Артета сохраняет веру в чемпионство "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сохраняет веру в то, что его команда все еще может выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Проиграв "Вест Хэму" в минувший уикенд (0:1), вскоре "Арсенал" оказался уже в 11 очках позади лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля".



Артета понимает, что теперь от его команды требуется нечто уникальное, однако Микель готов попытаться.



"Верю ли я, что мы все еще можем выиграть Премьер-Лигу? Если мы не можем, мне, возможно, стоит отправиться домой".



"Математически это все еще возможно. Вы в том положении, в котором находитесь, и должны играть каждый матч. Три дня назад мы могли сократить отставание и оказаться в полутора победах от вершины, но это не имеет значения. Мы должны продолжать идти вперед".



"Если вы хотите выиграть Премьер-Лигу, вы должны сделать нечто особенное. Если вы хотите выиграть ее в наших обстоятельствах, вы должны сделать нечто такое, что еще никто не делал в истории Премьер-Лиги", — цитирует Артету Sky Sports.