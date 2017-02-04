Новость дня: 24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы В субботу 4 февраля восемью поединками стартует 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

Метки анонс тура, Премьер-Лига

Дата 04.02.2017

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LiveResult

Суббота: Челси - Арсенал 15:30 Халл Сити - Ливерпуль 18:00 Барселона - Атлетик Б 18:15 Тоттенхэм - Мидлсбро 20:30

Воскресенье: Ман Сити - Суонси 16:30

Гвардиола рассчитывает и на Агуэро, и на Жезуса

Cерхио Агуэро Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заверил, что нападающий Серхио Агуэро занимает центральное место в его планах на будущее, но одновременно он рассчитывает и на Габриэля Жезуса.

Дата 03.02.2017

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"Юнайтед" дозаявил Швайнштайгера на Лигу Европы

Бастиан Швайнштайгер Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сдержал свое слово и добавил полузащитника Бастиана Швайнштайгера в заявку на плей-офф Лиги Европы.

Дата 03.02.2017

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Пирес: "Последняя возможность для "Арсенала" остаться в гонке"

Арсен Венгер и Робер Пирес Легенда "Арсенала" Робер Пирес считает, что в субботу у подопечных Арсена Венгера будет последняя возможность вмешаться в борьбу за чемпионский титул Премьер-Лиги.

Дата 03.02.2017

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Конте не считает, что чемпионская гонка окончена

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте выразил мнение, что чемпионская гонка Премьер-Лиги еще далеко не окончена.

Дата 03.02.2017

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Моуриньо: "Юнайтед" не будет тратить время на невозможные сделки"

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что грядущим летом его клуб не будет впустую тратить время, пытаясь согласовать "невозможные сделки".

Дата 03.02.2017

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Венгер дважды пытался купить Канте

Нголо Канте Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что пытался дважды заполучить полузащитника "Челси" Нголо Канте, но оба раза терпел неудачу.

Дата 03.02.2017

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Эйди Бутройд возглавил молодежную сборную Англии

Эйди Бутройд Новым главным тренером молодежной сборной Англии на постоянной основе был назначен 45-летний Эйди Бутройд.

Дата 03.02.2017

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Фабрегас планирует завершить карьеру в МЛС

Сеск Фабрегас и Антонио Конте Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас не исключил своего переезда в Китай, но завершить карьеру планирует в МЛС.

Дата 03.02.2017

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Венгер отправится на трибуну с фанатами "Челси"

Арсен Венгер Ввиду своей дисквалификации, наставник "Арсенала" Арсен Венгер будет вынужден отправиться на трибуну с болельщиками "Челси" во время субботнего матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".

Дата 03.02.2017

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Марк Хьюз подтвердил, что Берахино был дисквалифицирован за допинг

Сэйдо Берахино Наставник "Стоука" Марк Хьюз подтвердил, что его новичок Сэйдо Берахино действительно отбыл дисквалификацию в условиях секретности за допинг.

Дата 03.02.2017

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Ян Эйр досрочно уходит из "Ливерпуля"

Ян Эйр Исполнительный директор "Ливерпуля" Ян Эйр покинет мерсисайдский клуб на три месяца раньше, чем планировалось изначально.

Дата 03.02.2017

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Рэмси выбыл до конца февраля

Аарон Рэмзи Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси пополнил лазарет "канониров". Из-за травмы икроножной мышцы валлиец пропустит три недели.

Дата 03.02.2017

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Фабрегас всегда будет благодарен "Арсеналу"

Венгер и Фабрегас Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас заявил, что всегда будет благодарен "Арсеналу" и лично главному тренеру "канониров" Арсену Венгеру.

Дата 03.02.2017

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Серхио Агуэро счастлив в "Сити"

Серхио Агуэро Агент нападающего Серхио Агуэро заверил, что его клиент счастлив в "Манчестер Сити" и никуда не собирается уходить.

Дата 03.02.2017

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Венгер нашел "нового Анри" для "Арсенала"

Килиан Мбаппе Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил свой интерес к нападающему "Монако" Килиану Мбаппе, заверив, что из юноши может получиться новый Тьерри Анри.

Дата 03.02.2017

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Берахино отбыл секретную дисквалификацию за допинг

Сэйдо Берахино В сентябре прошлого года нападающий "Стоука" Сэйдо Берахино, еще будучи игроком "Вест Бромвича", провалил допинг-тест и был приговорен к секретной дисквалификации.

Дата 03.02.2017

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Терри назвал Лэмпарда "величайшим игроком" в истории "Челси"

Фрэнк Лэмпард и Джон Терри Капитан "Челси" Джон Терри назвал завершившего карьеру полузащитника Фрэнка Лэмпарда "величайшим игроком" в истории лондонского клуба.

Дата 03.02.2017

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"Спортинг" выкупил Коатеса у "Сандерленда"

Себастьян Коатес "Сандерленд" официально объявил о продаже в "Спортинг" защитника Себастьяна Коатеса, который находился в аренде в лиссабонском клубе с января прошлого года.

Дата 03.02.2017

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Азар рассказал, что отличает Конте от Моуриньо

Антонио Конте и Жозе Моуриньо Вингер "Челси" Эден Азар рассказал, что выгодно отличает нынешнего рулевого "синих" Антонио Конте от его предшественника Жозе Моуриньо.

Дата 03.02.2017

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