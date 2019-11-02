Клопп предлагает провести кризисное собрание из-за расписания матчей

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал самых авторитетных людей в футболе собраться вместе и обсудить проблему чересчур насыщенного расписания.

Из-за участия в клубном Чемпионате Мира и Кубке Лиги у "красных" просто нет физической возможности сыграть все свои матчи — Клоппу всерьез предлагают подумать о том, чтобы выставить две команды в один и тот же день, в разных турнирах и странах.

Клопп уже заручился поддержкой своего коллеги из "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, однако Юрген надеется, что и другие озаботятся этой проблемой.

"Нужно устроить встречу между пятью или 10 лучшими тренерами в мире, ФИФА, УЕФА и боссами больших лиг".

"Они должны обсудить проблему, и каждый должен иметь равнозначный голос. Никто из тренеров не получит два голоса! Нужно собраться, чтобы просто поговорить".

"Я не жалуюсь, я описываю ситуацию. В данный момент никто не садится за стол и не обсуждает это. Каждый только счастлив, когда появляется новое соревнование здесь и там", — цитирует Клоппа The Telegraph.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. myu99 02.11.2019 12:08 # myu99
    у вас проклятия ест не взят апл. когда жерард упал и подарил чемпионства прошлый год пол см не хватило до гола ворота сити в этом году алисон подарит или клопп на ратирует и подарит чемпионства

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  2. myu99 02.11.2019 12:04 # myu99
    скузи были говно клубом и останутся говно клубом не видат вам чемпионства в апл на века. даже фани скузи готови сосат в рот лиш бы чемпионства ход разок увидет в апл.

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  3. liverpool1892est 02.11.2019 11:58 # liverpool1892est
    Пуканчики у хэйтерят тоже знатно подванивавают,как шакалята скулят из за угла...тьфу хуже баб!

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  4. liverpool1892est 02.11.2019 11:54 # liverpool1892est
    Да выйди из КЛ,нахуй не нужен этот дворовый турнир...надо жертвовать всеми турнирами в этом году.Все силы на чемпионство АПЛ.30 лет уже все как дибилы ждут этот титул

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  5. myu99 02.11.2019 11:50 # myu99
    саф никогда не жаловался по календарю

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  6. myu99 02.11.2019 11:49 # myu99
    после матча с мю толка плачит болше ничего не умеит . то суди то вар ешо и календар мешает ему играт футбол. лутчше пуст идет в бар за пивкой и нет проблем никаких. скузи самие пидарази фани на свети и тренер тоже такой. нада дат ему болшой хуй в рот пуст заткнотся

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  7. irbis85 02.11.2019 11:32 # irbis85
    у Ливерпуля итак самый удачный календарь среди конкурентов....по крайней мере на старте сезона...грех жаловаться им

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  8. shmanisa 02.11.2019 11:25 # shmanisa
    Будет ротировать всем подряд, топ питор.

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  9. keane16 02.11.2019 10:32 # keane16
    Не хило у него очко сжалось, не хочет упустить последнюю реальную возможность взять чемп.

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  10. ray-black 02.11.2019 10:27 # ray-black
    Я так понимаю он себя уже включил в 5 лучших тренеров мира.

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  11. liverfun 02.11.2019 10:26 # liverfun
    за последние годы количество матчей значительно увеличилось, раньше месяц можно было любому отдохнуть, теперь же максимум пару недель, проще сократить количество матчей сборных, и нахуй никому ненужные мусорные турниры по типу кубка конфедераций и тому подобное, слишком много эксплуатируют футболистов фифа из-за своей жадности. вот с какой организации лучше начать, именно они виновники увеличения матчей со своим увеличением турниров и команд на них.
    просто уже доебали своими паузами на игры сборных раз в месяц

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  12. role-playin 02.11.2019 10:19 # role-playin
    Насекомое угомонится когда нибудь?

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  13. atary 02.11.2019 10:03 # atary
    Он заебал)

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  14. chebrec 02.11.2019 10:02 # chebrec
    АПЛ не интересуют ваши проблемы

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