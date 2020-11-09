Гвардиола и Клопп договорились вместе сражаться за пять замен

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что они с Юргеном Клоппом из "Ливерпуля" договорились сражаться за возвращение пяти замен.

Ранее в этом сезоне Гвардиола и Клопп уже неоднократно выражали свое недовольство решением Премьер-Лиги вернуться к трем заменам.



После ничейного матча на "Этихад" в воскресенье (1:1) Гвардиола и Клопп некоторое время разговаривали у бровки, но разговаривали не об игре.



"Мы разговаривали не о результате. Мы разговаривали о том, что нам нужно сражаться за возвращение пяти замен".



"Посмотрите на игрока сборной Англии Трента Александер-Арнольда — теперь он травмирован".



"Во всем мире есть пять замен, но здесь мы считаем себя более особенными и используем только три замены. Мы не бережем игроков".



"Вместе с расписанием это создает катастрофу. Если вы позволите, я потребую вернуть пять замен. Это поможет игрокам, тренерам и каждому. Иначе будет сложно выдержать такой темп", — сообщил Гвардиола Sky Sports.