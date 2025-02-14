Артета: "Давайте посмотрим, из чего сделана эта команда"

Наставник "Арсенала" Микель Артета выразил уверенность, что его команда справится с потерей нападающего Кая Хаверца.

Накануне "Арсенал" объявил, что Хаверц ложится на операцию после того, как Кай надорвал заднюю поверхность бедра во время тренировочного сбора в Дубае.



Хаверц уже не сыграет в этом сезоне, а компанию ему в лазарете составят Букайо Сако, Габриэль Мартинелли и Габриэль Жезус, однако Артета уверен, что такие потери в атакующей линии не обрушат сезон "Арсенала".



"Мы провели замечательный сбор в Дубае, перезарядили батареи, тренировались, немного отдохнули, наладили связи. А затем неожиданно случилась эта травма. Разумеется, это большой удар по нам, учитывая другие травмы".



"К счастью, мы через многое прошли в этом сезоне. Мы играли без Габриэля Магальяэса, без Салиба, без Уайта весь сезон, без Томиясу весь сезон. Калафьори пропустил два месяца, Мерино — два месяца, Сака — три месяца. А также Габриэль Жезус. Все они отсутствовали! Это вызов, который мне брошен. Я люблю это и предвкушаю это. Давайте посмотрим, из чего сделана эта команда".



"Мы через многое прошли, и до сих пор мы сохраняли уровень игры и результатов. Мы более чем способны делать это. Это единственное, насчет чего мы переживаем", — цитирует Артету The Independent.