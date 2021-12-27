Клопп призвал вернуть пять замен

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал Премьер-Лигу вернуть пять замен.

В праздничный период командам Премьер-Лиги приходится играть не только по чрезвычайно плотному календарю, но и в ослабленных составах из-за коронавируса.

Клопп считает, что пять замен помогли бы улучшить ситуацию, но не думает, что 14 из 20 клубов поддержат эту идею.

"Да, я за пять замен. Вопрос, насколько это справедливо, нужно отложить в сторону. Да, у "Сити" лучше запас, чем у "Саутгемптона", а у нас лучше запас, чем у "Бернли". Это, наверное правда".

"Проблема игрока топ-уровня в Англии в том, что плотность матчей находится для него на грани. Игрок топ-уровня проводит 38 матчей в Премьер-Лиге, а также есть два кубковых соревнования. Это уже около 43 матчей. Почти все они выступают за свои сборные, что дает еще 10 матчей. Наконец, есть Лига Чемпионов. Можно продолжать".

"Довольно быстро мы с вами насчитали более 50 матчей. Если я прав, в мой первый сезон здесь финал был нашим 64-м матчем, поэтому некоторые ключевые игроки пропускают матчи, только когда травмированы. Однако такие решения принимаются голосами 14 клубов, и с этим что-то не так".

"Взять, например, "Бернли". Я не уверен, сколько их игроков выступают за свои сборные, но порой наши игроки проводят по три матча, а они в этот период — ни одного. Эта проблема имеет место, но решение принимается другими командами. Пять замен были бы правильным решением, особенно в этот момент, когда тебе приходится выпускать игроков сращу, как они переболели ковидом или перенесли травму".

"Ты можешь играть в замечательный футбол, когда находишься в хорошем состоянии, хорошо потренировался и восстановился. Иначе это гораздо сложнее. У лучшей и самой напряженной лиги в мире есть только три замены, и это неправильно".

"Мы должны изменить это, но это зависит от Премьер-Лиги, а Премьер-Лиге нужны голоса других клубов, поэтому я не вижу реальной возможности изменить это", — цитирует Клоппа ESPN.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2021 22:00

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Последние комментарии:




  1. gucman 27.12.2021 22:29 # gucman
    Ротатор с открытым ртом намекает, что скоро наротирует на 5 замен

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  2. hunter022 27.12.2021 22:19 # hunter022
    Скоро и менять не на кого будет u-16 на скамейке в качестве замены.

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  3. bezviz 27.12.2021 22:18 # bezviz
    зае6ало нытье этого насекомого

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  4. gerrard08 27.12.2021 22:16 # gerrard08
    Ооор)
    Клоппу накуй эти 5 замен не нужны, чисто подорвать жопцы фапловским насекомым.

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  5. chelsiukpro 27.12.2021 22:13 # chelsiukpro
    26.12.2021 14:23 # удалить
    chelsiukpro

    Был бы я главой АПЛ то собрал бы экстреный совет директоров и юристов иподнял бы вопрос единогласно организаторам сделать 5 замен с нового года без всяких голосовагий клубов!

    Источник: http://fapl.ru/posts/90382/

    Единогласное АПЛ решение нужно! А клубы ниже ТОП6 послать накуй и сделать 5 замен без голосования!

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  6. mugabe 27.12.2021 22:04 # mugabe
    #klop_xyecoc

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  7. true-manc 27.12.2021 22:03 # true-manc
    это клоповское нытье бесконечно, ну что за баба
    ахахахахахахахахахахахахаха
    ща еще безмозглые лузерпуки будут оправдывать лгбт-активиста в комментах, ору

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  8. yaxaaabalya 27.12.2021 22:01 # yaxaaabalya
    Кляп,просто иди нахуй

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