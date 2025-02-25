Артета сохраняет веру в чемпионство "Арсенала"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сохраняет веру в то, что его команда все еще может выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Проиграв "Вест Хэму" в минувший уикенд (0:1), вскоре "Арсенал" оказался уже в 11 очках позади лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля".

Артета понимает, что теперь от его команды требуется нечто уникальное, однако Микель готов попытаться.

"Верю ли я, что мы все еще можем выиграть Премьер-Лигу? Если мы не можем, мне, возможно, стоит отправиться домой".

"Математически это все еще возможно. Вы в том положении, в котором находитесь, и должны играть каждый матч. Три дня назад мы могли сократить отставание и оказаться в полутора победах от вершины, но это не имеет значения. Мы должны продолжать идти вперед".

"Если вы хотите выиграть Премьер-Лигу, вы должны сделать нечто особенное. Если вы хотите выиграть ее в наших обстоятельствах, вы должны сделать нечто такое, что еще никто не делал в истории Премьер-Лиги", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2025 18:00

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