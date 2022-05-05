Салах — о финале Лиги Чемпионов: "Это время для мести"

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что предвкушает возможность отомстить "Реалу" в финале Лиги Чемпионов.

Именно "Реал", совершив камбэк против "Манчестер Сити", стал соперником "Ливерпуля" по назначенному на 28 мая финалу Лиги Чемпионов.

Примечательно, что это будет повторение финала в Киеве четырехлетней давности, когда "красные" потерпели очень болезненное поражение, учитывая характер пропущенных мячей.

Для Салаха то поражение было особенно болезненным, потому что он получил травму плеча и рано закончил матч. Поэтому Мохамед чувствует, что обязан вернуть должок "Реалу".

"Да, мы проиграли тогда в финале, и то был грустный день для нас, поэтому я думаю, это время для мести".

"Я так взволнован. До матча я сказал, что хочу сыграть с Мадридом в финале".

"Уверен, это будет тяжелый матч, они победили много хороших команд, поэтому нам просто нужно сосредоточиться на своей игре", — цитирует Салаха The Independent.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Реал, Салах

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2022 23:00

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  1. thegodfather 05.05.2022 23:03 # thegodfather
    После таких слов знаем мы все обычно заканчивается. Лучше молчать. Говорить после.

    (ответить)

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