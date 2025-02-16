Артета предупредил "Ливерпуль", что "Арсенал" не остановится

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета предупредил лидирующий в Премьер-Лиге "Ливерпуль", что его команда не собирается сбавлять обороты.

Несмотря на эпидемию травм в передней линии, в субботу "Арсенал" одержал победу 0:2 над "Лестером" и сблизился с "Ливерпулем" на расстояние в четыре очка.



По словам Артеты, его команда приложит все усилия, чтобы усложнить жизнь "Ливерпулю" в остатке этого сезона.



"Мы действительно хотим этого. Независимо от происходящего или возникающих перед нами трудностей, мы постараемся изо всех сил".



"Команд хочет этого, мы семь или восемь месяцев трудились над этим. Мы не остановимся, и давайте посмотрим, как далеко мы сможем зайти!"



"Это была хорошая неделя. Давайте посмотрим, что случится. Мы можем делать лишь то, что контролируем. Но вы приезжаете на любой стадион, и это кошмар, потому что сложно везде, и вам нужно показывать свою лучшую игру, чтобы одержать победу. Это будет долгий путь", — сообщил Артета TNT Sports.