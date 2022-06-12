Салах: "Ливерпуль" заслуживал победить в финале Лиги Чемпионов"

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах считает, что его команда заслуживала победить "Реал" в финале Лиги Чемпионов в Париже.

Сезон 2021/22 "Ливерпуль" завершил поражением 0:1 от "Реала", так и не сумев пробить голкипера соперника Тибо Куртуа.

Только Салах нанес шесть ударов в створ, и Мохамед убежден, что победа была бы за "красными", если бы не Куртуа.

"Мы заслуживали победить, мы имели больше моментов, только я сам имел два-три весьма больших шанса, но каждый раз Тибо Куртуа совершал невероятный сейв".

"Это его работа. Ради этого "Реал" и взял его. Он заслужил награду лучшему игроку матча. То был его вечер", — сообщил Салах Evening Standard.


Метки Куртуа, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Реал, Салах

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2022 11:00

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  1. gucman 12.06.2022 12:01 # gucman
    Нытьё в ДНК у лузepxyйцев

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  2. explosion 12.06.2022 11:42 # explosion
    Аниматор все никак не успокоится. С полупокером, ЛГБТпуль.

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  3. noi39 12.06.2022 11:32 # noi39
    Конечно заслуживали, но как говорил Кройф, в таких матчах побеждают терпилы.

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  4. true-manc 12.06.2022 11:31 # true-manc
    портовые шлюшки заслуживают только страпон

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  5. ganinilyha 12.06.2022 11:24 # ganinilyha
    Не а, ни разу

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  6. animadora 12.06.2022 11:19 # animadora
    Хватит ныть, ослоёб египетский.

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  7. qess 12.06.2022 11:13 # qess
    Опять ноет,бегунок обрыганский

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  8. chelsea88 12.06.2022 11:05 # chelsea88
    Неа, Реал победил по делу.

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