Салах: "Остаюсь в "Ливерпуле" на следующий сезон"

Мохамед Салах Нападающий Мохамед Салах объявил, что следующий сезон проведет в "Ливерпуле".

Вот уже несколько месяцев "Ливерпуль" тщетно пытается склонить Салаха к новому контракту, тогда как действующее соглашение Мохамеда истекает в 2023 году.

Ранее ходили слухи, что "Ливерпуль" собирается продать Салаха этим летом, если Мохамед так и не заключит новую сделку.

Прямо сейчас 29-летний египтянин не хочет отвлекаться на контрактную ситуацию, однако вопрос со следующим сезоном уже решен.

"Мысленно я не зацикливаюсь на контракте. Я совершенно не хочу быть эгоистом. Как я и сказал два месяца назад, команда превыше всего. Это важная неделя для нас".

"Я сосредоточен только на команде и на том, чтобы снова выиграть Лигу Чемпионов. Я хочу увидеть, как Хендо (Джордан Хендерсон) берет в руки трофей и, надеюсь, передает его мне. Я не хочу говорить о своем контракте сейчас, но я остаюсь на следующий сезон, это точно", — цитирует Салаха Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2022 19:00

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  1. chebrec 25.05.2022 19:56 # chebrec
    Легенда лфк!!!!

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  2. bangladesh 25.05.2022 19:26 # bangladesh
    Свободным агентом уйти хочет

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  3. alienripley 25.05.2022 19:04 # alienripley
    Он даже Реалу ненужен

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