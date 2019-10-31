Сульшер: "Это и есть "Манчестер Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что победа над "Челси" в Кубке Лиги доказывает правильность пути, выбранного его клубом.

Одержанная благодаря дублю Маркуса Рэшфорда победа 1:2 на "Стэмфорд Бридж" стала третьей подряд на выезде для "красных дьяволов" во всех соревнованиях. Однако Сульшер предупреждает, что это только начало.

"За последнюю неделю нам пришлось много поездить. У нас хороший командный дух, и это говорит о характере команды".

"Сегодня мы были великолепны, мы буквально летали по полю. Это и есть "Манчестер Юнайтед". Мы стараемся вернуться к своим стандартам".

"Мы знаем, что не являемся законченным продуктом, мы в процессе становления и развития", — цитирует Сульшера Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2019 10:50

Количество просмотров Просмотров: 1019

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  1. sausage 31.10.2019 11:39 # sausage
    "Мы буквально детали по полю"))) Ничего, Погба поправится и полёты прекратятся.

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  2. danilych89 31.10.2019 11:30 # danilych89
    оба гола МЮ забил со стандартов, а вот качество паса все равно хромает, и голы с игры даются тяжко.

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  3. tursa 31.10.2019 11:28 # tursa
    -вернулись к временам до прихода сафа
    -Это и есть "Манчестер Юнайтед

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  4. vyrentz 31.10.2019 11:24 # vyrentz
    - Парни, на каком мы идем месте в чемпионате?
    - Седьмое, тренер.
    - А сколько очков до Ливерпуля?
    - Пятнадцать.
    - Это и есть "Манчестер Юнайтед

    Источник: http://fapl.ru/posts/74376/?c=1#c7008667

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  5. januzaj00 31.10.2019 11:20 # januzaj00
    Пенсы пенсы вот зе скор

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  6. chebrec 31.10.2019 11:04 # chebrec
    Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохохо
    Ехехехехехехехе

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  7. j-silver 31.10.2019 10:55 # j-silver
    ах ах пенсы резервом слили ненужный турнир, для профилактики воткнув разок манкам, а смеагол - "Это и есть "Манчестер Юнайтед"
    ну шо за додиг?? ах ах ах

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  8. mancunia-planet 31.10.2019 10:53 # mancunia-planet
    удачи

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