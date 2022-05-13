Салах: "Я — лучший в мире"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах назвал себя лучшим игроком в мире на своей позиции.
Этот сезон складывается выдающимся образом не только для "Ливерпуля", но и лично для Салаха, который забил 30 голов в 48 матчах за мерсисайдский клуб.
Мохамед уверенно движется к своей третьей "Золотой бутсе" Премьер-Лиги за пять последних сезонов и считает, что его результативность говорит сама за себя.
"Если вы сравните меня с любым игроком на моей позиции — не только в моей команде, но и в мире, — то обнаружите, что я лучший".
Я всегда сосредоточен на своей работе и на том, чтобы играть как можно лучше, а моя результативность — лучшее подтверждение моих слов. Мне всегда нравится ставить перед собой новые вызовы, выполнять работу разными способами и делать разницу. Это мой долг", — сообщил Салах beIN Sports.
13.05.2022 15:00
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Последние комментарии:
Будет красиво если Сон это прочитает и обгонит в гонке бомбардиров эту грязную потаскуху.
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Теперь точно проебут финал...
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еблан, "выполняет работу разными способами." результат налицо.
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чистейшая ПРАВДА
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с ума сошла портовая заглотулька???)
Лучший в мире - это великий Кевин Де Брюйне
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30 голов в 48 матчах? Видели статистики и получше. Если ЛФК выиграет ЛЧ, то однозначно претендент на ЗМ.
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Лучший в мире, который не потянул даже роль баночника в ФК ИМПЕРАТОРСИ.
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Уже обоссали эту куйню на лфцсру. Перевод делал михужло. Расходимся.
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И зачем? Неужели это попытка отвернуть от себя болельщиков, чтобы покинуть клуб?
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