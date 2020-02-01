"Юнайтед" и "Вулверхэмптон" голов не забили

"Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" не только не смогли выявить победителя, но и даже не забили голов в матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" — 0:0.

Бруну Фернандеш дебютировал сразу в стартовом составе "красных дьяволов". Он и Люк Шоу заменили дисквалифицированного Неманью Матича и Брандона Уильямса.



У "волков" вышли Вилли Боли и Диогу Жота, заменив Леандера Дендонкера и Педру Нету.



В начальной стадии матча хозяева чуть больше владели мячом, но все их удары были неточными. "Вулверхэмптон" бил больше и точнее, чем соперник.



На 20-й минуте Мэтт Дохерти был головой после подачи Жоау Моутиньо углового, но Давид Де Хеа забрал мяч. Также гости совершили несколько перспективно опасных прострелов с флангов, но в последний момент защитники "Юнайтед" выносили мяч.



"Юнайтед" создал свой первый момент только на 40-й минуте, где Фернандешу удалось нанести плотный удар с подступов к штрафной площади совершенно без сопротивления, но мяч пошел прямо в Руя Патрисиу.



В начале второго тайма Фернандеш отметился ударом со штрафного — мяч стал легкой добычей Патрисиу. Вскоре Хуан Мата пробил с дистанции — гораздо опаснее, но мимо. "Дьяволы" основательно прижали своего соперника.



На 69-й минуте "волки" огрызнулись контратакой, в завершении которой Рауль Хименес нанес удар с острого угла. Де Хеа сыграл надежно, руками переведя мяч выше.



В заключительные 20 минут в штрафной "Вулверхэмптона" было жарко два-три раза, но в последний момент голкипер или защитники справлялись, а Диогу Далот промахнулся сам, головой не попав в угол ворот. В концовке Оле Гуннар Сульшер, видимо, уже согласился на ничью, выпустив Джесси Лингарда.



В целом ничья стала справедливым результатом, хотя во втором тайме "Вулверхэмптон" полностью перешел на контратаки, в которых был не слишком-то успешен.



"Манчестер Юнайтед" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче