Погба не сыграет с "Ливерпулем" и задержится в лазарете до ноября

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пропустит матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" и, вероятно, будет отсутствовать до ноября.

К домашнему матчу с лидерами Премьер-Лиги "красные дьяволы" подходят, располагаясь всего в двух очках от зоны вылета и выдав худший старт сезона за последние 30 лет.

Исправлять ситуацию "Юнайтед" предстоит без своего ключевого игрока, потому что Погба не успевает залечить в срок травму стопы.

Ранее на текущей неделе 26-летний француз прибыл в Дубай для специального восстановительного курса, а в пятницу обнадежил фанатов "Юнайтед" сообщением в социальных сетях "почти на месте", однако Daily Mail стало известно, что правая нога Поля все еще находится в защитной обуви.

По возвращении в Каррингтон доктора "дьяволов" смогут скорректировать сроки возвращения Погба на футбольное поле, но Поль, помимо битвы с "Ливерпулем", почти наверняка пропустит и оставшиеся матчи ноября: против "Партизана" в Лиге Европы, против "Норвича" в Премьер-Лиге и против "Челси" в Кубке Лиги.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. caxar 12.10.2019 08:37 # caxar
    Даже в 2020году пенсы изи собираются. Утилизировать этот лондонский мусор

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  2. largo-winch 12.10.2019 08:35 # largo-winch
    в МЮ все доктора заняты лечением геморроя kojana

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  3. mancunia-planet 12.10.2019 08:33 # mancunia-planet
    Ах ты ука плешивая, никакого толку.

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  4. liverpool1892est 12.10.2019 08:14 # liverpool1892est
    В Астану значит не приедет тупой нигга...хнык(((

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  5. alexomck 12.10.2019 08:11 # alexomck
    автобусу не нужны такие, без него этим деревьям даж легче будет в свой футбол играть.

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