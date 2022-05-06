Салах: "Ливерпуль" — лучшая команда в Европе"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах считает, что его команда является лучшей в Европе, а, возможно, и во всем мире.

В концовке этого сезона "Ливерпуль" продолжает борьбу за все четыре доступных трофея, одним из которых может стать Лига Чемпионов.



Получив награду Игроку Года по версии журналистов накануне вечером, Салах высказался по поводу матча против "Реала" в Париже 28 мая, не забыв похвалить свою команду.



"Они ("Реал") опытнее нас в плане истории, и они знают, как играть такого рода матчи. Но у нас очень хорошие игроки и очень хороший тренер. На мой взгляд, у нас лучшая команда в Европе, а, возможно, и в мире, и все мы помышляем только о том, чтобы побеждать".



"Когда думаешь об этом, то понимаешь, что это замечательная ситуация — будет по-настоящему удивительно сыграть в этом матче. Месть будет у нас на уме. Мы хотим победить. Мы хотим этого сильнее, чем они. Но давайте посмотрим, что случится".



"В предыдущий раз (в 2018 году) мы проиграли, а я получил травму. Я верю, что на сей раз у нас получится. То была грустная ситуация, и после травмы было тяжелое время для меня. То был худший момент моей карьеры. Когда мы проиграли, я думал, что у нас будет шанс это исправить, и в следующем сезоне мы сделали это", — цитирует Салаха Daily Mail.