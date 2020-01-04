Ван Дейк: "У "Ливерпуля" нет причин для паники"

Вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что у его команды "нет причин для паники" после поражения 2:1 в гостях у "Манчестер Сити".

В случае победы на "Этихад" "красные" смогли бы увеличить свое преимущество над над "горожанами" в таблице Премьер-Лиги до 10 очков, однако результат оказался противоположным, и теперь между командами всего четыре очка разницы.



"Ливерпуль" не только впервые в этом сезоне Премьер-Лиги проиграл, но и также впервые пропустил более одного гола за матч, однако Ван Дейк считает, что ничего страшного не случилось.



"Мы всегда знали, что это будет очень тяжелый сезон, со своими взлетам и падениями, и очевидно, что в четверг было падение. Ты просто должен продолжать двигаться вперед, реагируя на неудачи, и мы определенно собираемся это сделать".



"Это был упорный матч для обеих команд. Они выиграли, и мы очень расстроены этим, но теперь мы сосредоточимся на восстановлении и подготовке к следующему матчу".



"Мы расстроены поражением, но причин для паники нет. Для нас это был просто очередной важный матч в Премьер-Лиге. К сожалению, мы проиграли его и не смогли добиться результата".



"Нужно отдать должное "Сити" и похвалить их. Мы же просто должны продолжать двигаться дальше", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.