Хендерсон: "Ливерпуль" готов выигрывать трофеи"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон вспомнил о боли от упущенного титула Премьер-Лиги в сезоне 2013/14 и выразил уверенность, что теперь его команда точно созрела для завоевания трофеев.

В том захватывающем сезоне "красные" были как никогда близки к своему первому титулу Премьер-Лиги, набрав 84 очка и забив 101 гол. Даже затормозив в концовке, "Ливерпуль" сохранял шансы на чемпионство до последнего тура, однако"Манчестер Сити" своего не отдал.



Хендерсон отлично помнит тот период. Получив красную карточку за фол против Самира Насри в матче с "Манчестер Сити", Джордан был вынужден со стороны наблюдать за победой 3:2 над "Норвичем", поражением 0:2 от "Челси" и ничьей 3:3 против "Кристал Пэлас", после чего мерсисайдцы и упустили инициативу в чемпионской гонке.



Та боль лишь подстегивает Хендерсона. 28-летний полузащитник чувствует, что теперь "Ливерпуль" стал другой командой и готов, наконец, пополнить трофейный кабинет.



"Я был расстроен, что не сыграл в тех заключительных матчах. Мне пришлось жить с этим. Однако в жизни все быстро меняется, и я стараюсь использовать такие вещи, чтобы чем-то научиться".



"Эта команда вместе уже несколько лет — теперь здесь совершенно другой подбор игроков и совершенно другой сценарий. Мне не нравится слишком далеко оглядываться в прошлое. Я сосредоточен на том, чтобы продолжать выигрывать матчи ради этого клуба, быть успешным и, наконец, достичь трофеев".



"Я чувствую, что теперь мы готовы. Мы определенно обладаем потенциалом, чтобы выигрывать трофеи. Однако нужно взять и достичь этого на футбольном поле. Я обладаю полной уверенностью, что с нашим талантом и нашими людьми в раздевалке мы сможем обеспечить трофеи в ближайшем будущем. Надеюсь, уже в этом сезоне", — цитирует Хендерсона Liverpool Echo.