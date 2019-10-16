Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа получил травму в сборной Испании.

Из-за многомесячного спада на клубном уровне Де Хеа перестал быть твердым номером испанской сборной. Давид дождался шанса восстановить свой статус в отборочном матче к Евро-2020 против Швеции во вторник вечером.



К сожалению для Де Хеа, около часовой отметки ему пришлось покинуть поле стадиона в Стокгольме, уступив свое место в воротах Кепе Аррисабалаге из "Челси".



Точный характер травмы Де Хеа пока неясен. Daily Mirror предполагает, что у Давида возникли проблемы с пахом, Evening Standard — с задней поверхность бедра.



Ясно лишь то, что теперь участие 28-летнего испанца в воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" находится под большим вопросом.