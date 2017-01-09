Новость дня: Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии

Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии В понедельник вечером состоялась жеребьевка 4-го раунда (1/16 финала) Кубка Англии.

Метки жеребьевка, Кубок Англии

Дата 09.01.2017

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Вторник: МЮ - Халл Сити 23:00

Стив Брюс рассказал, почему ушел из "Халла" летом

Стив Брюс с сыном Главный тренер "Астон Виллы" Стив Брюс объяснил, чем была вызвана его внезапная отставка из "Халла" незадолго до старта этого сезона.

Дата 09.01.2017

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Майкл Оливер рассудит "Юнайтед" и "Ливерпуль"

Майкл Оливер Рефери Майкл Оливер получил назначение на центральный матч следующего тура Премьер-Лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем".

Дата 09.01.2017

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Конте восхищается профессионализмом Фабрегаса

Антонио Конте и Сеск Фабрегас Главный тренер "Челси" Антонио Конте признался, что восхищается профессионализмом Сеска Фабрегаса, который выкладывается на тренировочном поле, даже несмотря на отсутствие игровой практики.

Дата 09.01.2017

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Коутиньо снова готов играть за "Ливерпуль"

Филиппе Коутиньо Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что полузащитник Филиппе Коутиньо восстановился после травмы связок лодыжки и готов сыграть свой первый матч за полтора последних месяца.

Дата 09.01.2017

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Жиру договорился с "Арсеналом" о новом контракте

Оливье Жиру Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру подтвердил, что близок к подписанию нового контракта с "канонирами".

Дата 09.01.2017

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Венгер: "Мы всегда отвечаем на неприятности"

Арсенал Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его команда всегда отвечает своим скептиками, когда ее прижимают к стенке.

Дата 09.01.2017

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Аллегри не готов к переезду в Премьер-Лигу

Макс Аллегри Главный тренер "Ювентуса" Макс Аллегри заявил, даже роскошное предложение из Премьер-Лиги не соблазнит его на уход из туринского клуба.

Дата 09.01.2017

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FA готова помочь футболистам-геям совершить коллективный каминг-аут

Грег Кларк Президент FA Грег Кларк сообщил, что его организация ведет переговоры с несколькими футболистами гомосексуальной ориентации о коллективном каминг-ауте.

Дата 09.01.2017

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Умар Ниассе отправится в "Халл"

Умар Ниассе Опальный нападающий "Эвертона" Умар Ниассе приблизился к расставанию с мерсисайдским клубом, договорившись о переходе в аренду в "Халл".

Дата 09.01.2017

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"Барселона" исключает продажу Ракитича в "Сити"

Иван Ракитич Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике опроверг информацию о грядущем переходе полузащитника Ивана Ракитича в "Манчестер Сити".

Дата 09.01.2017

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Светская хроника за понедельник

Светская хроника "Манчестер Сити" возобновит интерес к Эмерику Лапорту. "Вест Бромвич" сделал рекордное предложение по Вильяму Карвалью. Хозяин "Арсенала" занялся виноделием. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Дата 09.01.2017

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Моуриньо рассказал, как Руни сможет продлить свою карьеру в "Юнайтед"

Уэйн Руни Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поддержал своего капитана Уэйна Руни и выразил уверенность, что тот сможет продлить свою карьеру в клубе при должной мотивации.

Дата 09.01.2017

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Венгер: "Уэлбек пребывал в глубоком отчаянии"

Данни Уэлбек Наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что нападающий Данни Уэлбек был в глубоком отчаянии во время своего многомесячного восстановления после серьезной травмы колена.

Дата 09.01.2017

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"Вест Хэм" продает Софиана Фегули

Софиан Фегули Спустя всего полгода после приобретения вингера Софиана Фегули "Вест Хэм" готов продать алжирца в "Рому".

Дата 09.01.2017

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Конте вернул Аке из-за его универсальности

Натан Аке Наставник "Челси" Антонио Конте объяснил, что отозвал Натана Аке из аренды в "Борнмуте" из-за универсальности голландца, которая должна пригодиться "синим" во второй половине сезона.

Дата 09.01.2017

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Лучшие моменты матчей 3-го раунда Кубка Англии за воскресенье (ВИДЕО)

Курт Зума и Мичи Батшуайи Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов воскресных матчей 3-го раунда Кубка Англии с участием представителей Премьер-Лиги.

Дата 09.01.2017

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Моуриньо верит, что Рэшфорд сможет превзойти Руни и Чарльтона

Маркус Рэшфорд Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо верит, что нападающий Маркус Рэшфорд имеет шансы однажды превзойти рекорд Бобби Чарльтона и Уэйна Руни по количеству голов за клуб.

Дата 09.01.2017

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FA не против, чтобы большие клубы играли в Кубке Англии дублем

Мартин Гленн Исполнительный директор FA Мартин Гленн заявил, что его организация не имеет никаких претензий к большим клубам, решившим выставить ослабленные составы на матчи Кубка Англии.

Дата 09.01.2017

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Пол Клемент. В поисках давления

Пол Клемент Новым менеджером "Суонси" стал Пол Клемент — специалист, известный по работе в тандеме с Карло Анчелотти, но обладающим амбициями самостоятельной карьеры в Премьер-Лиге. Задача перед ним стоит сложная, но Пол нуждается в этом новом вызове, который он получит в Южном Уэльсе.

Дата 09.01.2017

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