Хендерсон: "Свист с трибун заставит Салаха играть еще лучше"

Джордан Хендерсон и Мохамед Салах Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон предупредил, что нападающий Мохамед Салах будет мотивирован играть только лучше из-за критики в свой адрес.

В четырех последних матчах Премьер-Лиги Салах заработал для "красных" три пенальти, и некоторые из них могли показаться довольно спорными.

Когда в субботнем матче против "Брайтона" египтянин упал в чужой штрафной, болельщики "чаек" принялись освистывать Мохамеда, заподозрив того в симуляции. Однако Хендерсон предупреждает, что такая реакция только подстегнет его партнера.

"Это был явный пенальти. Здесь нечего обсуждать. Думаю, стадионы, куда мы приезжаем, должны ценить то, что они видят. Наблюдать за игрой Мо — одно удовольствие".

"Если трибуны будут пытаться оказывать на него давление, это сделает его только лучше. Он не будет переживать по этому поводу. Таков его настрой, он очень силен духом. Чем больше люди настроены против него, тем сильнее он хочет доказать их неправоту".

"Он вытворяет вещи, которые нечасто увидишь. Они должны наслаждаться игрой Мо, поэтому что он игрок мирового уровня. А что касается пенальти, то он был чистым", — цитирует Хендерсона The Telegraph.


Метки Ливерпуль, Салах, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 633

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. silva77 15.01.2019 13:29 # silva77
    Обнаглел этот араб, 5 симуляция подряд, дискву 5 матчей

    (ответить)

  2. gerrard08 15.01.2019 13:25 # gerrard08
    Все понятно.
    ебанные скамские красно\голубые мешки проплачивают медия(чтоб те постоянно давали комментарии\спрашивали игроков лфк), и создавали негадивный хайп вокруг Мо. Чтоб надавить на Мо и на судей.

    (ответить)

  3. firmino9 15.01.2019 13:20 # firmino9
    Хватит мусолить эту тему, пенальти был да, но Салах сам приукрасил и упал)))
    Кто нырнул так это Стерва

    (ответить)

  4. j-silver 15.01.2019 13:19 # j-silver
    будет падать в штрафной еще красивее

    (ответить)

  5. gidro-met 15.01.2019 13:06 # gidro-met
    так освистывают же тебя, кэп

    а Саллаху придется ещё и за тебя играть тащить команду

    поэтому так то всё логично сказал

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: