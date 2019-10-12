Погба не сыграет с "Ливерпулем" и задержится в лазарете до ноября

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пропустит матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" и, вероятно, будет отсутствовать до ноября.

К домашнему матчу с лидерами Премьер-Лиги "красные дьяволы" подходят, располагаясь всего в двух очках от зоны вылета и выдав худший старт сезона за последние 30 лет.



Исправлять ситуацию "Юнайтед" предстоит без своего ключевого игрока, потому что Погба не успевает залечить в срок травму стопы.



Ранее на текущей неделе 26-летний француз прибыл в Дубай для специального восстановительного курса, а в пятницу обнадежил фанатов "Юнайтед" сообщением в социальных сетях "почти на месте", однако Daily Mail стало известно, что правая нога Поля все еще находится в защитной обуви.



По возвращении в Каррингтон доктора "дьяволов" смогут скорректировать сроки возвращения Погба на футбольное поле, но Поль, помимо битвы с "Ливерпулем", почти наверняка пропустит и оставшиеся матчи ноября: против "Партизана" в Лиге Европы, против "Норвича" в Премьер-Лиге и против "Челси" в Кубке Лиги.