Ван Дейк: "У "Ливерпуля" нет причин для паники"

Виргил Ван Дейк и Серхио Агуэро Вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что у его команды "нет причин для паники" после поражения 2:1 в гостях у "Манчестер Сити".

В случае победы на "Этихад" "красные" смогли бы увеличить свое преимущество над над "горожанами" в таблице Премьер-Лиги до 10 очков, однако результат оказался противоположным, и теперь между командами всего четыре очка разницы.

"Ливерпуль" не только впервые в этом сезоне Премьер-Лиги проиграл, но и также впервые пропустил более одного гола за матч, однако Ван Дейк считает, что ничего страшного не случилось.

"Мы всегда знали, что это будет очень тяжелый сезон, со своими взлетам и падениями, и очевидно, что в четверг было падение. Ты просто должен продолжать двигаться вперед, реагируя на неудачи, и мы определенно собираемся это сделать".

"Это был упорный матч для обеих команд. Они выиграли, и мы очень расстроены этим, но теперь мы сосредоточимся на восстановлении и подготовке к следующему матчу".

"Мы расстроены поражением, но причин для паники нет. Для нас это был просто очередной важный матч в Премьер-Лиге. К сожалению, мы проиграли его и не смогли добиться результата".

"Нужно отдать должное "Сити" и похвалить их. Мы же просто должны продолжать двигаться дальше", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 04.01.2019 16:00

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  1. bes-ter 04.01.2019 17:13 # bes-ter
    Всосем Челси и победа над Ливером потеряет смысл

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  2. girasimus 04.01.2019 16:46 # girasimus
    Странно что Ловрен молчит..

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  3. haiko 04.01.2019 16:32 # haiko
    У фапла есть группа в фентези?

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  4. alexomck 04.01.2019 16:11 # alexomck
    год в команде, не капитан, ничего не сделал для клуба, и чешет языком без остановки. ладно Клопп не затыкается, он хоть контуженый, как и большинство немцев.

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  5. manutd-20champ 04.01.2019 16:09 # manutd-20champ
    молодец, спокойно принял поражение, желаем так же принять и следующие.
    а подгорание местной колбасы, просто бальзам на душу.

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