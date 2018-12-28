Ловрен: "Ливерпуль" не чувствует давления"

Деян Ловрен Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен заявил, что его команда не испытывает давления из-за обретения статуса фаворита чемпионской гонки Премьер-Лиги.

В минувшую среду сам Ловрен положил начало разгрому "Ньюкасла", и благодаря победе 4:0 "красные" увеличили свой отрыв во главе Премьер-Лиги до шести очков.

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, чья команда была отброшена на третье место после двух поражений кряду, уже предупредил "Ливерпуль" о том, насколько тяжело бремя лидерства, да и сами "красные" это прекрасно знают, дважды за 10 предыдущих сезонов встречая Рождество на первом месте, но затем упуская титул.

Однако Ловрен этого совершенно не чувствует и верит, что опыт предыдущих сезонов позволит "красным" удержаться на вершине.

"Если честно, никакого давления нет. Да, в предыдущие годы команда испытывала давление, лидируя в Премьер-Лиге, но сейчас, если вы посмотрите на раздевалку или прогуляетесь по Мелвуду утром, то увидите, что каждый счастлив и не говорит ни о чем другом, кроме следующего матча".

"Мы не можем говорить о чем-либо, что произойдет через пять-шесть месяцев. Мы движемся матч за матчем, и в конце станет видно, где мы финишируем".

"Мы не смотрим, кто позади нас или кто впереди нас. Нас больше заботит только собственная игра, и именно так это всегда и должно быть".

"Все эти предыдущие сезоны стали для нас уроком. Если вы посмотрите на матч с "Ньюкаслом", то там был достаточно тяжелый первый тайм. Мы имели моменты, но никак не могли найти правильную точку, чтобы забить".

"К счастью, мне удалось забить, но опять же — мы проявили свой победный дух, который подгоняет нас вперед, и второй тайм мы играли как совершенно новый матч", — цитирует Ловрена Daily Mirror.


Метки Ливерпуль, Ловрен, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 873

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Последние комментарии:




  1. only--liverpool 28.12.2018 11:22 # only--liverpool
    Ливерпуль - доминатор по психотипу. Такие не испытывают давления, а сами давят.

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  2. farot 28.12.2018 11:17 # farot
    ну все, удачи ливеру в ле

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  3. xin 28.12.2018 11:09 # xin
    Два матча уже не привозит. Легенда.

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  4. h22o 28.12.2018 11:06 # h22o
    после таких слов обычно следует рару привозов и поражение..поглядим!

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  5. fanat-united 28.12.2018 10:56 # fanat-united
    Ну всё, пиздец ливеру, легенда опять заговорила

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  6. shakur 28.12.2018 10:29 # shakur
    пресс-секретарь Ловрен

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  7. girasimus 28.12.2018 10:28 # girasimus
    Опять хавальник раскрыл, как только появляется в основе, любит трепаться.

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  8. gerrard08 28.12.2018 10:23 # gerrard08
    Подумал, щас ляпнет чот тип - "вертели мы всех своих конкурентов, ибо я лучший защ в лучшей тиме мира."
    Даже не помню когда этот далбич не давал дегенератские интервью.

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  9. naby-keita 28.12.2018 10:19 # naby-keita
    красавчик

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  10. akadam 28.12.2018 10:09 # akadam
    Если победа 3 очка, то за ничью надо давать 1,5 очка, исходя из элементарной пропорции. Тогда и разница по очкам была бы приемлемей и борьба более конкурентной.

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  11. chebrec 28.12.2018 10:01 # chebrec
    Щас ему на фапли пропишут успокоительное

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