Ловрен нацелен на титул и сезон без поражений

В преддверии выезда к "Манчестер Сити" защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен выразил надежду, что его команда не только выиграет титул Премьер-Лиги, но и сделает это без единого поражения.

В случае победы на "Этихад" в четверг вечером "красные" оставят действующего чемпиона уже в 10 очках позади. Ловрен жаждет использовать эту возможность, чтобы отцепить столь грозного конкурента и продлить беспроигрышную серию своей команды в этом сезоне.



"Пока "Сити" никуда не делся. Возможно, он и потеряли несколько очков, но если вы посмотрите, как они играют и сколько голов забивают, то поймете причину, почему наш тренер назвал их одной из лучших команд в мире".



"В прошлом году они были в нашем положении, и они удивительным образом справились. Теперь мы в этом положении, и мы должны научиться тому же и завершить сезон хорошо".



"Мы не можем ожидать большего — когда ты первый, это и так великолепное ощущение. Мы должны наслаждаться каждым матчем и просто быть сосредоточенными на своей игре. Надеюсь, через пять месяцев мы будем все на той же позиции".



"Способны ли мы повторить достижение "Непобедимых" из "Арсенала"? Рекорды для того и существуют, чтобы их покорять. Все возможно, когда ты веришь и упорно работаешь".



"Конечно, тебе необходима удача на твоем пути, но почему бы и нет? Это вызов для нас и для каждого игрока здесь. Удастся ли нам это? Посмотрим в конце сезона", — сообщил Ловрен Sky Sports.