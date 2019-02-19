Хендерсон надеется выиграть и Премьер-Лигу, и Лигу Чемпионов

Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон поставил перед своей командой задачу постараться выиграть и Премьер-Лигу, и Лигу Чемпионов.

Накануне матча с "Баварией" главный тренер "красных" Юрген Клопп заявил, что не готов следовать зову болельщиков и ставить Премьер-Лигу в приоритет относительно Лиги Чемпионов.

Хендерсон полностью поддерживает своего наставника и считает, что "Ливерпуль" способен преуспеть на обоих фронтах.

"Мы движемся матч за матчем, и сейчас "Бавария" — важнейший матч сезона".

"Так и нужно поступать — нельзя отдавать предпочтение какому-то одному соревнованию. Я убежден, мы обладаем достаточно хорошей командой, чтобы побороться за победу в обоих".

"Надеюсь, в конце сезона мы сможем сказать, мы являемся чемпионами минимум в одном соревновании, если не в обоих", — цитирует Хендерсона Daily Mail.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Премьер-Лига, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 269

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ragoz2018 19.02.2019 07:14 # ragoz2018
    сам сказал - сам посмеялся, типичная протухшая колбасня

    (ответить)

  2. firmino9 19.02.2019 07:01 # firmino9
    Правильный настрой. Ебашьте

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: