премьер-Лиги.
09.01.2017
Моуриньо верит, что Рэшфорд сможет превзойти Руни и Чарльтона
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо верит, что нападающий Маркус Рэшфорд имеет шансы однажды превзойти рекорд Бобби Чарльтона и Уэйна Руни по количеству голов за клуб.
09.01.2017
FA не против, чтобы большие клубы играли в Кубке Англии дублем
Исполнительный директор FA Мартин Гленн заявил, что его организация не имеет никаких претензий к большим клубам, решившим выставить ослабленные составы на матчи Кубка Англии.
09.01.2017
Пол Клемент. В поисках давления
Новым менеджером "Суонси" стал Пол Клемент — специалист, известный по работе в тандеме с Карло Анчелотти, но обладающим амбициями самостоятельной карьеры в Премьер-Лиге. Задача перед ним стоит сложная, но Пол нуждается в этом новом вызове, который он получит в Южном Уэльсе.
09.01.2017