Салах: "Я — лучший в мире"

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах назвал себя лучшим игроком в мире на своей позиции.

Этот сезон складывается выдающимся образом не только для "Ливерпуля", но и лично для Салаха, который забил 30 голов в 48 матчах за мерсисайдский клуб.

Мохамед уверенно движется к своей третьей "Золотой бутсе" Премьер-Лиги за пять последних сезонов и считает, что его результативность говорит сама за себя.

"Если вы сравните меня с любым игроком на моей позиции — не только в моей команде, но и в мире, — то обнаружите, что я лучший".

Я всегда сосредоточен на своей работе и на том, чтобы играть как можно лучше, а моя результативность — лучшее подтверждение моих слов. Мне всегда нравится ставить перед собой новые вызовы, выполнять работу разными способами и делать разницу. Это мой долг", — сообщил Салах beIN Sports.


Метки Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. slavaukraine 13.05.2022 15:58 # slavaukraine
    Будет красиво если Сон это прочитает и обгонит в гонке бомбардиров эту грязную потаскуху.

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  2. redwhitegun 13.05.2022 15:41 # redwhitegun
    Теперь точно проебут финал...

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  3. manutd-20champ 13.05.2022 15:40 # manutd-20champ
    еблан, "выполняет работу разными способами." результат налицо.

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  4. bangladesh 13.05.2022 15:27 # bangladesh
    чистейшая ПРАВДА

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  5. true-manc 13.05.2022 15:17 # true-manc
    с ума сошла портовая заглотулька???)

    Лучший в мире - это великий Кевин Де Брюйне

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  6. yamateh 13.05.2022 15:11 # yamateh
    30 голов в 48 матчах? Видели статистики и получше. Если ЛФК выиграет ЛЧ, то однозначно претендент на ЗМ.

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  7. jirrort 13.05.2022 15:08 # jirrort
    Лучший в мире, который не потянул даже роль баночника в ФК ИМПЕРАТОРСИ.

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  8. electric 13.05.2022 15:08 # electric
    Уже обоссали эту куйню на лфцсру. Перевод делал михужло. Расходимся.

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  9. avetis 13.05.2022 15:06 # avetis
    И зачем? Неужели это попытка отвернуть от себя болельщиков, чтобы покинуть клуб?

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