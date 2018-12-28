Ловрен: "Ливерпуль" не чувствует давления"

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен заявил, что его команда не испытывает давления из-за обретения статуса фаворита чемпионской гонки Премьер-Лиги.

В минувшую среду сам Ловрен положил начало разгрому "Ньюкасла", и благодаря победе 4:0 "красные" увеличили свой отрыв во главе Премьер-Лиги до шести очков.



Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, чья команда была отброшена на третье место после двух поражений кряду, уже предупредил "Ливерпуль" о том, насколько тяжело бремя лидерства, да и сами "красные" это прекрасно знают, дважды за 10 предыдущих сезонов встречая Рождество на первом месте, но затем упуская титул.



Однако Ловрен этого совершенно не чувствует и верит, что опыт предыдущих сезонов позволит "красным" удержаться на вершине.



"Если честно, никакого давления нет. Да, в предыдущие годы команда испытывала давление, лидируя в Премьер-Лиге, но сейчас, если вы посмотрите на раздевалку или прогуляетесь по Мелвуду утром, то увидите, что каждый счастлив и не говорит ни о чем другом, кроме следующего матча".



"Мы не можем говорить о чем-либо, что произойдет через пять-шесть месяцев. Мы движемся матч за матчем, и в конце станет видно, где мы финишируем".



"Мы не смотрим, кто позади нас или кто впереди нас. Нас больше заботит только собственная игра, и именно так это всегда и должно быть".



"Все эти предыдущие сезоны стали для нас уроком. Если вы посмотрите на матч с "Ньюкаслом", то там был достаточно тяжелый первый тайм. Мы имели моменты, но никак не могли найти правильную точку, чтобы забить".



"К счастью, мне удалось забить, но опять же — мы проявили свой победный дух, который подгоняет нас вперед, и второй тайм мы играли как совершенно новый матч", — цитирует Ловрена Daily Mirror.