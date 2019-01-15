Хендерсон: "Свист с трибун заставит Салаха играть еще лучше"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон предупредил, что нападающий Мохамед Салах будет мотивирован играть только лучше из-за критики в свой адрес.

В четырех последних матчах Премьер-Лиги Салах заработал для "красных" три пенальти, и некоторые из них могли показаться довольно спорными.



Когда в субботнем матче против "Брайтона" египтянин упал в чужой штрафной, болельщики "чаек" принялись освистывать Мохамеда, заподозрив того в симуляции. Однако Хендерсон предупреждает, что такая реакция только подстегнет его партнера.



"Это был явный пенальти. Здесь нечего обсуждать. Думаю, стадионы, куда мы приезжаем, должны ценить то, что они видят. Наблюдать за игрой Мо — одно удовольствие".



"Если трибуны будут пытаться оказывать на него давление, это сделает его только лучше. Он не будет переживать по этому поводу. Таков его настрой, он очень силен духом. Чем больше люди настроены против него, тем сильнее он хочет доказать их неправоту".



"Он вытворяет вещи, которые нечасто увидишь. Они должны наслаждаться игрой Мо, поэтому что он игрок мирового уровня. А что касается пенальти, то он был чистым", — цитирует Хендерсона The Telegraph.