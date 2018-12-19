Ван Дейк предостерег "Ливерпуль" от самоуспокоенности

Защитник Виргил Ван Дейк "Ливерпуля" предостерег своих партнеров по команде от самоуспокоенности и напомнил, насколько хрупко их лидерство в Премьер-Лиге.

После 17 туров "Ливерпуль" является не только лидером Премьер-Лиги, но и единственной командой дивизиона, до сих пор не потерпевшей ни единого поражения в этом сезоне.



Тем не менее, Ван Дейк спешит напомнить партнерам, что впереди еще длинный путь, и ситуация может очень быстро измениться. Также Виргил хочет использовать четвертьфинальный матч Кубка Лиги против "Вулверхэмптона", чтобы приблизиться к своему первому трофею при Юргене Клоппе.



"Сейчас только середина декабря, и впереди еще слишком большая часть сезона. Мы счастливы своим положением, в котором находимся сейчас, но за две-три недели все может измениться, поэтому мы не можем позволить себе расслабиться. Мы постараемся делать то, что делаем, продолжая верить в себя".



"Впереди матч против "волков", и мы хотим выиграть его. Это будет очень тяжело. Соперник в отличной форме, и нам нужно хорошо подготовиться и хорошо изучить их сильные и слабые стороны", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.