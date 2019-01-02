Ловрен нацелен на титул и сезон без поражений

Деян Ловрен В преддверии выезда к "Манчестер Сити" защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен выразил надежду, что его команда не только выиграет титул Премьер-Лиги, но и сделает это без единого поражения.

В случае победы на "Этихад" в четверг вечером "красные" оставят действующего чемпиона уже в 10 очках позади. Ловрен жаждет использовать эту возможность, чтобы отцепить столь грозного конкурента и продлить беспроигрышную серию своей команды в этом сезоне.

"Пока "Сити" никуда не делся. Возможно, он и потеряли несколько очков, но если вы посмотрите, как они играют и сколько голов забивают, то поймете причину, почему наш тренер назвал их одной из лучших команд в мире".

"В прошлом году они были в нашем положении, и они удивительным образом справились. Теперь мы в этом положении, и мы должны научиться тому же и завершить сезон хорошо".

"Мы не можем ожидать большего — когда ты первый, это и так великолепное ощущение. Мы должны наслаждаться каждым матчем и просто быть сосредоточенными на своей игре. Надеюсь, через пять месяцев мы будем все на той же позиции".

"Способны ли мы повторить достижение "Непобедимых" из "Арсенала"? Рекорды для того и существуют, чтобы их покорять. Все возможно, когда ты веришь и упорно работаешь".

"Конечно, тебе необходима удача на твоем пути, но почему бы и нет? Это вызов для нас и для каждого игрока здесь. Удастся ли нам это? Посмотрим в конце сезона", — сообщил Ловрен Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Ловрен, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 525

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 02.01.2019 20:33 # chebrec
    Вколите ему успокоительное

    (ответить)

  2. alcoholnarco 02.01.2019 20:31 # alcoholnarco
    Зашейте ему ебало. Заебал уже пиздеть.

    (ответить)

  3. firmino9 02.01.2019 20:22 # firmino9
    А хули вы хотели услышать от него? Что мы в жопе и проебем. Мозгам фапла этого не понять

    (ответить)

  4. chelsiukpro 02.01.2019 20:19 # chelsiukpro
    Терпила договорится особенно перед игрой с Сити!!!

    (ответить)

  5. ravi 02.01.2019 20:18 # ravi
    Жесть, ливер первый только потому что привозила чаще всего за бортом

    (ответить)

  6. wolfsmensch 02.01.2019 20:12 # wolfsmensch
    Анбиттена не будет. Не могу поверить в это! Прогнозирую как минимум 2 поражения (от топа и середняка)

    (ответить)

  7. alexomck 02.01.2019 20:07 # alexomck
    Ван Дайк прибавил при нём.

    (ответить)

  8. manutd-20champ 02.01.2019 20:04 # manutd-20champ
    если сити не вьебёт, то юнайтед это сделает обязательно.
    чеши жопу, песдун.

    (ответить)

  9. godcapper 02.01.2019 20:03 # godcapper
    Как же заебал этот лолрен. Ты сначала стань бетоном в обороне, а потом пасть открывай

    (ответить)

  10. rap-woiska 02.01.2019 20:01 # rap-woiska
    да зaeбал, прошлые разы простили, но сук закрой ты вафельник свой.

    (ответить)

  11. ccchelsea 02.01.2019 20:00 # ccchelsea
    Похоронил Ливерпуль.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: