Ван Дейк: "Для "Ливерпуля" все выглядит отлично"
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк уверен, что его команда не поскользнется в чемпионской гонке Премьер-Лиги после поражения 2:1 от "Манчестер Сити" в четверг.
В минувший четверг "красные" упустили возможность оставить своего главного конкурента в 10 очках позади. Вместо этого "Ливерпуль" потерпел свое первое поражение в сезоне и теперь имеет только четыре очка преимущества во главе таблицы.
Однако даже в этом проигранном матче "Ливерпуль" продемонстрировал очень достойный футбол, и это вселяет в Ван Дейка оптимизм насчет будущего.
"Нельзя рассматривать эту ситуацию в негативном ключе. Мы по-прежнему на вершине лиге и имеем четыре очка преимущества. Все выглядит отлично для нас. Возможно, некоторые люди об этом забывают".
"Сити" выиграл, но мы по-прежнему первые и по-прежнему уверены в себе. Мы играем хорошо, и мы показали это. Мы подвергли их давлению, создали ряд хороших моментов, и если бы мы забили в эпизоде с выносом мяча с линии, матч мог бы сложиться совершенно иначе. Естественно, нам больно, но мы сделаем все возможное, чтобы реабилитироваться".
"Прежде я уже говорил, что осечки неизбежны. Это нормально. Важно то, как ты на них реагируешь, и я уверен, мы отреагируем достойным образом".
"Я не люблю проигрывать, но теперь уже ничего не изменить. Мы по-прежнему во главе лиги, и мы не собираемся отступать. Я расстроен поражением, но теперь единственное, что мы можем сделать — это реабилитироваться. И мы реабилитируемся. Мы начнем новую беспроигрышную серию", — цитирует Ван Дейка The Telegraph.
05.01.2019 11:00
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не поскользнется
Источник: http://fapl.ru/posts/67887/
Ясн))) миха шаманит
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ливерпулю просто не повезло. если б не стоунз, который дважды выносил мяч с линии ворот, то изи победа
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Не поскользнется
Дальше читать не стал а то смешно стало
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