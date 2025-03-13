Артета верит, что "Арсенал" может пройти "Реал"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверен, что его команда способна пройти "Реал" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.
Одолев ПСВ по сумме двух матчей со счетом 9:3, "Арсенал" вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов, причем сделал это второй сезон подряд, чего с "канонирами" не случалось 15 лет.
В четвертьфинале "Арсеналу" будет противостоять "Реал", действующий победитель турнира, однако Артета верит в свою команду.
"Мы должны учитывать, что выиграть Лигу Чемпионов два раза подряд очень сложно. У нас есть стабильность в результатах, и теперь мы хотим сделать следующий шаг, что будет очень сложно, но мы очень способны".
"Почему стабильность так важна? Потому что мы хотим побеждать. Клуб нуждается в этих поздних стадиях. Мы как клуб и как команда хотим быть лучшими и хотим соперничать с лучшими клубами в мире".
"Для этого нужно стабильно оказываться здесь. Это очень сложно, но мы делаем это уже два года подряд, и мы обладаем способностью делать это еще лучше", — цитирует Артету The Independent.
13.03.2025 08:00
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За кого дальше топить в ЛЧ, хз.
Астан Вилла наверное)
Потом Астон Вилла - Арсенал/Реал
Потом Астон Вилла - Бавария/Барселона
Потом Астон Вилла поднимает кубок
Потом просыпаюсь
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Способна, но не пройдет.
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Он один в это верит.
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