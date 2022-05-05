Салах — о финале Лиги Чемпионов: "Это время для мести"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что предвкушает возможность отомстить "Реалу" в финале Лиги Чемпионов.

Именно "Реал", совершив камбэк против "Манчестер Сити", стал соперником "Ливерпуля" по назначенному на 28 мая финалу Лиги Чемпионов.



Примечательно, что это будет повторение финала в Киеве четырехлетней давности, когда "красные" потерпели очень болезненное поражение, учитывая характер пропущенных мячей.



Для Салаха то поражение было особенно болезненным, потому что он получил травму плеча и рано закончил матч. Поэтому Мохамед чувствует, что обязан вернуть должок "Реалу".



"Да, мы проиграли тогда в финале, и то был грустный день для нас, поэтому я думаю, это время для мести".



"Я так взволнован. До матча я сказал, что хочу сыграть с Мадридом в финале".



"Уверен, это будет тяжелый матч, они победили много хороших команд, поэтому нам просто нужно сосредоточиться на своей игре", — цитирует Салаха The Independent.