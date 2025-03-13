Артета верит, что "Арсенал" может пройти "Реал"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверен, что его команда способна пройти "Реал" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

Одолев ПСВ по сумме двух матчей со счетом 9:3, "Арсенал" вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов, причем сделал это второй сезон подряд, чего с "канонирами" не случалось 15 лет.

В четвертьфинале "Арсеналу" будет противостоять "Реал", действующий победитель турнира, однако Артета верит в свою команду.

"Мы должны учитывать, что выиграть Лигу Чемпионов два раза подряд очень сложно. У нас есть стабильность в результатах, и теперь мы хотим сделать следующий шаг, что будет очень сложно, но мы очень способны".

"Почему стабильность так важна? Потому что мы хотим побеждать. Клуб нуждается в этих поздних стадиях. Мы как клуб и как команда хотим быть лучшими и хотим соперничать с лучшими клубами в мире".

"Для этого нужно стабильно оказываться здесь. Это очень сложно, но мы делаем это уже два года подряд, и мы обладаем способностью делать это еще лучше", — цитирует Артету The Independent.


Метки Арсенал, Артета, Реал

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2025 08:00

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Последние комментарии:




  1. bmw-e34 13.03.2025 09:31 # bmw-e34
    За кого дальше топить в ЛЧ, хз.
    Астан Вилла наверное)

    Потом Астон Вилла - Арсенал/Реал
    Потом Астон Вилла - Бавария/Барселона
    Потом Астон Вилла поднимает кубок
    Потом просыпаюсь

    (ответить)

  2. animadora 13.03.2025 09:04 # animadora
    Способна, но не пройдет.

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  3. gabazhaba 13.03.2025 08:47 # gabazhaba
    Он один в это верит.

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  4. volfovich-ynwa 13.03.2025 08:36 # volfovich-ynwa
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    Источник: http://fapl.ru/posts/113050/

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    Источник: http://fapl.ru/posts/112883/

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    Источник: http://fapl.ru/posts/113518/

    (ответить)

  5. fitzkee 13.03.2025 08:35 # fitzkee
    Как тренер он другого сказать не может. Но шансов нет

    (ответить)

  6. shearer1 13.03.2025 08:24 # shearer1
    А кто будет забивать?
    Аан, угловые?

    (ответить)

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