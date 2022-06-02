Салах мечтает переиграть финал Лиги Чемпионов в Париже

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что променял бы свои индивидуальные награды на возможность переиграть финал Лиги Чемпионов против "Реала".

В сезоне 2021/22 Салах стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом Премьер-Лиги, а также был признан Игроком Года по версиям Ассоциации пишущих о футболе журналистов и Ассоциации профессиональных футболистов.



29-летний египтянин польщен этими наградами, но в то же время не скрывает, что поражение 0:1 от "Реала" в Париже на прошлой неделе оставило у него камень на душе.



"Получить признание со стороны фанатов и спортивных журналистов в одном сезоне — это нечто особенное, и я никогда этого не забуду".



"Однако я бы променял все эти индивидуальные награды на возможность переиграть тот финал, но так не работает в футболе. Я не могу описать словами, как сильно мы хотели привезти этот трофей в "Ливерпуль", но в итоге мы не смогли".



"Это был очень длинный сезон, но часть меня хочет, чтобы следующий начался завтра", — пишет Салах в твиттере.