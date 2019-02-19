Хендерсон надеется выиграть и Премьер-Лигу, и Лигу Чемпионов

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон поставил перед своей командой задачу постараться выиграть и Премьер-Лигу, и Лигу Чемпионов.

Накануне матча с "Баварией" главный тренер "красных" Юрген Клопп заявил, что не готов следовать зову болельщиков и ставить Премьер-Лигу в приоритет относительно Лиги Чемпионов.



Хендерсон полностью поддерживает своего наставника и считает, что "Ливерпуль" способен преуспеть на обоих фронтах.



"Мы движемся матч за матчем, и сейчас "Бавария" — важнейший матч сезона".



"Так и нужно поступать — нельзя отдавать предпочтение какому-то одному соревнованию. Я убежден, мы обладаем достаточно хорошей командой, чтобы побороться за победу в обоих".



"Надеюсь, в конце сезона мы сможем сказать, мы являемся чемпионами минимум в одном соревновании, если не в обоих", — цитирует Хендерсона Daily Mail.