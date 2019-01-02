Ловрен нацелен на титул и сезон без поражений
В преддверии выезда к "Манчестер Сити" защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен выразил надежду, что его команда не только выиграет титул Премьер-Лиги, но и сделает это без единого поражения.
В случае победы на "Этихад" в четверг вечером "красные" оставят действующего чемпиона уже в 10 очках позади. Ловрен жаждет использовать эту возможность, чтобы отцепить столь грозного конкурента и продлить беспроигрышную серию своей команды в этом сезоне.
"Пока "Сити" никуда не делся. Возможно, он и потеряли несколько очков, но если вы посмотрите, как они играют и сколько голов забивают, то поймете причину, почему наш тренер назвал их одной из лучших команд в мире".
"В прошлом году они были в нашем положении, и они удивительным образом справились. Теперь мы в этом положении, и мы должны научиться тому же и завершить сезон хорошо".
"Мы не можем ожидать большего — когда ты первый, это и так великолепное ощущение. Мы должны наслаждаться каждым матчем и просто быть сосредоточенными на своей игре. Надеюсь, через пять месяцев мы будем все на той же позиции".
"Способны ли мы повторить достижение "Непобедимых" из "Арсенала"? Рекорды для того и существуют, чтобы их покорять. Все возможно, когда ты веришь и упорно работаешь".
"Конечно, тебе необходима удача на твоем пути, но почему бы и нет? Это вызов для нас и для каждого игрока здесь. Удастся ли нам это? Посмотрим в конце сезона", — сообщил Ловрен Sky Sports.
02.01.2019 20:00
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Последние комментарии:
Вколите ему успокоительное
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Зашейте ему ебало. Заебал уже пиздеть.
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А хули вы хотели услышать от него? Что мы в жопе и проебем. Мозгам фапла этого не понять
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Терпила договорится особенно перед игрой с Сити!!!
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Жесть, ливер первый только потому что привозила чаще всего за бортом
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Анбиттена не будет. Не могу поверить в это! Прогнозирую как минимум 2 поражения (от топа и середняка)
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Ван Дайк прибавил при нём.
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если сити не вьебёт, то юнайтед это сделает обязательно.
чеши жопу, песдун.
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Как же заебал этот лолрен. Ты сначала стань бетоном в обороне, а потом пасть открывай
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да зaeбал, прошлые разы простили, но сук закрой ты вафельник свой.
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Похоронил Ливерпуль.
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