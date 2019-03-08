УЕФА: "Пенальти в ворота ПСЖ был назначен корректно"

УЕФА выпустил официальное заявление по поводу назначения пенальти в концовке матча Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Манчестер Юнайтед", назвав решение рефери Дамира Скомины правильным.

Судьба путевки в четверьфинал турнира была решена в самой концовке матча на "Парк де Пренс", когда Скомина получил подсказку от своих помощников из видеостудии о попадании мяча в руку Преснеля Кимпембе.



Лично посмотрев видеоповторы эпизода на мониторе, словенский арбитр назначил пенальти, реализовав который Маркус Рэшфорд оставил парижан за бортом Лиги Чемпионов.



Не секрет, что некоторые в Париже затаили определенную обиду, однако УЕФА поспешил подтвердить, что система VAR сработала безошибочно.



"Поскольку рефери четко не видел произошедшее во время игры, а этот инцидент, как предполагает протокол VAR, относится к числу серьезных, появилась необходимость прибегнуть к изучению видеоповторов".



"После изучения видеповторов рефери убедился, что дистанция, которую мяч преодолел от удара и до касания, не была короткой, а потому касание не могло быть неожиданным".



"Рука защитника не была прижата к телу, что сделало тело защитника больше и позволило остановить мяч, летевший в створ ворот. Поэтому рефери и назначил пенальти. Это решение было принято в полном соответствии с протоколом VAR", — гласит заявление УЕФА.