Салах мечтает переиграть финал Лиги Чемпионов в Париже

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что променял бы свои индивидуальные награды на возможность переиграть финал Лиги Чемпионов против "Реала".

В сезоне 2021/22 Салах стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом Премьер-Лиги, а также был признан Игроком Года по версиям Ассоциации пишущих о футболе журналистов и Ассоциации профессиональных футболистов.

29-летний египтянин польщен этими наградами, но в то же время не скрывает, что поражение 0:1 от "Реала" в Париже на прошлой неделе оставило у него камень на душе.

"Получить признание со стороны фанатов и спортивных журналистов в одном сезоне — это нечто особенное, и я никогда этого не забуду".

"Однако я бы променял все эти индивидуальные награды на возможность переиграть тот финал, но так не работает в футболе. Я не могу описать словами, как сильно мы хотели привезти этот трофей в "Ливерпуль", но в итоге мы не смогли".

"Это был очень длинный сезон, но часть меня хочет, чтобы следующий начался завтра", — пишет Салах в твиттере.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, награды, Реал, Салах

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2022 23:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 02.06.2022 23:06 # true-manc
    колбасная "индивидуалка" может выигрывать только индивидуальные награды - все логично.

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  2. ganinilyha 02.06.2022 23:03 # ganinilyha
    Looserpool :)

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