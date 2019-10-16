Сульшер подтвердил потерю Де Хеа и Погба
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" его команда проведет без голкипера Давид Де Хеа и полузащитника Поля Погба.
Ранее в среду английской прессе стало известно, что два самых высокооплачиваемых игрока команды Сульшера, вероятно, не сыграют на "Олд Траффорд" в воскресенье.
В интервью Sky Sports позже днем Сульшер подтвердил эту информацию. Давид получил мышечное повреждение в сборной Испании, а у Погба, пропустившего пять из семи последних матчей "красных дьяволов", случился рецидив травмы лодыжки.
"Давиду предстоит обследование. Думаю, он пропустит ближайший матч. Это определенно так выглядит, учитывая случившееся с ним прошлым вечером, поэтому здесь ничего не поделать".
"Поль был травмирован, затем он вернулся и упорно работал. Он сыграл пару матчей и сыграл, возможно, через болевой барьер".
"После матча с "Арсеналом" он прошел обследование, которое показало, что его ноге нужно отдохнуть несколько недель в защитной обуви. Надеюсь, он тоже не будет отсутствовать слишком долго, но в этом матче он не сыграет, нет", — сообщил Сульшер.
Тем временем, издание The Sun в эксклюзивном материале сообщает, что Де Хеа может задержаться в лазарете на два месяца, если худшие опасения медицинского штаба "Юнайтед" подтвердятся.
16.10.2019 21:00
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Без этих двух - команда уровня Вулверхемптона, а может и...ниже (?)
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Не я, а мой друг из Украины работал в паршивом казино-отеле в Вендовере, штате Невада, т.к. они спонсировали его рабочую визу. Он не был горничным, но иногда должен был делать уборку в комнатах. Однажды он сказал, что пошел в комнату, где постояльцы уже съехали, и увидел в комнате курицу. Настоящую, живую курицу…
Эта история звучала ещё смешнее, когда он рассказывал её со своим акцентом: «Why eez cheeken in room?»
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Поепать...
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МЮ подтвердил потерю Срульшера
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