Вейналдум понимает, что этот сезон для "Ливерпуля" определят трофеи

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум заявил, что определяющим для этого сезона будет количество трофеев, с которыми "красные" финишируют.

После 12 первых матчей нового сезона Премьер-Лиги "Ливерпуль" имеет в своем активе 30 очков, отставая лишь на два балла от действующего чемпиона в лице "Манчестер Сити".



Это повторение лучшего старта "красных" в чемпионате с момента создания Премьер-Лиги в 1992 году. Уверенности "Ливерпулю" также придает надежная оборона — лишь пять пропущенных голов, как и у "Сити".



Однако Вейналдум понимает, что от нынешнего "Ливерпуля" люди ожидают трофеев. Болельщики не будут счастливы, если команда Юргена Клоппа финиширует с пустыми руками.



"Конечно, всегда приятно слышать о таких вещах, но мы играем в футбол не ради статистики — мы играем ради побед в матчах, и мы надеемся что-нибудь выиграть к концу сезона".



"Конечно, всегда хорошо, когда ты не пропускаешь, потому что так проще выигрывать матчи. Это говорит, что мы хорошо играем в обороне, но я думаю, тебе также необходимо немного удачи".



"Конечно, эти показатели кое-что говорят о наших оборонительных качествах, особенно в домашних матчах, но мы должны убедиться, чтобы так было и дальше", — сообщил Вейналдум официальному веб-сайту "Ливерпуля".