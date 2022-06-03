Зинченко был готов уехать воевать за Украину

Александр Зинченко Ранее в этом сезоне боссы "Манчестер Сити" были вынуждены вмешаться, чтобы отговорить защитника Александра Зинченко уехать воевать за Украину.

Начало военных действий на территории Украины в феврале было очень тяжелым моментом для 25-летнего Зинченко.

Зинченко был в шаге от того, чтобы бросить футбол и уехать домой. Александр собирался взять в руки оружие и защищать свою родину, где до сих пор находятся его родители.

Как сообщает The Sun, только посл уговоров родных и друзей, а также вмешательства боссов "Сити" Зинченко согласился продолжать выступать за "горожан", наградой за что для него стал титул Премьер-Лиги.

Даже оставшись в Манчестере, Зинченко стремится всячески помогать родной стране. Александр выступает с публичными заявлениями, а также сделал крупное пожертвование Национальному банку Украины, хотя и не афиширует этого.


Метки Зинченко, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 03.06.2022 13:09 # tursa
    и че не уехал? самих украинцев я поддерживаю конечно, но все эти вопли за свою страну смелых мужчин и женщин из сша и европы удивляют. люди наоборот пытаются спасти мирное население увозя их из украины, а эти понтуются что вот щас поеду уже

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  2. derorm 03.06.2022 13:09 # derorm
    ну да ну да, прям таки рвался, вместо того что бы зарабатывать миллионы. Хороший пиар, я бы я бы.

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  3. jirrort 03.06.2022 13:07 # jirrort
    КОРОЛЬ!!!

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  4. hunter022 03.06.2022 13:07 # hunter022
    До начала сезона больше месяца Зина автомат в зубы и бегом на передовую если конечно яйца есть у него.

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  5. rhymo 03.06.2022 13:05 # rhymo
    Глупец

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  6. skydreams 03.06.2022 13:04 # skydreams
    Если это правда, то респект таким ребятам!

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  7. gidro-met 03.06.2022 13:02 # gidro-met
    Все доходы - на пенсии бабушкам.

    Тело - на фронт под артиллерию.

    Вряд ли..

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