Салах открыт к переходу в другой клуб Премьер-Лиги

Мохамед Салах Нападающий Мохамед Салах готов перейти в другой клуб Премьер-Лиги, если не сможет согласовать новый контракт с "Ливерпулем".

Вот уже много месяцев "Ливерпуль" пытается склонить Салаха к новому контракту, но пока безуспешно, а действующий трудовой договор Мохамеда по-прежнему истекает в 2023 году.

В преддверии финала Лиги Чемпионов против "Реала" на прошлой неделе Салах заявил, что в любом случае останется в "Ливерпуле" на следующий сезон. Это означает, что над "красными" нависает угроза лишиться Мохамеда безо всякой компенсации через год.

Однако The Athletic утверждает, что Салах не просто может уйти из "Ливерпуля" свободным агентом, а уйти в другой английский клуб. Приоритет 29-летнего египтянина — остаться в Премьер-Лиге.

Добавим, Салах забил 156 голов в 254 матчах за "Ливерпуль" после своего перехода из "Ромы" летом 2017. В завершившемся сезоне Мохамед стал лучшим бомбардиром (наравне с Соном Хен Мином) и лучшим ассистентом Премьер-Лиги.


Метки контракты, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2022 11:00

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  1. mancityman 01.06.2022 11:07 # mancityman
    Ахахахахахахахахахахахахахахахах а хаахах ахах аххахахахахах ахахахахах

    (ответить)

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