Новость дня: "Юнайтед" разгромил "Лестер"
"Манчестер Юнайтед" одержал уверенную победу над "Лестером", отправив в ворота действующего чемпиона Премьер-Лиги три безответных мяча — 0:3.
Воскресенье: Ман Сити 2:1 Суонси 16:30 Лестер 0:3 МЮ 19:00
Вторник: Барселона - Атлетико М 23:00
Моуриньо: "Я оберегал Мхитаряна, не давая ему играть"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что ранее в этом сезоне он "оберегал" плеймейкера Генриха Мхитаряна, не давая тому играть.
06.02.2017
Агуэро не уверен в своем будущем в "Сити"
После второго кряду матча на лавке нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро намекнул на возможный уход из клуба.
Гвардиола: "Жезус будет играть, пока забивает"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что нападающий Габриэль Жезус продолжит выигрывать конкуренцию у Серхио Агуэро, пока забивать голы.
05.02.2017
Жезус принес "Сити" победу над "Суонси" в компенсированное время
Гол Габриэля Жезуса в компенсированное время позволил "Манчестер Сити" вырвать победу в домашнем матче против "Суонси" — 2:1.
05.02.2017
Киоун уверен, что Венгер все равно получит новый контракт
Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун выразил уверенность, что главный тренер Арсен Венгер получит новый контракт, независимо от исхода этого сезона, потому что в данный момент у клуба нет другого плана.
05.02.2017
В "Лестере" недовольны Раньери
Среди игроков и персонала "Лестера" зреет недовольство своим главным тренером Клаудио Раньери, чье будущее стало предметом размышлений для владельцев клуба.
05.02.2017
Мартиаль считает, что Моуриньо хочет выжить его из МЮ
Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль считает, что публичной критикой главный тренер Жозе Моуриньо пытается заставить его покинуть клуб.
05.02.2017
Куртуа сочувствует Браво
Голкипер "Челси" Тибо Куртуа сочувствует своему коллеге из "Манчестер Сити" Клаудио Браво, которому регулярно достается от прессы.
05.02.2017
Моуриньо намекает на уход Кэррика из МЮ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо намекнул, что ветерану Майклу Кэррику не будет предложен новый контракт по окончании сезона.
05.02.2017
Конте впечатлен дисциплиной Азара без мяча
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что самое приятное впечатление от субботней победы над "Арсеналом" (3:1) у него оставила дисциплинированная игра вингера Эдена Азара в обороне.
05.02.2017
Моуриньо: "Мы прибавляем, но другие тоже"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его команда прогрессирует в этом сезоне — просто это не столь заметно ввиду того, что конкуренты тоже не стоят на месте.
05.02.2017
Гвардиола: "Матч против "Суонси" будет одним из тяжелейших"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ожидает, что в воскресенье против "Суонси" его команда проведет один из своих тяжелейших матчей в остатке этого сезона.
05.02.2017
Терри не собирается завершать карьеру по примеру Лэмпарда
Капитан "Челси" Джон Терри заявил, что не собирается следовать примеру своего бывшего одноклубника Фрэнка Лэмпарда и надеется продолжать играть в футбол еще минимум пару лет.
05.02.2017
Моуриньо хочет выиграть три трофея в остатке сезона
Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил мнение, что его команда способна завершить этот сезон с тремя трофеями, не считая уже выигранного Суперкубка Англии.
24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье 5 февраля двумя поединками завершится 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
05.02.2017
Лучшие моменты субботних матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 24-го тура Премьер-Лиги за субботу.
05.02.2017
Почеттино: "Тоттенхэм" готов выиграть титул"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его команда готова составить реальную конкуренцию "Челси" в борьбе за чемпионский титул Премьер-Лиги.
05.02.2017
Гвардиола признал, что "Сити" может остаться без Лиги Чемпионов
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его клуб может остаться без участия в Лиге Чемпионов на будущий сезон.
05.02.2017
Моуриньо: "Некоторые игроки не хотят побеждать"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пожаловался, что некоторые его игроки не осознают важность побед и не привыкли быть победителями по духу.