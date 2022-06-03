Зинченко был готов уехать воевать за Украину
Ранее в этом сезоне боссы "Манчестер Сити" были вынуждены вмешаться, чтобы отговорить защитника Александра Зинченко уехать воевать за Украину.
Начало военных действий на территории Украины в феврале было очень тяжелым моментом для 25-летнего Зинченко.
Зинченко был в шаге от того, чтобы бросить футбол и уехать домой. Александр собирался взять в руки оружие и защищать свою родину, где до сих пор находятся его родители.
Как сообщает The Sun, только посл уговоров родных и друзей, а также вмешательства боссов "Сити" Зинченко согласился продолжать выступать за "горожан", наградой за что для него стал титул Премьер-Лиги.
Даже оставшись в Манчестере, Зинченко стремится всячески помогать родной стране. Александр выступает с публичными заявлениями, а также сделал крупное пожертвование Национальному банку Украины, хотя и не афиширует этого.
03.06.2022 13:00
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и че не уехал? самих украинцев я поддерживаю конечно, но все эти вопли за свою страну смелых мужчин и женщин из сша и европы удивляют. люди наоборот пытаются спасти мирное население увозя их из украины, а эти понтуются что вот щас поеду уже
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ну да ну да, прям таки рвался, вместо того что бы зарабатывать миллионы. Хороший пиар, я бы я бы.
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КОРОЛЬ!!!
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До начала сезона больше месяца Зина автомат в зубы и бегом на передовую если конечно яйца есть у него.
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Глупец
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Если это правда, то респект таким ребятам!
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Все доходы - на пенсии бабушкам.
Тело - на фронт под артиллерию.
Вряд ли..
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