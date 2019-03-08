УЕФА: "Пенальти в ворота ПСЖ был назначен корректно"
УЕФА выпустил официальное заявление по поводу назначения пенальти в концовке матча Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Манчестер Юнайтед", назвав решение рефери Дамира Скомины правильным.
Судьба путевки в четверьфинал турнира была решена в самой концовке матча на "Парк де Пренс", когда Скомина получил подсказку от своих помощников из видеостудии о попадании мяча в руку Преснеля Кимпембе.
Лично посмотрев видеоповторы эпизода на мониторе, словенский арбитр назначил пенальти, реализовав который Маркус Рэшфорд оставил парижан за бортом Лиги Чемпионов.
Не секрет, что некоторые в Париже затаили определенную обиду, однако УЕФА поспешил подтвердить, что система VAR сработала безошибочно.
"Поскольку рефери четко не видел произошедшее во время игры, а этот инцидент, как предполагает протокол VAR, относится к числу серьезных, появилась необходимость прибегнуть к изучению видеоповторов".
"После изучения видеповторов рефери убедился, что дистанция, которую мяч преодолел от удара и до касания, не была короткой, а потому касание не могло быть неожиданным".
"Рука защитника не была прижата к телу, что сделало тело защитника больше и позволило остановить мяч, летевший в створ ворот. Поэтому рефери и назначил пенальти. Это решение было принято в полном соответствии с протоколом VAR", — гласит заявление УЕФА.
08.03.2019 14:20
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Последние комментарии:
В АПЛ чуть ли не в каждом матче такие "пенали", а то и не один. У судей даже и мысли нет свистеть.
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великие едут далше за ушастиком а обиграны астаются дома своей безтолковой лиге
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мощная струя в рыла портовых обрыганов от УЭФА.
Респект!
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мяч летел в створ, вот самое главное обьяснение.
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а пердинанд говорил сука, что пеналя не было.
идиот.
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старый добрый "честный" МЮ вернулся кароч.
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Соглы, абсолютно адекватно
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Ну самих себя закапывать никто не станет
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