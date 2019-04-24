Каррагер считает, что МЮ будет подобен раненому зверю в дерби

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер ожидает, что "Манчестер Юнайтед" будет подобен раненому зверю в дерби против "Манчестер Сити" после сокрушительного поражения от "Эвертона".

В минувший уикенд "красные дьяволы" потерпели свое самое крупное поражение за три последних года, уступив в гостях у "Эвертона" со счетом 4:0.



Кто-то рассматривает этот результат как свидетельство отвратительной формы "Юнайтед", но Каррагер видит в этом повод для соперника "дьяволов" насторожиться.



"Думаю, если бы "Юнайтед" сыграл наоборот и победил "Эвертон" со счетом 4:0, ситуация бы воспринималась по-другому. Их крупное поражение является нежелательным для Пепа Гвардиолы перед дерби".



"Знаю, это может прозвучать странно, но Пеп Гвардиола будет думать, что это дерби и что соперник жаждет реабилитироваться перед своими болельщиками после поражения 4:0".



"Люди в Манчестере говорят, что предпочитают видеть чемпионом "Сити", и это естественно — таков футбол, но даже фанаты "Юнайтед" не хотят прийти на "Олд Траффорд" в среду вечером и стать свидетелями поражения своей команды со счетом 3:0 или 4:0".



"Забудьте о чемпионской гонке "Ливерпуля" и "Сити" и тому подобном, когда речь касается этого матча. Думаю, когда твои дела идут плохо, всегда остается твоя личная гордость. Весь мир будет смотреть за "Манчестер Юнайтед", – сообщил Каррагер в эфире.