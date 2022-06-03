Зинченко был готов уехать воевать за Украину

Ранее в этом сезоне боссы "Манчестер Сити" были вынуждены вмешаться, чтобы отговорить защитника Александра Зинченко уехать воевать за Украину.

Начало военных действий на территории Украины в феврале было очень тяжелым моментом для 25-летнего Зинченко.



Зинченко был в шаге от того, чтобы бросить футбол и уехать домой. Александр собирался взять в руки оружие и защищать свою родину, где до сих пор находятся его родители.



Как сообщает The Sun, только посл уговоров родных и друзей, а также вмешательства боссов "Сити" Зинченко согласился продолжать выступать за "горожан", наградой за что для него стал титул Премьер-Лиги.



Даже оставшись в Манчестере, Зинченко стремится всячески помогать родной стране. Александр выступает с публичными заявлениями, а также сделал крупное пожертвование Национальному банку Украины, хотя и не афиширует этого.