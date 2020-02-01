"Юнайтед" и "Вулверхэмптон" голов не забили

Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" не только не смогли выявить победителя, но и даже не забили голов в матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" — 0:0.

Бруну Фернандеш дебютировал сразу в стартовом составе "красных дьяволов". Он и Люк Шоу заменили дисквалифицированного Неманью Матича и Брандона Уильямса.

У "волков" вышли Вилли Боли и Диогу Жота, заменив Леандера Дендонкера и Педру Нету.

В начальной стадии матча хозяева чуть больше владели мячом, но все их удары были неточными. "Вулверхэмптон" бил больше и точнее, чем соперник.

На 20-й минуте Мэтт Дохерти был головой после подачи Жоау Моутиньо углового, но Давид Де Хеа забрал мяч. Также гости совершили несколько перспективно опасных прострелов с флангов, но в последний момент защитники "Юнайтед" выносили мяч.

"Юнайтед" создал свой первый момент только на 40-й минуте, где Фернандешу удалось нанести плотный удар с подступов к штрафной площади совершенно без сопротивления, но мяч пошел прямо в Руя Патрисиу.

В начале второго тайма Фернандеш отметился ударом со штрафного — мяч стал легкой добычей Патрисиу. Вскоре Хуан Мата пробил с дистанции — гораздо опаснее, но мимо. "Дьяволы" основательно прижали своего соперника.

На 69-й минуте "волки" огрызнулись контратакой, в завершении которой Рауль Хименес нанес удар с острого угла. Де Хеа сыграл надежно, руками переведя мяч выше.

В заключительные 20 минут в штрафной "Вулверхэмптона" было жарко два-три раза, но в последний момент голкипер или защитники справлялись, а Диогу Далот промахнулся сам, головой не попав в угол ворот. В концовке Оле Гуннар Сульшер, видимо, уже согласился на ничью, выпустив Джесси Лингарда.

В целом ничья стала справедливым результатом, хотя во втором тайме "Вулверхэмптон" полностью перешел на контратаки, в которых был не слишком-то успешен.

"Манчестер Юнайтед" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2020 22:25

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Последние комментарии:




  1. xah 01.02.2020 23:06 # xah
    Александр Пичушкин о своем первом убийстве

    В 18 лет я уже четко знал, что мне надо убивать. Однако опыта не было, и я приглядел сообщника — однокурсника Мишу Одийчука. Он был крепкий, не болтливый, пунктуальный. Он согласился пойти и замочить человека.

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    Вместе с Одийчуком мы бродили по Битцевскому лесопарку и искали подходящий колодец. Он не знал, что ищет себе могилу. Мы спускались в колодцы, исследовали. Я пытался понять, куда вся эта мутотень вытекает. 27 июля 1992 года я сказал Михаилу, что приметил человека. Что он сидит и ждет нас возле колодца, и мы его замочим. Я вышел с собакой. Моя догадка подтвердилась — Одийчук пришел в лес только затем, чтобы сказать: «Давай не будем никого убивать».

    С собой он, как я сказал, принес бельевую веревку и фонарь. Отдал мне и уже собрался уходить. Я привязал собаку к кусту и намотал веревку на запястье. Резко накинул веревку ему на шею, у меня ловко получилось. Он обомлел. Барахтался, как необъезженный конь. Кровь пошла изо рта и из носа. Бился в конвульсиях долго. Тело я сбросил в колодец. Концы в буквальном смысле в воду.

    Первое убийство — это как первая любовь. Я очень долго оставался под впечатлением, убив близкого мне человека. Тогда с Одийчуком я чуть не вляпался. Единственный раз за все 63 эпизода меня вызвали в милицию. А у меня еще раны на руках от веревки не зажили. «Если мы найдем труп — ты сядешь». Но не нашли.

    Канализационный колодец — это уникальное явление. Трупы просто исчезали в нем, и менты не могли ничего найти. Уголовное дело не завели. А я после этого 14 лет что хотел, то и делал.

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  2. kler 01.02.2020 22:54 # kler
    Игра была ровна, играли два говна

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  3. alcoholnarco 01.02.2020 22:51 # alcoholnarco
    Наконец-то мы вернули свой насест.

    (ответить)

  4. electric 01.02.2020 22:44 # electric
    Братки с востока
    https://youtu.be/P10kUUGueVg

    (ответить)

  5. casper- 01.02.2020 22:43 # casper-
    https://pp.userapi.com/c629409/v629409218/1adee/dbi3v0ZoXj8.jpg

    (ответить)

  6. chelsealondon 01.02.2020 22:42 # chelsealondon
    Как сыграл топарь Фернандеш?...

    (ответить)

  7. skychnie-oboi 01.02.2020 22:40 # skychnie-oboi
    Народ как будем праздновать ЧЕМПИОНСТВО ЛИВЕРПУЛЯ?

    Вопрос то актуальный - ведь опыта нет.

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  8. superperez101 01.02.2020 22:39 # superperez101
    короче вот в чем дела пацаны
    чтобы команда зажигала и ипала всех вокруг нада чтоб главной звездой команды был тренер
    так было с сафом, так с гвардиолой. и в некоторой степени с реалом и тремя подряд лч
    есть конечно исклбчения когда в наличии мегазвезды рон + мусси
    а в остальном все меркнет
    вот кто главная звезда у колбасы?
    все знают что это улыбка
    а у муму была жувачка
    у ситей - лысая башка
    у тогдашнего челсе - сам великий и ужасный маур
    и все они были на тот момент главными звездами

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  9. quavo 01.02.2020 22:36 # quavo
    Беззубая хуета

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  10. januzaj00 01.02.2020 22:35 # januzaj00
    Вулвз тоже хня неинтересная, кроме дриблинга Траоре.
    Ждем Шеффилд в лч

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  11. k-pop 01.02.2020 22:35 # k-pop
    Короч понел. Челсей сколько угодно может терять очки, скум всё равно не будут выигрывать ахахах ну что за лемюрсы

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  12. xah 01.02.2020 22:34 # xah
    Одним словом - КОТАКБАСТАР

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  13. liverfun 01.02.2020 22:34 # liverfun
    Как же в маню все плохо, если сульшер новичка выпускает в старте, да еще на весь матч, отдает ему стандарты.
    Они надеялсь мессию чтоли купить? чтоб забивал, раздавал и играющим тренером был.
    Удивило, что маню не слышал о фейр-плей, как мрази последние себя повели.
    Не повезло волкам сегодня, свежести не хватило для победы

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  14. skychnie-oboi 01.02.2020 22:31 # skychnie-oboi
    МЮ выгрыз очко.
    Сольскьяер астайотса.

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  15. slash-lfc 01.02.2020 22:29 # slash-lfc
    Муму Горлума понятно, тлен. Верим в Моура и Ттх.

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  16. mikkiynwa 01.02.2020 22:29 # mikkiynwa
    Бруна придёт порядок наведёт
    Ага

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  17. alexomck 01.02.2020 22:29 # alexomck
    короч, ещё 3-4 топ трансфера нужно МЮ.

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  18. normanreedus1 01.02.2020 22:29 # normanreedus1
    Лингард затрален

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  19. superperez101 01.02.2020 22:28 # superperez101
    игра была равна

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  20. mancunia-planet 01.02.2020 22:28 # mancunia-planet
    Победил Шеффилд

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