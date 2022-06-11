Англия и Италия сыграли без голов в Лиге Наций

Сборные Англии и Италии в экспериментальных составах сыграли в Вулверхэмптоне вничью — 0:0.

Относительно 1:1 с немцами в стартовом составе "трех львов" произошло шесть изменений. Свой шанс получили Аарон Рамсдейл, Фикайо Томори, Рис Джеймс, Джеймс Уорд-Проуз, Джек Грилиш и Тэмми Абрахэм.



Начала матча осталось за хозяевами. Уже на пятой минуте голкипер гостей Джанлуиджи Доннарумма просто подарил мяч Абрахэму, но тот замешкался и нормально пробить не успел.



Спустя всего четыре минуты Мейсон Маунт был выведен на удар по центру штрафной, но угодил в перекладину. Абрахэм пытался сыграть головой на добивании — неточно.



Дальше этого дело у англичан не пошло, хотя они и владели небольшим территориальным преимуществом. Еще более экспериментальный состав итальянцев освоился и тоже стал пытаться атаковать.



Первый реальный момент гости создали на 25-й минуте, когда Сандро Тонали бил в касание с подступов к вратарской, однако Рамсдейл ногой отразил удар.



Концовка первого тайма была отмечена еще парой сейвов Рамсдейла. Игра хозяев впереди совсем разладилась.



Второй тайм начался с пары упущенных Рахимом Стерлингом моментов. Территориальное преимущество было на стороне англичан, но их атакам отчаянно не хватало остроты.



Затем последовали многочисленные замены, которые сказались на и без того невысоком темпе матча. Уже в компенсированное время появившийся на замену Калвин Филлипс попал в штангу, но игра уже была остановлена.



Масштабные эксперименты обоих тренеров с составом и закрытый решением УЕФА стадион создали полное ощущение товарищеского матча. Безголевая ничья стала унылым, но в то же время справедливым итогом.



Сборная Англии — сборная Италии — 0:0 (0:0)



Англия: Рамсдейл, Джеймс, Томори (Гехи 88), Магуайр, Райс (Филлипс 65), Уорд-Проуз, Маунт (Боуэн 65), Стерлинг (Сака 79), Грилиш, Абрахэм (Кейн 65).



Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Гатти, Ачерби, Димарко (Флоренци 87), Тонали, Локателли (Ньонто 64), Фраттези, Пеллегрини (Эспозито 64), Скамакка (Распадори 77), Пессина (Кристанте 88).



Предупреждения: Грилиш, Уорд-Проуз — Локателли, Гатти, Тонали.