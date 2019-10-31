Сульшер: "Это и есть "Манчестер Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что победа над "Челси" в Кубке Лиги доказывает правильность пути, выбранного его клубом.

Одержанная благодаря дублю Маркуса Рэшфорда победа 1:2 на "Стэмфорд Бридж" стала третьей подряд на выезде для "красных дьяволов" во всех соревнованиях. Однако Сульшер предупреждает, что это только начало.



"За последнюю неделю нам пришлось много поездить. У нас хороший командный дух, и это говорит о характере команды".



"Сегодня мы были великолепны, мы буквально летали по полю. Это и есть "Манчестер Юнайтед". Мы стараемся вернуться к своим стандартам".



"Мы знаем, что не являемся законченным продуктом, мы в процессе становления и развития", — цитирует Сульшера Daily Mail.