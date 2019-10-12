Погба не сыграет с "Ливерпулем" и задержится в лазарете до ноября
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба пропустит матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" и, вероятно, будет отсутствовать до ноября.
К домашнему матчу с лидерами Премьер-Лиги "красные дьяволы" подходят, располагаясь всего в двух очках от зоны вылета и выдав худший старт сезона за последние 30 лет.
Исправлять ситуацию "Юнайтед" предстоит без своего ключевого игрока, потому что Погба не успевает залечить в срок травму стопы.
Ранее на текущей неделе 26-летний француз прибыл в Дубай для специального восстановительного курса, а в пятницу обнадежил фанатов "Юнайтед" сообщением в социальных сетях "почти на месте", однако Daily Mail стало известно, что правая нога Поля все еще находится в защитной обуви.
По возвращении в Каррингтон доктора "дьяволов" смогут скорректировать сроки возвращения Погба на футбольное поле, но Поль, помимо битвы с "Ливерпулем", почти наверняка пропустит и оставшиеся матчи ноября: против "Партизана" в Лиге Европы, против "Норвича" в Премьер-Лиге и против "Челси" в Кубке Лиги.
12.10.2019 08:00
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Даже в 2020году пенсы изи собираются. Утилизировать этот лондонский мусор
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в МЮ все доктора заняты лечением геморроя kojana
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Ах ты ука плешивая, никакого толку.
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В Астану значит не приедет тупой нигга...хнык(((
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автобусу не нужны такие, без него этим деревьям даж легче будет в свой футбол играть.
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