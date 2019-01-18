Вейналдум: "Глупо думать, что "Ливерпуль" не выиграет Премьер-Лигу"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум считает, что для его команды было бы глупо не верить в свое чемпионство по итогам этого сезона.

С помощью победы 0:1 над "Брайтоном" в прошлый уикенд "Ливерпулю" удалось оправиться от первого поражения в этом сезоне Премьер-Лиги — в гостях у своего главного конкурента "Манчестер Сити" — и закрепить свое лидирующее положение в таблице.



Вейналдум считает, что отсутствие у игроков веры в сохранение лидерства до конца сезона было бы плохим знаком для его команды, поэтому голландец отметает какой-либо другой сценарий, кроме чемпионства "красных".



"Станет ли "Ливерпуль" чемпионом в этом сезоне? Думаю было бы глупо, если бы я сказал "нет". Думаю, если вы спросите "Манчестер Сити", станут ли они чемпионами, они тоже скажут "да".



"Было бы плохим знаком ответить на этот вопрос "нет", но давайте посмотрим, как все будет. Мы выложимся по полной, постараемся выиграть каждый свой матч, а в конце сезона увидим, что из этого получится. Впереди еще длинный путь".



"Я бы предпочел говорить о матчах — вроде предстоящего с "Кристал Пэлас" — чем обсуждать ситуацию в чемпионате. Мы просто хотим, чтобы сезон сложился для нас настолько хорошо, насколько это возможно".



"На протяжении сезона мы стараемся изо всех сил и надеемся, что добьемся успеха в конце. Когда по окончании сезона мы оглянемся назад, то сможем уверенно заявить, что сделали все возможное", — цитирует Вейналдума Sky Sports.



Напомним, что "красные" опережают на четыре очка своих ближайших преследователей в чемпионской гонке. В течение последнего десятилетия все команды, занимавшие первую строчку в таблице к Рождеству, становились чемпионами. Единственным исключением из этого правила стал сам "Ливерпуль", который в сезонах 2008/09 и 2013/14 не смог удержать лидерство к финишу.