УЕФА: "Пенальти в ворота ПСЖ был назначен корректно"

Дамир Скомина УЕФА выпустил официальное заявление по поводу назначения пенальти в концовке матча Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Манчестер Юнайтед", назвав решение рефери Дамира Скомины правильным.

Судьба путевки в четверьфинал турнира была решена в самой концовке матча на "Парк де Пренс", когда Скомина получил подсказку от своих помощников из видеостудии о попадании мяча в руку Преснеля Кимпембе.

Лично посмотрев видеоповторы эпизода на мониторе, словенский арбитр назначил пенальти, реализовав который Маркус Рэшфорд оставил парижан за бортом Лиги Чемпионов.

Не секрет, что некоторые в Париже затаили определенную обиду, однако УЕФА поспешил подтвердить, что система VAR сработала безошибочно.

"Поскольку рефери четко не видел произошедшее во время игры, а этот инцидент, как предполагает протокол VAR, относится к числу серьезных, появилась необходимость прибегнуть к изучению видеоповторов".

"После изучения видеповторов рефери убедился, что дистанция, которую мяч преодолел от удара и до касания, не была короткой, а потому касание не могло быть неожиданным".

"Рука защитника не была прижата к телу, что сделало тело защитника больше и позволило остановить мяч, летевший в створ ворот. Поэтому рефери и назначил пенальти. Это решение было принято в полном соответствии с протоколом VAR", — гласит заявление УЕФА.


Метки VAR, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, рефери, Скомина, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2019 14:20

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Последние комментарии:




  1. ray-black 08.03.2019 14:58 # ray-black
    В АПЛ чуть ли не в каждом матче такие "пенали", а то и не один. У судей даже и мысли нет свистеть.

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  2. myu99 08.03.2019 14:43 # myu99
    великие едут далше за ушастиком а обиграны астаются дома своей безтолковой лиге

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  3. el-tirador 08.03.2019 14:34 # el-tirador
    мощная струя в рыла портовых обрыганов от УЭФА.
    Респект!

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  4. manutd-20champ 08.03.2019 14:33 # manutd-20champ
    мяч летел в створ, вот самое главное обьяснение.

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  5. manutd-20champ 08.03.2019 14:31 # manutd-20champ
    а пердинанд говорил сука, что пеналя не было.
    идиот.

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  6. alexomck 08.03.2019 14:26 # alexomck
    старый добрый "честный" МЮ вернулся кароч.

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  7. ben-arfa 08.03.2019 14:25 # ben-arfa
    Соглы, абсолютно адекватно

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  8. ganinilyha 08.03.2019 14:24 # ganinilyha
    Ну самих себя закапывать никто не станет

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