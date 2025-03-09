Артета сбежал с интервью после матча с "Юнайтед"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сбежал с послематчевого интервью после вопроса о шансах своей команды на титул Премьер-Лиги.

В воскресенье "Арсенал" сыграл вничью 1:1 с "Манчестер Юнайтед", по итогам тура увеличив свое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" до 15 очков.



После матча Артета был явно не в духе, но при этом отказался критиковать свою команду.



"Я всегда буду защищать своих игроков, потому что у них есть воля к победе, и это не подлежит сомнению. Но в такие моменты мы должны быть лучше как команда. Вот и все".



"Жалею ли я, что не купил нападающего в январе? Нет, нет. Дело не в этом", — сообщил Артета Sky Sports.



На последний вопрос Артета ответил с явным разочарованием, а когда журналист попытался спросить насчет 15 очков отставания, Микель сбежал.



