Мане сделал большой намек на уход из "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что поступит так, как этого хотят его соотечественники из Сенегала.

В данный момент у Мане остается только 12 месяцев по контракту с "Ливерпулем", и ожидается, что Садио будет настаивать на уходе из мерсисайдского клуба этим летом.



Претендентом номер один на Мане считается "Бавария", чей спортивный директор Хасан Салихамиджич недавно провел встречу с представителями 30-летнего нападающего.



Мане чувствует, что большинство сенегальцев хочет его ухода из "Ливерпуля", и Садио обещает не перечить желанию толпы.



"Как и все остальные, я тоже сижу в социальных сетях и вижу комментарии. От 60 до 70 процентов сенегальцев хотят, чтобы я ушел из "Ливерпуля", не так ли"?



"Я поступлю так, как они хотят. Скоро станет видно! Не торопитесь, потому что скоро мы все увидим вместе", — цитирует Мане Sky Sports.