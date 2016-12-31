Новость дня: Вейналдум обеспечил "Ливерпулю" победу над "Сити"

Вейналдум обеспечил "Ливерпулю" победу над "Сити" В заключительном матче Премьер-Лиги 2016 года "Ливерпуль" отпраздновал минимальную победу над "Манчестер Сити" благодаря быстрому голу Джорджиньо Вейналдума.

Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Дата 31.12.2016

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Воскресенье: Уотфорд - Тоттенхэм 16:30 Арсенал - Кристал Пэлас 19:00

Понедельник: Мидлсбро - Лестер 15:30 Ман Сити - Бёрнли 18:00 Сандерленд - Ливерпуль 18:00

Гвардиола: "Сити" должен сосредоточиться на борьбе за место в топ-4"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что после поражения от "Ливерпуля" его команда должна сосредоточиться на борьбе за место в топ-4 Премьер-Лиги.

Дата 01.01.2017

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Моуриньо: "Мартиаль должен слушать только меня"

Антони Мартиаль Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что нападающий Антони Мартиаль должен слушать только своего тренера по клубу, но не своего агента.

Дата 01.01.2017

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"Тоттенхэм" откажется от Under Armour в пользу Nike

Деле Алли Со следующего сезона компания Nike сменит Under Armour в роли технического спонсора "Тоттенхэма".

Дата 01.01.2017

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Клопп надеется, что "Ливерпуль" начал раздражать "Челси"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что его команда начала раздражать "Челси" своим нежеланием отставать в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

Дата 01.01.2017

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Клемент сменит первую команду Бундеслиги на последнюю в Премьер-Лиге

Пол Клемент Пол Клемент, ассистент Карло Анчелотти в "Баварии", согласился занять пост главного тренера "Суонси". Официальное назначение произойдет в ближайшие 48 часов.

Дата 31.12.2016

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Конте: "Рад за игроков, они заслужили это"

Антонио Конте Наставник "Челси" Антонио Конте считает, что его команда заслужила завершить 2016 год 13 победами кряду в Премьер-Лиге.

Дата 31.12.2016

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"Юнайтед" одержал волевую победу над "Мидлсбро" благодаря двум голам в концовке

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" поздравил сэра Алекса Фергюсона с 75-м Днем рождения, устроив яркий камбэк в концовке матча против "Мидлсбро" и одержав свою пятую подряд победу в Премьер-Лиге — 2:1.

Дата 31.12.2016

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"Стоук" не помешал "Челси" одержать 13-ю победу подряд

Виллиан и Цеск Фабрегас "Челси" отпраздновал свою рекордную 13-ю победу подряд в Премьер-Лиге, дома одолев "Стоук", которому дважды удавалось сравнивать счет по ходу матча — 4:2.

Дата 31.12.2016

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Почеттино озвучил стоимость Алли

Деле Алли и Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино оценил полузащитника "шпор" Деле Алли в 50 миллионов фунтов.

Дата 31.12.2016

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Венгер: "Я был в абсолютном отчаянии"

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что испытывал отчаяние после недавних поражений от "Эвертона" и "Манчестер Сити".

Дата 31.12.2016

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Ван Гинкел заключил новый контракт с "Челси" и отправился в ПСВ

Марко Ван Гинкел Полузащитник "Челси" Марко Ван Гинкел заключил новый контракт до 2019 года и теперь отправляется на родину в ПСВ, где проведет остаток сезона на правах аренды.

Дата 31.12.2016

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"Челси" отреагирует на интерес "Реала" к Куртуа

Тибо Куртуа "Челси" отреагирует на интерес "Реала" к своему голкиперу Тибо Куртуа, предложив 24-летнему бельгийцу новый контракт на улучшенных условиях.

Дата 31.12.2016

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Моуриньо больше не рассчитывает на Депая

Мемфис Депай и Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, что больше не рассчитывает на вингера Мемфиса Депая, поскольку тот хочет покинуть клуб в январе.

Дата 31.12.2016

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"Вест Бромвич" снова предложил новый контракт Берахино

Сэйдо Берахино и Тони Пьюлис "Вест Бромвич" выдвинул уже свое третье предложение о новом контракте нападающему Сэйдо Берахино, несмотря на продолжающиеся проблемы игрока.

Дата 31.12.2016

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Гвардиола видит в "Ливерпуле" реального претендента на титул

Хосеп Гвардиола на Энфилде Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не удивлен успехами "Ливерпуля" при Юргене Клоппе и видит в мерсисайдской команде реального претендента на чемпионский титул Премьер-Лиги.

Дата 31.12.2016

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Клопп: "Сити" стал лучше, чем в прошлом сезоне"

Рахим Стерлинг и Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп убежден, что с приходом Хосепа Гвардиолы "Манчестер Сити" стал лучше.

Дата 31.12.2016

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Моуриньо: "Травма Ибрагимовича стала бы катастрофой"

Златан Ибрагимович Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признал, что травма нападающего Златана Ибрагимовича стала бы "катастрофой" для его команды.

Дата 31.12.2016

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Венгер разочарован сезоном 2016/17

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что испытывает разочарование от уровня игры в Премьер-Лиге в этом сезоне.

Дата 31.12.2016

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Эллардайс отказался от переезда в Китая

Сэм Эллардас Перед тем, как стать главным тренером "Кристал Пэлас", Сэм Эллардайс отказался от соблазнительного предложения из Китая.

Дата 31.12.2016

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