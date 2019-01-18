Вейналдум: "Глупо думать, что "Ливерпуль" не выиграет Премьер-Лигу"

Джорджиньо Вейналдум Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум считает, что для его команды было бы глупо не верить в свое чемпионство по итогам этого сезона.

С помощью победы 0:1 над "Брайтоном" в прошлый уикенд "Ливерпулю" удалось оправиться от первого поражения в этом сезоне Премьер-Лиги — в гостях у своего главного конкурента "Манчестер Сити" — и закрепить свое лидирующее положение в таблице.

Вейналдум считает, что отсутствие у игроков веры в сохранение лидерства до конца сезона было бы плохим знаком для его команды, поэтому голландец отметает какой-либо другой сценарий, кроме чемпионства "красных".

"Станет ли "Ливерпуль" чемпионом в этом сезоне? Думаю было бы глупо, если бы я сказал "нет". Думаю, если вы спросите "Манчестер Сити", станут ли они чемпионами, они тоже скажут "да".

"Было бы плохим знаком ответить на этот вопрос "нет", но давайте посмотрим, как все будет. Мы выложимся по полной, постараемся выиграть каждый свой матч, а в конце сезона увидим, что из этого получится. Впереди еще длинный путь".

"Я бы предпочел говорить о матчах — вроде предстоящего с "Кристал Пэлас" — чем обсуждать ситуацию в чемпионате. Мы просто хотим, чтобы сезон сложился для нас настолько хорошо, насколько это возможно".

"На протяжении сезона мы стараемся изо всех сил и надеемся, что добьемся успеха в конце. Когда по окончании сезона мы оглянемся назад, то сможем уверенно заявить, что сделали все возможное", — цитирует Вейналдума Sky Sports.

Напомним, что "красные" опережают на четыре очка своих ближайших преследователей в чемпионской гонке. В течение последнего десятилетия все команды, занимавшие первую строчку в таблице к Рождеству, становились чемпионами. Единственным исключением из этого правила стал сам "Ливерпуль", который в сезонах 2008/09 и 2013/14 не смог удержать лидерство к финишу.


Метки Вейналдум, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 774

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. al-faarabi 18.01.2019 11:58 # al-faarabi
    значит скоро колбаса по пи3де пойдет

    (ответить)

  2. firmino9 18.01.2019 11:35 # firmino9
    Ай Миха молодец собирает школоту) ну правильно кушать то надо

    (ответить)

  3. tot35 18.01.2019 11:32 # tot35
    Все. Обкакаются

    (ответить)

  4. central-07 18.01.2019 11:32 # central-07
    Ещё один тупой уголёк

    (ответить)

  5. liverfun 18.01.2019 11:28 # liverfun
    Норм заголовок искажен, можно собрать

    (ответить)

  6. alexminck 18.01.2019 11:20 # alexminck
    чемпионство Ливерпуля станет антивирусом против местных животных
    аминь

    (ответить)

  7. fanstevengerrard 18.01.2019 11:20 # fanstevengerrard
    Блять, даун на фоксмс угнал аккаунт у Михи?

    "Станет ли "Ливерпуль" чемпионом в этом сезоне? Думаю было бы глупо, если бы я сказал "нет". Думаю, если вы спросите "Манчестер Сити", станут ли они чемпионами, они тоже скажут "да".

    (ответить)

  8. girasimus 18.01.2019 11:15 # girasimus
    Этот пиздаболить не будет.

    (ответить)

  9. chebrec 18.01.2019 11:13 # chebrec
    Напомним, что "красные" опережают на четыре очка своих ближайших преследователей в чемпионской гонке. В течение последнего десятилетия все команды, занимавшие первую строчку в таблице к Рождеству, становились чемпионами. Единственным исключением из этого правила стал сам "Ливерпуль", который в сезонах 2008/09 и 2013/14 не смог удержать лидерство к финишу

    Источник: http://fapl.ru/posts/68184/?c=1

    (ответить)

  10. gerrard08 18.01.2019 11:06 # gerrard08
    Джини один из самых умных поцов в тиме. Интервью тоже философское скорее, мог бы сказать шаблон какой-нибудь и уйти от ответа.

    (ответить)

  11. sj606 18.01.2019 11:04 # sj606
    oooo кто следующий ?

    (ответить)

  12. cleverley88 18.01.2019 11:04 # cleverley88
    Почему не глупо? Это и так понятно, что не выиграют!

    (ответить)

  13. mancityman 18.01.2019 11:02 # mancityman
    )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: