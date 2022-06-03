Мане и Салах требовали от "Ливерпуля" 400,000 фунтов в неделю

Садио Мане и Мохамед Салах Нападающие Садио Мане и Мохамед Салах оба требовали от "Ливерпуля" зарплату в 400,000 фунтов в неделю по новым контрактам.

Как известно, сейчас у 30-летнего Мане и Салаха, которому 30 исполнится позже в июне, остается лишь 12 месяцев по действующим контрактам.

При этом Мохамед уже пообещал, что останется в "Ливерпуле" на следующий сезон, независимо от переговоров о продлении сотрудничества. А вот Садио настроен отправиться в "Баварию", где ему предлагают трехлетнюю сделку с зарплатой в 325,000 фунтов в неделю.

Как утверждает Daily Mirror, разногласия того и другого игрока с "Ливерпулем" касаются прежде всего зарплаты. И для Мане, и для Салаха следующий контракт станет последним крупным в карьере.

Глядя на Роберта Левандовски, Кевина Де Брюйне, Криштиану Роналду, Антуана Гризманна, Давида Де Хеа и Луиса Суареса, каждый из которых зарабатывает 350,000 фунтов в неделю или больше, Мане и Салах запросили себе соответствующую зарплату.

Садио и Мохамед считают свои требования насчет 400,000 фунтов в неделю адекватными, ведь Лионель Месси, Неймар, а теперь и Килиан Мбаппе получают еще больше, однако "красные" не готовы им столько платить.

Самый высокооплачиваемый игрок "Ливерпуля" в лице Виргила Ван Дейка получает 220,000 фунтов в неделю, включая бонусы, и мерсисайдский клуб не собирается нарушать свою структуру зарплат ради удержания Мане и Салаха, пускай даже речь идет о столь важных игроках.


Метки контракты, Ливерпуль, Мане, Салах

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2022 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1363

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. superglor 03.06.2022 15:03 # superglor
    Ну и Клоппу америкосы в очередной раз провели по губам. Он их 5 лет выращивал и выводил на какой-никакой высокий уровень а щас все по новой потому что бабки прибыль.

    (ответить)

  2. gerrard08 03.06.2022 14:44 # gerrard08
    Источник, канеш херня, но если рассуждать, то -
    Еслиб мосала затащил бы вторую половину сезона на том же уровне, что и первую, или взял бы в соло в решающие моменты лч\апл в игре с сити\шпорами\рм, то думаю это было бы адекватным желанием. Щас же 300 + 50 бонусами справедливый прайс к зп, имхо.
    Уголек же жестит с запросом очевидно. 2 года пинал хер, пол года ожил(как купили Диаза), и то как и мосала не смог сделать то что написал выше, еще и выебоны кидает. 220к\нед на мой взгляд заслужил, но не больше.

    (ответить)

  3. superglor 03.06.2022 14:43 # superglor
    То есть за Баварию он готов играть и за 325, но вот в ЛФК останется только за 400. После этого портовые обрыганы еще будут говорить что-то о величии их сельдезаводного клуба.

    (ответить)

  4. manutd-20champ 03.06.2022 14:37 # manutd-20champ
    настоящие легенды

    (ответить)

  5. eakz 03.06.2022 14:20 # eakz
    надо до конца доить этот клуб и вернуть их обратно на уровень 2010 года

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: