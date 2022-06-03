УЕФА извинился перед "Ливерпулем" и "Реалом"

УЕФА принес извинения "Ливерпулю" и "Реалу" за фиаско с организацией финала Лиги Чемпионов в Париже.

Напомним, финальный матч в столице Франции начался с задержкой почти в 40 минут. Проблемы с дорогой на стадион возникли не только у "Ливерпуля", но и у болельщиков "красных".



Помимо давки перед турникетами, фанаты также столкнулись с агрессией со стороны местной полиции, которая распыляла слезоточивый газ — в том числе против женщин и детей.



После поражения 0:1 свыше 5,000 фанатов "Ливерпуля" обратились к своему клубу с жалобами, а клуб в свою очередь пожаловался УЕФА. Аналогично поступил и "Реал".



И вот сегодня УЕФА официально извинился за "устрашающие и расстраивающие события" в преддверии финала, пообещав полностью пересмотреть свои процедуры по организации матчей такого ранга.