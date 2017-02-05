Новость дня: "Юнайтед" разгромил "Лестер"

"Юнайтед" разгромил "Лестер" "Манчестер Юнайтед" одержал уверенную победу над "Лестером", отправив в ворота действующего чемпиона Премьер-Лиги три безответных мяча — 0:3.

Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Дата 05.02.2017

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Воскресенье: Ман Сити 2:1 Суонси 16:30 Лестер 0:3 МЮ 19:00

Вторник: Барселона - Атлетико М 23:00

Моуриньо: "Я оберегал Мхитаряна, не давая ему играть"

Генрих Мхитарян Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что ранее в этом сезоне он "оберегал" плеймейкера Генриха Мхитаряна, не давая тому играть.

Дата 06.02.2017

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Агуэро не уверен в своем будущем в "Сити"

Серхио Агуэро После второго кряду матча на лавке нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро намекнул на возможный уход из клуба.

Дата 05.02.2017

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Гвардиола: "Жезус будет играть, пока забивает"

Хосеп Гвардиола и Габриэль Жезус Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что нападающий Габриэль Жезус продолжит выигрывать конкуренцию у Серхио Агуэро, пока забивать голы.

Дата 05.02.2017

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Жезус принес "Сити" победу над "Суонси" в компенсированное время

Габриэль Жезус Гол Габриэля Жезуса в компенсированное время позволил "Манчестер Сити" вырвать победу в домашнем матче против "Суонси" — 2:1.

Дата 05.02.2017

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Киоун уверен, что Венгер все равно получит новый контракт

Арсен Венгер Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун выразил уверенность, что главный тренер Арсен Венгер получит новый контракт, независимо от исхода этого сезона, потому что в данный момент у клуба нет другого плана.

Дата 05.02.2017

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В "Лестере" недовольны Раньери

Клаудио Раньери Среди игроков и персонала "Лестера" зреет недовольство своим главным тренером Клаудио Раньери, чье будущее стало предметом размышлений для владельцев клуба.

Дата 05.02.2017

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Мартиаль считает, что Моуриньо хочет выжить его из МЮ

Антони Мартиаль Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль считает, что публичной критикой главный тренер Жозе Моуриньо пытается заставить его покинуть клуб.

Дата 05.02.2017

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Куртуа сочувствует Браво

Клаудио Браво Голкипер "Челси" Тибо Куртуа сочувствует своему коллеге из "Манчестер Сити" Клаудио Браво, которому регулярно достается от прессы.

Дата 05.02.2017

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Моуриньо намекает на уход Кэррика из МЮ

Майкл Кэррик Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо намекнул, что ветерану Майклу Кэррику не будет предложен новый контракт по окончании сезона.

Дата 05.02.2017

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Конте впечатлен дисциплиной Азара без мяча

Эден Азар и Виктор Мосес Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что самое приятное впечатление от субботней победы над "Арсеналом" (3:1) у него оставила дисциплинированная игра вингера Эдена Азара в обороне.

Дата 05.02.2017

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Моуриньо: "Мы прибавляем, но другие тоже"

Жозе Моуриньо Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его команда прогрессирует в этом сезоне — просто это не столь заметно ввиду того, что конкуренты тоже не стоят на месте.

Дата 05.02.2017

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Гвардиола: "Матч против "Суонси" будет одним из тяжелейших"

Суонси Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ожидает, что в воскресенье против "Суонси" его команда проведет один из своих тяжелейших матчей в остатке этого сезона.

Дата 05.02.2017

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Терри не собирается завершать карьеру по примеру Лэмпарда

Джон Терри Капитан "Челси" Джон Терри заявил, что не собирается следовать примеру своего бывшего одноклубника Фрэнка Лэмпарда и надеется продолжать играть в футбол еще минимум пару лет.

Дата 05.02.2017

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Моуриньо хочет выиграть три трофея в остатке сезона

Жозе Моуриньо Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил мнение, что его команда способна завершить этот сезон с тремя трофеями, не считая уже выигранного Суперкубка Англии.

Дата 05.02.2017

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24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Клаудио Раньери и Жозе Моуриньо В воскресенье 5 февраля двумя поединками завершится 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

Дата 05.02.2017

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Лучшие моменты субботних матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)

Эден Азар Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 24-го тура Премьер-Лиги за субботу.

Дата 05.02.2017

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Почеттино: "Тоттенхэм" готов выиграть титул"

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его команда готова составить реальную конкуренцию "Челси" в борьбе за чемпионский титул Премьер-Лиги.

Дата 05.02.2017

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Гвардиола признал, что "Сити" может остаться без Лиги Чемпионов

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его клуб может остаться без участия в Лиге Чемпионов на будущий сезон.

Дата 05.02.2017

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Моуриньо: "Некоторые игроки не хотят побеждать"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пожаловался, что некоторые его игроки не осознают важность побед и не привыкли быть победителями по духу.

Дата 05.02.2017

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