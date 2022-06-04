Лукаку рвется назад в "Интер"

Нападающий Ромелу Лукаку чувствует себя несчастным в "Челси" и жаждет вернуться в "Интер" этим летом.

Прошлым летом "Челси" обновил свой трансферный рекорд, заплатив "Интеру" 97.5 млн. фунтов за Лукаку. Однако уже в декабре Ромелу дал интервью Sky Italia, предъявив претензии главному тренеру "синих" Томасу Тухелю и выразив желание вернуться на "Сан-Сиро".



С тех пор отношения Лукаку и Тухеля уже не были прежними. Когда Ромелу оправился после травмы, то обнаружил, что перестал проходить в стартовый состав "Челси", что, правда, не помешало ему завершить этот сезон лучшим бомбардиром команды с 15 голами в 44 матчах.



Как утверждает The Telegraph, ссылаясь на свои источники в обоих клубах, теперь 29-летний игрок сборной Бельгии хочет вернуться из "Челси" в "Интер", готов добиваться своего трансфера и даже согласен на понижение зарплаты.



Лукаку надеется, что двум клубам удастся договориться между собой — хотя бы об аренде с опцией выкупа. Однако "синие" потребуют около 20 млн. фунтов, если "Интер" попытается взять Ромелу во временное пользование на следующий сезон.



"Я не могу говорить об этом", — ответил Лукаку на вопрос о своем будущем, находясь в расположении своей сборной.