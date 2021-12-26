Тухель призвал вернуть пять замен

Главный тренер "Челси" Томас Тухель поддержал призыв о возвращении пяти замен в Премьер-Лиге.

В последнее время много говорится о том, что Премьер-Лига недостаточно заботится о здоровье игроков, заставляя ослабленные коронавирусом команды играть по невыносимому графику.



В связи с этим вновь стал актуален вопрос об увеличении количества разрешенных в матче замен. За пять замен на днях, в частности, выступили Ральф Рангник и Хосеп Гвардиола, и Тухель поддерживает своих коллег.



"Мы в той же ситуации, что и все остальные. Мы обеспокоены, потому что мы не только футболисты и тренеры, но также отцы, и у нас есть семьи. Поэтому мы тоже обеспокоены, испытываем сомнения и страхи".



"Тем не менее, для нас честь делать свою работу и делать то, что мы любим больше всего, так что мы своего рода меж двух огней. Я очень доволен тем, как команда держится".



"Вы очень хорошо знаете, что это была очень сложная ситуация, когда мы приехали в Вулверхэмптон с семью случаями заражения за последние три дня".



"У нас было ощущение, что случилась вспышка, и мы хотели получить время, чтобы разобраться с этим — в том числе в душевном плане. Нам этого не дали, и мы смирились. Мы старались поддерживать друг друга".



"Я лишь могу сказать, что в этой ситуации хотел бы настоять на возвращении пяти замен, потому что пять замен были введены, чтобы поберечь игроков, когда появился коронавирус и усложнил нам жизнь".



"Думаю, это очень серьезная ситуация. Если мы решили продолжать играть, то это очень большое испытание, и пять замен помогли бы нам контролировать нагрузку", — цитирует Тухеля The Independent.