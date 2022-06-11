Англия и Италия сыграли без голов в Лиге Наций

Деклан Райс Сборные Англии и Италии в экспериментальных составах сыграли в Вулверхэмптоне вничью — 0:0.

Относительно 1:1 с немцами в стартовом составе "трех львов" произошло шесть изменений. Свой шанс получили Аарон Рамсдейл, Фикайо Томори, Рис Джеймс, Джеймс Уорд-Проуз, Джек Грилиш и Тэмми Абрахэм.

Начала матча осталось за хозяевами. Уже на пятой минуте голкипер гостей Джанлуиджи Доннарумма просто подарил мяч Абрахэму, но тот замешкался и нормально пробить не успел.

Спустя всего четыре минуты Мейсон Маунт был выведен на удар по центру штрафной, но угодил в перекладину. Абрахэм пытался сыграть головой на добивании — неточно.

Дальше этого дело у англичан не пошло, хотя они и владели небольшим территориальным преимуществом. Еще более экспериментальный состав итальянцев освоился и тоже стал пытаться атаковать.

Первый реальный момент гости создали на 25-й минуте, когда Сандро Тонали бил в касание с подступов к вратарской, однако Рамсдейл ногой отразил удар.

Концовка первого тайма была отмечена еще парой сейвов Рамсдейла. Игра хозяев впереди совсем разладилась.

Второй тайм начался с пары упущенных Рахимом Стерлингом моментов. Территориальное преимущество было на стороне англичан, но их атакам отчаянно не хватало остроты.

Затем последовали многочисленные замены, которые сказались на и без того невысоком темпе матча. Уже в компенсированное время появившийся на замену Калвин Филлипс попал в штангу, но игра уже была остановлена.

Масштабные эксперименты обоих тренеров с составом и закрытый решением УЕФА стадион создали полное ощущение товарищеского матча. Безголевая ничья стала унылым, но в то же время справедливым итогом.

Сборная Англии — сборная Италии — 0:0 (0:0)

Англия: Рамсдейл, Джеймс, Томори (Гехи 88), Магуайр, Райс (Филлипс 65), Уорд-Проуз, Маунт (Боуэн 65), Стерлинг (Сака 79), Грилиш, Абрахэм (Кейн 65).

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Гатти, Ачерби, Димарко (Флоренци 87), Тонали, Локателли (Ньонто 64), Фраттези, Пеллегрини (Эспозито 64), Скамакка (Распадори 77), Пессина (Кристанте 88).

Предупреждения: Грилиш, Уорд-Проуз — Локателли, Гатти, Тонали.


Метки Лига Наций, обзор матча, сборная Англии, сборная Италии

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2022 23:40

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 12.06.2022 00:11 # takernotagiver
    Томори, Райс, Джеймс, Филлипс, Рамсдейл, Трипьер и с натяжкой Маунт. Остальные - тихий ужас. Гриллиш только и делал, что передерживал мяч

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  2. ataman 12.06.2022 00:07 # ataman
    Вот и весь Абрахам, помню он 80% идеальных моментов не мог реализовать, поэтому и слили.
    Играть в Италии и лукака сможет)))

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  3. takernotagiver 11.06.2022 23:58 # takernotagiver
    Сколько топ футболистов у англичан и не могут нормальную игру в атаке соорудить))))

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  4. lahmatyj 11.06.2022 23:45 # lahmatyj
    Немощи обоссаные. Хорошо, что мультикаст смотрел, а не этих уёбков.

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  5. takernotagiver 11.06.2022 23:45 # takernotagiver
    сруманк в очередной раз показал, что больше в страпонах разбирается, чем в футболе)
    Рамсдейл тащил такие мертвяки, молодец

    11.06.2022 21:07 #
    true-manc

    > Рамсдейл

    орууу
    пзда англичанам

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  6. zaeba1l 11.06.2022 23:44 # zaeba1l
    Хорошо что не смотрел.

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