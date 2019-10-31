Сульшер: "Это и есть "Манчестер Юнайтед"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что победа над "Челси" в Кубке Лиги доказывает правильность пути, выбранного его клубом.
Одержанная благодаря дублю Маркуса Рэшфорда победа 1:2 на "Стэмфорд Бридж" стала третьей подряд на выезде для "красных дьяволов" во всех соревнованиях. Однако Сульшер предупреждает, что это только начало.
"За последнюю неделю нам пришлось много поездить. У нас хороший командный дух, и это говорит о характере команды".
"Сегодня мы были великолепны, мы буквально летали по полю. Это и есть "Манчестер Юнайтед". Мы стараемся вернуться к своим стандартам".
"Мы знаем, что не являемся законченным продуктом, мы в процессе становления и развития", — цитирует Сульшера Daily Mail.
31.10.2019 10:50
Просмотров: 1019
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
"Мы буквально детали по полю"))) Ничего, Погба поправится и полёты прекратятся.
(ответить)
оба гола МЮ забил со стандартов, а вот качество паса все равно хромает, и голы с игры даются тяжко.
(ответить)
-вернулись к временам до прихода сафа
-Это и есть "Манчестер Юнайтед
(ответить)
- Парни, на каком мы идем месте в чемпионате?
- Седьмое, тренер.
- А сколько очков до Ливерпуля?
- Пятнадцать.
- Это и есть "Манчестер Юнайтед
Источник: http://fapl.ru/posts/74376/?c=1#c7008667
(ответить)
Пенсы пенсы вот зе скор
(ответить)
Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
Охохохохохохохо
Ехехехехехехехе
(ответить)
ах ах пенсы резервом слили ненужный турнир, для профилактики воткнув разок манкам, а смеагол - "Это и есть "Манчестер Юнайтед"
ну шо за додиг?? ах ах ах
(ответить)
удачи
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий