Сульшер подтвердил потерю Де Хеа и Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" его команда проведет без голкипера Давид Де Хеа и полузащитника Поля Погба.

Ранее в среду английской прессе стало известно, что два самых высокооплачиваемых игрока команды Сульшера, вероятно, не сыграют на "Олд Траффорд" в воскресенье.



В интервью Sky Sports позже днем Сульшер подтвердил эту информацию. Давид получил мышечное повреждение в сборной Испании, а у Погба, пропустившего пять из семи последних матчей "красных дьяволов", случился рецидив травмы лодыжки.



"Давиду предстоит обследование. Думаю, он пропустит ближайший матч. Это определенно так выглядит, учитывая случившееся с ним прошлым вечером, поэтому здесь ничего не поделать".



"Поль был травмирован, затем он вернулся и упорно работал. Он сыграл пару матчей и сыграл, возможно, через болевой барьер".



"После матча с "Арсеналом" он прошел обследование, которое показало, что его ноге нужно отдохнуть несколько недель в защитной обуви. Надеюсь, он тоже не будет отсутствовать слишком долго, но в этом матче он не сыграет, нет", — сообщил Сульшер.



Тем временем, издание The Sun в эксклюзивном материале сообщает, что Де Хеа может задержаться в лазарете на два месяца, если худшие опасения медицинского штаба "Юнайтед" подтвердятся.