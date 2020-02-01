"Юнайтед" и "Вулверхэмптон" голов не забили
"Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" не только не смогли выявить победителя, но и даже не забили голов в матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" — 0:0.
Бруну Фернандеш дебютировал сразу в стартовом составе "красных дьяволов". Он и Люк Шоу заменили дисквалифицированного Неманью Матича и Брандона Уильямса.
У "волков" вышли Вилли Боли и Диогу Жота, заменив Леандера Дендонкера и Педру Нету.
В начальной стадии матча хозяева чуть больше владели мячом, но все их удары были неточными. "Вулверхэмптон" бил больше и точнее, чем соперник.
На 20-й минуте Мэтт Дохерти был головой после подачи Жоау Моутиньо углового, но Давид Де Хеа забрал мяч. Также гости совершили несколько перспективно опасных прострелов с флангов, но в последний момент защитники "Юнайтед" выносили мяч.
"Юнайтед" создал свой первый момент только на 40-й минуте, где Фернандешу удалось нанести плотный удар с подступов к штрафной площади совершенно без сопротивления, но мяч пошел прямо в Руя Патрисиу.
В начале второго тайма Фернандеш отметился ударом со штрафного — мяч стал легкой добычей Патрисиу. Вскоре Хуан Мата пробил с дистанции — гораздо опаснее, но мимо. "Дьяволы" основательно прижали своего соперника.
На 69-й минуте "волки" огрызнулись контратакой, в завершении которой Рауль Хименес нанес удар с острого угла. Де Хеа сыграл надежно, руками переведя мяч выше.
В заключительные 20 минут в штрафной "Вулверхэмптона" было жарко два-три раза, но в последний момент голкипер или защитники справлялись, а Диогу Далот промахнулся сам, головой не попав в угол ворот. В концовке Оле Гуннар Сульшер, видимо, уже согласился на ничью, выпустив Джесси Лингарда.
В целом ничья стала справедливым результатом, хотя во втором тайме "Вулверхэмптон" полностью перешел на контратаки, в которых был не слишком-то успешен.
"Манчестер Юнайтед" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
01.02.2020 22:25
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Александр Пичушкин о своем первом убийстве
В 18 лет я уже четко знал, что мне надо убивать. Однако опыта не было, и я приглядел сообщника — однокурсника Мишу Одийчука. Он был крепкий, не болтливый, пунктуальный. Он согласился пойти и замочить человека.
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С собой он, как я сказал, принес бельевую веревку и фонарь. Отдал мне и уже собрался уходить. Я привязал собаку к кусту и намотал веревку на запястье. Резко накинул веревку ему на шею, у меня ловко получилось. Он обомлел. Барахтался, как необъезженный конь. Кровь пошла изо рта и из носа. Бился в конвульсиях долго. Тело я сбросил в колодец. Концы в буквальном смысле в воду.
Первое убийство — это как первая любовь. Я очень долго оставался под впечатлением, убив близкого мне человека. Тогда с Одийчуком я чуть не вляпался. Единственный раз за все 63 эпизода меня вызвали в милицию. А у меня еще раны на руках от веревки не зажили. «Если мы найдем труп — ты сядешь». Но не нашли.
Канализационный колодец — это уникальное явление. Трупы просто исчезали в нем, и менты не могли ничего найти. Уголовное дело не завели. А я после этого 14 лет что хотел, то и делал.
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Игра была ровна, играли два говна
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Наконец-то мы вернули свой насест.
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Братки с востока
https://youtu.be/P10kUUGueVg
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https://pp.userapi.com/c629409/v629409218/1adee/dbi3v0ZoXj8.jpg
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Как сыграл топарь Фернандеш?...
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Народ как будем праздновать ЧЕМПИОНСТВО ЛИВЕРПУЛЯ?
Вопрос то актуальный - ведь опыта нет.
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короче вот в чем дела пацаны
чтобы команда зажигала и ипала всех вокруг нада чтоб главной звездой команды был тренер
так было с сафом, так с гвардиолой. и в некоторой степени с реалом и тремя подряд лч
есть конечно исклбчения когда в наличии мегазвезды рон + мусси
а в остальном все меркнет
вот кто главная звезда у колбасы?
все знают что это улыбка
а у муму была жувачка
у ситей - лысая башка
у тогдашнего челсе - сам великий и ужасный маур
и все они были на тот момент главными звездами
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Беззубая хуета
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Вулвз тоже хня неинтересная, кроме дриблинга Траоре.
Ждем Шеффилд в лч
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Короч понел. Челсей сколько угодно может терять очки, скум всё равно не будут выигрывать ахахах ну что за лемюрсы
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Одним словом - КОТАКБАСТАР
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Как же в маню все плохо, если сульшер новичка выпускает в старте, да еще на весь матч, отдает ему стандарты.
Они надеялсь мессию чтоли купить? чтоб забивал, раздавал и играющим тренером был.
Удивило, что маню не слышал о фейр-плей, как мрази последние себя повели.
Не повезло волкам сегодня, свежести не хватило для победы
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МЮ выгрыз очко.
Сольскьяер астайотса.
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Муму Горлума понятно, тлен. Верим в Моура и Ттх.
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Бруна придёт порядок наведёт
Ага
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короч, ещё 3-4 топ трансфера нужно МЮ.
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Лингард затрален
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игра была равна
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Победил Шеффилд
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