Новость дня: Вейналдум обеспечил "Ливерпулю" победу над "Сити"
В заключительном матче Премьер-Лиги 2016 года "Ливерпуль" отпраздновал минимальную победу над "Манчестер Сити" благодаря быстрому голу Джорджиньо Вейналдума.
Воскресенье: Уотфорд - Тоттенхэм 16:30 Арсенал - Кристал Пэлас 19:00
Понедельник: Мидлсбро - Лестер 15:30 Ман Сити - Бёрнли 18:00 Сандерленд - Ливерпуль 18:00
Гвардиола: "Сити" должен сосредоточиться на борьбе за место в топ-4"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что после поражения от "Ливерпуля" его команда должна сосредоточиться на борьбе за место в топ-4 Премьер-Лиги.
01.01.2017
Моуриньо: "Мартиаль должен слушать только меня"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что нападающий Антони Мартиаль должен слушать только своего тренера по клубу, но не своего агента.
01.01.2017
"Тоттенхэм" откажется от Under Armour в пользу Nike
Со следующего сезона компания Nike сменит Under Armour в роли технического спонсора "Тоттенхэма".
01.01.2017
Клопп надеется, что "Ливерпуль" начал раздражать "Челси"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что его команда начала раздражать "Челси" своим нежеланием отставать в чемпионской гонке Премьер-Лиги.
01.01.2017
Клемент сменит первую команду Бундеслиги на последнюю в Премьер-Лиге
Пол Клемент, ассистент Карло Анчелотти в "Баварии", согласился занять пост главного тренера "Суонси". Официальное назначение произойдет в ближайшие 48 часов.
Конте: "Рад за игроков, они заслужили это"
Наставник "Челси" Антонио Конте считает, что его команда заслужила завершить 2016 год 13 победами кряду в Премьер-Лиге.
"Юнайтед" одержал волевую победу над "Мидлсбро" благодаря двум голам в концовке
"Манчестер Юнайтед" поздравил сэра Алекса Фергюсона с 75-м Днем рождения, устроив яркий камбэк в концовке матча против "Мидлсбро" и одержав свою пятую подряд победу в Премьер-Лиге — 2:1.
31.12.2016
"Стоук" не помешал "Челси" одержать 13-ю победу подряд
"Челси" отпраздновал свою рекордную 13-ю победу подряд в Премьер-Лиге, дома одолев "Стоук", которому дважды удавалось сравнивать счет по ходу матча — 4:2.
31.12.2016
Почеттино озвучил стоимость Алли
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино оценил полузащитника "шпор" Деле Алли в 50 миллионов фунтов.
Венгер: "Я был в абсолютном отчаянии"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что испытывал отчаяние после недавних поражений от "Эвертона" и "Манчестер Сити".
31.12.2016
Ван Гинкел заключил новый контракт с "Челси" и отправился в ПСВ
Полузащитник "Челси" Марко Ван Гинкел заключил новый контракт до 2019 года и теперь отправляется на родину в ПСВ, где проведет остаток сезона на правах аренды.
"Челси" отреагирует на интерес "Реала" к Куртуа
"Челси" отреагирует на интерес "Реала" к своему голкиперу Тибо Куртуа, предложив 24-летнему бельгийцу новый контракт на улучшенных условиях.
31.12.2016
Моуриньо больше не рассчитывает на Депая
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, что больше не рассчитывает на вингера Мемфиса Депая, поскольку тот хочет покинуть клуб в январе.
31.12.2016
"Вест Бромвич" снова предложил новый контракт Берахино
"Вест Бромвич" выдвинул уже свое третье предложение о новом контракте нападающему Сэйдо Берахино, несмотря на продолжающиеся проблемы игрока.
Гвардиола видит в "Ливерпуле" реального претендента на титул
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не удивлен успехами "Ливерпуля" при Юргене Клоппе и видит в мерсисайдской команде реального претендента на чемпионский титул Премьер-Лиги.
31.12.2016
Клопп: "Сити" стал лучше, чем в прошлом сезоне"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп убежден, что с приходом Хосепа Гвардиолы "Манчестер Сити" стал лучше.
31.12.2016
Моуриньо: "Травма Ибрагимовича стала бы катастрофой"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признал, что травма нападающего Златана Ибрагимовича стала бы "катастрофой" для его команды.
31.12.2016
Венгер разочарован сезоном 2016/17
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что испытывает разочарование от уровня игры в Премьер-Лиге в этом сезоне.
31.12.2016
Эллардайс отказался от переезда в Китая
Перед тем, как стать главным тренером "Кристал Пэлас", Сэм Эллардайс отказался от соблазнительного предложения из Китая.