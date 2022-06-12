Салах: "Ливерпуль" заслуживал победить в финале Лиги Чемпионов"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах считает, что его команда заслуживала победить "Реал" в финале Лиги Чемпионов в Париже.

Сезон 2021/22 "Ливерпуль" завершил поражением 0:1 от "Реала", так и не сумев пробить голкипера соперника Тибо Куртуа.



Только Салах нанес шесть ударов в створ, и Мохамед убежден, что победа была бы за "красными", если бы не Куртуа.



"Мы заслуживали победить, мы имели больше моментов, только я сам имел два-три весьма больших шанса, но каждый раз Тибо Куртуа совершал невероятный сейв".



"Это его работа. Ради этого "Реал" и взял его. Он заслужил награду лучшему игроку матча. То был его вечер", — сообщил Салах Evening Standard.