Артета верит, что "Арсенал" может пройти "Реал"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверен, что его команда способна пройти "Реал" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

Одолев ПСВ по сумме двух матчей со счетом 9:3, "Арсенал" вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов, причем сделал это второй сезон подряд, чего с "канонирами" не случалось 15 лет.



В четвертьфинале "Арсеналу" будет противостоять "Реал", действующий победитель турнира, однако Артета верит в свою команду.



"Мы должны учитывать, что выиграть Лигу Чемпионов два раза подряд очень сложно. У нас есть стабильность в результатах, и теперь мы хотим сделать следующий шаг, что будет очень сложно, но мы очень способны".



"Почему стабильность так важна? Потому что мы хотим побеждать. Клуб нуждается в этих поздних стадиях. Мы как клуб и как команда хотим быть лучшими и хотим соперничать с лучшими клубами в мире".



"Для этого нужно стабильно оказываться здесь. Это очень сложно, но мы делаем это уже два года подряд, и мы обладаем способностью делать это еще лучше", — цитирует Артету The Independent.