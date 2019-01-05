Ловрен: "Поражение от "Сити" ничего не меняет"

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен заявил, что поражение от "Манчестер Сити" ничего не меняет для его команды.

В четверг вечером "красные" могли оторваться от действующего чемпиона на 10 очков, однако потерпели свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги и теперь опережают "Сити" только на четыре балла.



Тем не менее, после матча в раздевалке "Ливерпуля" не было никакого намека на негатив или панику, уверяет Ловрен. Хорват призывает свою команду поскорее забыть об этой осечке и двигаться дальше.



"Нужно сохранять спокойствие — это был главный посыл, который мы пытались передать в раздевалке. Впереди у нас еще много матчей. Сезон длинный, и мы все еще первые. Ничего не изменилось".



"Нам нужно сохранять спокойствие, двигаться матч за матчем и не оглядываться назад. Победил ты или проиграл — не смотри назад".



"Люди ставили нас под сомнение еще до старта сезона, а перед этим матчем они говорили, что здесь решится судьба титула. Так не бывает в футболе. Здесь ты продвигаешься матч за матчем, поэтому давайте посмотрим в конце сезона, где мы финишируем".



"Однако я не думаю, что этот результат что-либо изменит. Нет — потому что мы довольно сильны, сильны духом. Это "Ливерпуль", а "Ливерпуль" умеет быть сильным, когда приходится тяжело. Да, было тяжело после финального свистка, но теперь с этим покончено, ничего уже не изменить".



"Мы примем результат и поздравим "Манчестер Сити", но сезон довольно длинный, и я верю в эту команду", — цитирует Ловрена Liverpool Echo.