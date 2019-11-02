Клопп предлагает провести кризисное собрание из-за расписания матчей
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал самых авторитетных людей в футболе собраться вместе и обсудить проблему чересчур насыщенного расписания.
Из-за участия в клубном Чемпионате Мира и Кубке Лиги у "красных" просто нет физической возможности сыграть все свои матчи — Клоппу всерьез предлагают подумать о том, чтобы выставить две команды в один и тот же день, в разных турнирах и странах.
Клопп уже заручился поддержкой своего коллеги из "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, однако Юрген надеется, что и другие озаботятся этой проблемой.
"Нужно устроить встречу между пятью или 10 лучшими тренерами в мире, ФИФА, УЕФА и боссами больших лиг".
"Они должны обсудить проблему, и каждый должен иметь равнозначный голос. Никто из тренеров не получит два голоса! Нужно собраться, чтобы просто поговорить".
"Я не жалуюсь, я описываю ситуацию. В данный момент никто не садится за стол и не обсуждает это. Каждый только счастлив, когда появляется новое соревнование здесь и там", — цитирует Клоппа The Telegraph.
02.11.2019 10:00
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Последние комментарии:
у вас проклятия ест не взят апл. когда жерард упал и подарил чемпионства прошлый год пол см не хватило до гола ворота сити в этом году алисон подарит или клопп на ратирует и подарит чемпионства
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скузи были говно клубом и останутся говно клубом не видат вам чемпионства в апл на века. даже фани скузи готови сосат в рот лиш бы чемпионства ход разок увидет в апл.
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Пуканчики у хэйтерят тоже знатно подванивавают,как шакалята скулят из за угла...тьфу хуже баб!
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Да выйди из КЛ,нахуй не нужен этот дворовый турнир...надо жертвовать всеми турнирами в этом году.Все силы на чемпионство АПЛ.30 лет уже все как дибилы ждут этот титул
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саф никогда не жаловался по календарю
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после матча с мю толка плачит болше ничего не умеит . то суди то вар ешо и календар мешает ему играт футбол. лутчше пуст идет в бар за пивкой и нет проблем никаких. скузи самие пидарази фани на свети и тренер тоже такой. нада дат ему болшой хуй в рот пуст заткнотся
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у Ливерпуля итак самый удачный календарь среди конкурентов....по крайней мере на старте сезона...грех жаловаться им
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Будет ротировать всем подряд, топ питор.
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Не хило у него очко сжалось, не хочет упустить последнюю реальную возможность взять чемп.
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Я так понимаю он себя уже включил в 5 лучших тренеров мира.
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за последние годы количество матчей значительно увеличилось, раньше месяц можно было любому отдохнуть, теперь же максимум пару недель, проще сократить количество матчей сборных, и нахуй никому ненужные мусорные турниры по типу кубка конфедераций и тому подобное, слишком много эксплуатируют футболистов фифа из-за своей жадности. вот с какой организации лучше начать, именно они виновники увеличения матчей со своим увеличением турниров и команд на них.
просто уже доебали своими паузами на игры сборных раз в месяц
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Насекомое угомонится когда нибудь?
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Он заебал)
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АПЛ не интересуют ваши проблемы
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