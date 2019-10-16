Де Хеа и Погба, вероятно, не сыграют с "Ливерпулем"
Голкипер Давид Деа Хеа и полузащитник Поль Погба, вероятно, не помогут "Манчестер Юнайтед" в воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".
Напомним, накануне вечером Де Хеа получил мышечное повреждение в матче за сборную Испании. Сейчас Давид возвращается в свой клуб для углубленного обследования, однако его появление на поле "Олд Траффорд" в воскресенье практически исключено, утверждает Daily Mirror.
"У него возникла боль в приводящей мышце. Ему оказали медицинскую помощь в перерыве, и он хотел продолжить игру. Он дал нам свое слово, но в конце концов был вынужден остановиться", — сообщил главный тренер сборной Испании Роберт Морено.
Тем временем, как передает Manchester Evening News, Погба до сих пор не вернулся на тренировочную базу "Юнайтед", проведя неделю в Дубае и восстанавливаясь после травмы лодыжки.
Источник издания из клуба утверждает, что "красные дьяволы" пессимистичны относительно шансов Поля сыграть в воскресенье.
В то же время из лазарета "Юнайтед" могут вернуться Аарон Ван-Биссака, Люк Шоу и Антони Мартиаль. Джесси Лингард остается под вопросом.
16.10.2019 15:00
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Последние комментарии:
Нахрен они нужны , особенно вратаришка , Ромеро в разы лучше чем этот дырявый Де Геа
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Чисто по существу либо унижение, либо разгром. Со времен назначения сафа юнайтед еще таким не был
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Де Хеа тоже сдал, так что не велика потеря для МЮ
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в общем 1-0 в пользу ЛФК, и после матча "горжусь командой, ибо пропустили только один". все довольны.
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МЮ по пути Челси и Лидса идёт, впрочем Пулька всегда их унижала - традиция.
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Блеать сенсация
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Независимо от результата матча портовые хуесосы отсосут после матча и будут обоссаны.
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ливапю просто раздавит мю, печально
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Очевиднейшая победа МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД.
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Несущийся на всех парах ЛФК приезжает в гости к раздавленному МЮ... Сюрреализм, конечно, какой-то, но тем не менее так и есть. Буду орать если именно об МЮ ЛФК испортит свою 100%-ную статку.
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Удачи ЛФК!
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Итальянский специалист Массимилиано Аллегри близок к трудоустройству в английской Премьер-лиге, где серьезную заинтересованность в его услугах проявляет руководство «Манчестер Юнайтед».
Согласно информации Calciomercato, норвежец Уле Гуннар Сульшер вскоре покинет пост главного тренера команды, а на его место будет назначен 52-летний экс-наставник туринского «Ювентуса». Перестановки у руля команды связаны с неудачными результатами на старте сезона-2019/20.
Также отмечается, что вслед за Аллегри на «Олд Траффорд» отправятся нападающий Марио Манджукич и полузащитник Эмре Джан.
После восьми сыгранных туров «красные дьяволы» занимают 12-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе девять очков.
и опять на теже грабли, яебал нахуй
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