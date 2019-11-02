Клопп предлагает провести кризисное собрание из-за расписания матчей

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал самых авторитетных людей в футболе собраться вместе и обсудить проблему чересчур насыщенного расписания.

Из-за участия в клубном Чемпионате Мира и Кубке Лиги у "красных" просто нет физической возможности сыграть все свои матчи — Клоппу всерьез предлагают подумать о том, чтобы выставить две команды в один и тот же день, в разных турнирах и странах.



Клопп уже заручился поддержкой своего коллеги из "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, однако Юрген надеется, что и другие озаботятся этой проблемой.



"Нужно устроить встречу между пятью или 10 лучшими тренерами в мире, ФИФА, УЕФА и боссами больших лиг".



"Они должны обсудить проблему, и каждый должен иметь равнозначный голос. Никто из тренеров не получит два голоса! Нужно собраться, чтобы просто поговорить".



"Я не жалуюсь, я описываю ситуацию. В данный момент никто не садится за стол и не обсуждает это. Каждый только счастлив, когда появляется новое соревнование здесь и там", — цитирует Клоппа The Telegraph.