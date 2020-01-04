Ван Дейк: "У "Ливерпуля" нет причин для паники"
Вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что у его команды "нет причин для паники" после поражения 2:1 в гостях у "Манчестер Сити".
В случае победы на "Этихад" "красные" смогли бы увеличить свое преимущество над над "горожанами" в таблице Премьер-Лиги до 10 очков, однако результат оказался противоположным, и теперь между командами всего четыре очка разницы.
"Ливерпуль" не только впервые в этом сезоне Премьер-Лиги проиграл, но и также впервые пропустил более одного гола за матч, однако Ван Дейк считает, что ничего страшного не случилось.
"Мы всегда знали, что это будет очень тяжелый сезон, со своими взлетам и падениями, и очевидно, что в четверг было падение. Ты просто должен продолжать двигаться вперед, реагируя на неудачи, и мы определенно собираемся это сделать".
"Это был упорный матч для обеих команд. Они выиграли, и мы очень расстроены этим, но теперь мы сосредоточимся на восстановлении и подготовке к следующему матчу".
"Мы расстроены поражением, но причин для паники нет. Для нас это был просто очередной важный матч в Премьер-Лиге. К сожалению, мы проиграли его и не смогли добиться результата".
"Нужно отдать должное "Сити" и похвалить их. Мы же просто должны продолжать двигаться дальше", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.
04.01.2019 16:00
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Последние комментарии:
Всосем Челси и победа над Ливером потеряет смысл
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Странно что Ловрен молчит..
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У фапла есть группа в фентези?
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год в команде, не капитан, ничего не сделал для клуба, и чешет языком без остановки. ладно Клопп не затыкается, он хоть контуженый, как и большинство немцев.
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молодец, спокойно принял поражение, желаем так же принять и следующие.
а подгорание местной колбасы, просто бальзам на душу.
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