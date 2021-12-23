Рангник считает, что нужно вернуть пять замен в Премьер-Лиге

Ральф Рангник Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник выступил за возвращение пяти замен в Премьер-Лиге.

В свое время правило о пяти заменах было введено как временное, чтобы помочь командам, ослабленным пандемией коронавируса.

Рангник чувствует, что сейчас ситуация напоминает ту, что была в начале пандемии, поэтому Премьер-Лиге стоит подумать о том, что уже сделала остальная Европа.

"Пять замен были введены, когда началась пандемия, и я думаю, то было правильное решение, чтобы поберечь энергию игроков, особенно если они едва переболели ковидом".

"Прямо сейчас это опять актуально — мы в похожей ситуации, что была полтора года назад, и я не вижу, почему с заменами должно быть по-другому, нежели полтора года назад. Насколько я знаю, Англия — единственная страна, где разрешено делать только три замены".

"Тебе все равно позволено иметь восемь полевых игроков на скамейке, поэтому ты должен иметь возможность заменить пятерых. Иначе у тебя всегда на скамейке будет оставаться пятеро, которые уже не могут сыграть", — цитирует Рангника Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Рангник

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2021 20:00

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  1. memfis63 23.12.2021 20:11 # memfis63
    у этого бомжа есть медаль АПЛ ?
    если нет, то пусть помолчит пока умные люди принимают решение

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  2. scauzer11 23.12.2021 20:05 # scauzer11
    в смысле ВЕРНУТЬ? никогда не было там 5 замен)

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