Артета: "Нам нужно это проглотить"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что его команде будет сложно переварить свой вылет из Кубка Лиги со стадии 1/2 финала.

"Арсенал" отправлялся на выезд к "Ньюкаслу", имея дефицит в два гола после первой встречи. Однако надеждам "канониров" на "камбэк" не было суждено сбыться — команда Артеты с треском провалилась и проиграла 2:0.



Артета расстроен результатом, но призывает свою команду не зацикливаться на этом. Микель надеется, что "Арсенал" "перезарядит батареи" во время предстоящего тренировочного сбора в Дубае.



"Нам нужно это проглотить, хотя это тяжело. У нас были большие ожидания. Мы знали сложность своей задачи из-за результата, который мы привезли из Лондона. Но прямо сейчас с этим уже ничего не поделать".



"То, что мы могли сделать, было на поле несколько минут назад, а теперь нам нужно двигаться дальше. Думаю, это будет сложно. Пока мы будем находиться в Дубае, нам нужно перезарядить батареи и снова пойти вперед, потому что для нас еще многое на кону", — цитирует Артету ESPN.