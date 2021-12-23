Рангник считает, что нужно вернуть пять замен в Премьер-Лиге

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник выступил за возвращение пяти замен в Премьер-Лиге.

В свое время правило о пяти заменах было введено как временное, чтобы помочь командам, ослабленным пандемией коронавируса.



Рангник чувствует, что сейчас ситуация напоминает ту, что была в начале пандемии, поэтому Премьер-Лиге стоит подумать о том, что уже сделала остальная Европа.



"Пять замен были введены, когда началась пандемия, и я думаю, то было правильное решение, чтобы поберечь энергию игроков, особенно если они едва переболели ковидом".



"Прямо сейчас это опять актуально — мы в похожей ситуации, что была полтора года назад, и я не вижу, почему с заменами должно быть по-другому, нежели полтора года назад. Насколько я знаю, Англия — единственная страна, где разрешено делать только три замены".



"Тебе все равно позволено иметь восемь полевых игроков на скамейке, поэтому ты должен иметь возможность заменить пятерых. Иначе у тебя всегда на скамейке будет оставаться пятеро, которые уже не могут сыграть", — цитирует Рангника Sky Sports.