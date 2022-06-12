Салах: "Ливерпуль" заслуживал победить в финале Лиги Чемпионов"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах считает, что его команда заслуживала победить "Реал" в финале Лиги Чемпионов в Париже.
Сезон 2021/22 "Ливерпуль" завершил поражением 0:1 от "Реала", так и не сумев пробить голкипера соперника Тибо Куртуа.
Только Салах нанес шесть ударов в створ, и Мохамед убежден, что победа была бы за "красными", если бы не Куртуа.
"Мы заслуживали победить, мы имели больше моментов, только я сам имел два-три весьма больших шанса, но каждый раз Тибо Куртуа совершал невероятный сейв".
"Это его работа. Ради этого "Реал" и взял его. Он заслужил награду лучшему игроку матча. То был его вечер", — сообщил Салах Evening Standard.
12.06.2022 11:00
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Последние комментарии:
Нытьё в ДНК у лузepxyйцев
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Аниматор все никак не успокоится. С полупокером, ЛГБТпуль.
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Конечно заслуживали, но как говорил Кройф, в таких матчах побеждают терпилы.
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портовые шлюшки заслуживают только страпон
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Не а, ни разу
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Хватит ныть, ослоёб египетский.
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Опять ноет,бегунок обрыганский
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Неа, Реал победил по делу.
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