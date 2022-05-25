Салах: "Остаюсь в "Ливерпуле" на следующий сезон"
Нападающий Мохамед Салах объявил, что следующий сезон проведет в "Ливерпуле".
Вот уже несколько месяцев "Ливерпуль" тщетно пытается склонить Салаха к новому контракту, тогда как действующее соглашение Мохамеда истекает в 2023 году.
Ранее ходили слухи, что "Ливерпуль" собирается продать Салаха этим летом, если Мохамед так и не заключит новую сделку.
Прямо сейчас 29-летний египтянин не хочет отвлекаться на контрактную ситуацию, однако вопрос со следующим сезоном уже решен.
"Мысленно я не зацикливаюсь на контракте. Я совершенно не хочу быть эгоистом. Как я и сказал два месяца назад, команда превыше всего. Это важная неделя для нас".
"Я сосредоточен только на команде и на том, чтобы снова выиграть Лигу Чемпионов. Я хочу увидеть, как Хендо (Джордан Хендерсон) берет в руки трофей и, надеюсь, передает его мне. Я не хочу говорить о своем контракте сейчас, но я остаюсь на следующий сезон, это точно", — цитирует Салаха Sky Sports.
25.05.2022 19:00
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Легенда лфк!!!!
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Свободным агентом уйти хочет
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Он даже Реалу ненужен
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