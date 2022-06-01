Салах открыт к переходу в другой клуб Премьер-Лиги

Нападающий Мохамед Салах готов перейти в другой клуб Премьер-Лиги, если не сможет согласовать новый контракт с "Ливерпулем".

Вот уже много месяцев "Ливерпуль" пытается склонить Салаха к новому контракту, но пока безуспешно, а действующий трудовой договор Мохамеда по-прежнему истекает в 2023 году.



В преддверии финала Лиги Чемпионов против "Реала" на прошлой неделе Салах заявил, что в любом случае останется в "Ливерпуле" на следующий сезон. Это означает, что над "красными" нависает угроза лишиться Мохамеда безо всякой компенсации через год.



Однако The Athletic утверждает, что Салах не просто может уйти из "Ливерпуля" свободным агентом, а уйти в другой английский клуб. Приоритет 29-летнего египтянина — остаться в Премьер-Лиге.



Добавим, Салах забил 156 голов в 254 матчах за "Ливерпуль" после своего перехода из "Ромы" летом 2017. В завершившемся сезоне Мохамед стал лучшим бомбардиром (наравне с Соном Хен Мином) и лучшим ассистентом Премьер-Лиги.