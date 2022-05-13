Салах: "Я — лучший в мире"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах назвал себя лучшим игроком в мире на своей позиции.

Этот сезон складывается выдающимся образом не только для "Ливерпуля", но и лично для Салаха, который забил 30 голов в 48 матчах за мерсисайдский клуб.



Мохамед уверенно движется к своей третьей "Золотой бутсе" Премьер-Лиги за пять последних сезонов и считает, что его результативность говорит сама за себя.



"Если вы сравните меня с любым игроком на моей позиции — не только в моей команде, но и в мире, — то обнаружите, что я лучший".



Я всегда сосредоточен на своей работе и на том, чтобы играть как можно лучше, а моя результативность — лучшее подтверждение моих слов. Мне всегда нравится ставить перед собой новые вызовы, выполнять работу разными способами и делать разницу. Это мой долг", — сообщил Салах beIN Sports.