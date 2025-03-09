Артета сбежал с интервью после матча с "Юнайтед"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сбежал с послематчевого интервью после вопроса о шансах своей команды на титул Премьер-Лиги.
В воскресенье "Арсенал" сыграл вничью 1:1 с "Манчестер Юнайтед", по итогам тура увеличив свое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" до 15 очков.
После матча Артета был явно не в духе, но при этом отказался критиковать свою команду.
"Я всегда буду защищать своих игроков, потому что у них есть воля к победе, и это не подлежит сомнению. Но в такие моменты мы должны быть лучше как команда. Вот и все".
"Жалею ли я, что не купил нападающего в январе? Нет, нет. Дело не в этом", — сообщил Артета Sky Sports.
На последний вопрос Артета ответил с явным разочарованием, а когда журналист попытался спросить насчет 15 очков отставания, Микель сбежал.
09.03.2025 23:00
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АХАХАХАХАХАХАХАХ
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По Артете видно как тренерская деятельность на высоком уровне съедает тебя изнутри и то какой это стресс постоянный, хотя вот подумаешь что тут такого будь как Черчесов и наслаждайся жизнью, но у Артеты другое мышление и другие установки в жизни, амбиции поедают его
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