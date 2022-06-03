Мане и Салах требовали от "Ливерпуля" 400,000 фунтов в неделю

Нападающие Садио Мане и Мохамед Салах оба требовали от "Ливерпуля" зарплату в 400,000 фунтов в неделю по новым контрактам.

Как известно, сейчас у 30-летнего Мане и Салаха, которому 30 исполнится позже в июне, остается лишь 12 месяцев по действующим контрактам.



При этом Мохамед уже пообещал, что останется в "Ливерпуле" на следующий сезон, независимо от переговоров о продлении сотрудничества. А вот Садио настроен отправиться в "Баварию", где ему предлагают трехлетнюю сделку с зарплатой в 325,000 фунтов в неделю.



Как утверждает Daily Mirror, разногласия того и другого игрока с "Ливерпулем" касаются прежде всего зарплаты. И для Мане, и для Салаха следующий контракт станет последним крупным в карьере.



Глядя на Роберта Левандовски, Кевина Де Брюйне, Криштиану Роналду, Антуана Гризманна, Давида Де Хеа и Луиса Суареса, каждый из которых зарабатывает 350,000 фунтов в неделю или больше, Мане и Салах запросили себе соответствующую зарплату.



Садио и Мохамед считают свои требования насчет 400,000 фунтов в неделю адекватными, ведь Лионель Месси, Неймар, а теперь и Килиан Мбаппе получают еще больше, однако "красные" не готовы им столько платить.



Самый высокооплачиваемый игрок "Ливерпуля" в лице Виргила Ван Дейка получает 220,000 фунтов в неделю, включая бонусы, и мерсисайдский клуб не собирается нарушать свою структуру зарплат ради удержания Мане и Салаха, пускай даже речь идет о столь важных игроках.