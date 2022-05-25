Салах: "Остаюсь в "Ливерпуле" на следующий сезон"

Нападающий Мохамед Салах объявил, что следующий сезон проведет в "Ливерпуле".

Вот уже несколько месяцев "Ливерпуль" тщетно пытается склонить Салаха к новому контракту, тогда как действующее соглашение Мохамеда истекает в 2023 году.



Ранее ходили слухи, что "Ливерпуль" собирается продать Салаха этим летом, если Мохамед так и не заключит новую сделку.



Прямо сейчас 29-летний египтянин не хочет отвлекаться на контрактную ситуацию, однако вопрос со следующим сезоном уже решен.



"Мысленно я не зацикливаюсь на контракте. Я совершенно не хочу быть эгоистом. Как я и сказал два месяца назад, команда превыше всего. Это важная неделя для нас".



"Я сосредоточен только на команде и на том, чтобы снова выиграть Лигу Чемпионов. Я хочу увидеть, как Хендо (Джордан Хендерсон) берет в руки трофей и, надеюсь, передает его мне. Я не хочу говорить о своем контракте сейчас, но я остаюсь на следующий сезон, это точно", — цитирует Салаха Sky Sports.