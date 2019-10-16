Де Хеа и Погба, вероятно, не сыграют с "Ливерпулем"

Давид Де Хеа и Поль Погба Голкипер Давид Деа Хеа и полузащитник Поль Погба, вероятно, не помогут "Манчестер Юнайтед" в воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Напомним, накануне вечером Де Хеа получил мышечное повреждение в матче за сборную Испании. Сейчас Давид возвращается в свой клуб для углубленного обследования, однако его появление на поле "Олд Траффорд" в воскресенье практически исключено, утверждает Daily Mirror.

"У него возникла боль в приводящей мышце. Ему оказали медицинскую помощь в перерыве, и он хотел продолжить игру. Он дал нам свое слово, но в конце концов был вынужден остановиться", — сообщил главный тренер сборной Испании Роберт Морено.

Тем временем, как передает Manchester Evening News, Погба до сих пор не вернулся на тренировочную базу "Юнайтед", проведя неделю в Дубае и восстанавливаясь после травмы лодыжки.

Источник издания из клуба утверждает, что "красные дьяволы" пессимистичны относительно шансов Поля сыграть в воскресенье.

В то же время из лазарета "Юнайтед" могут вернуться Аарон Ван-Биссака, Люк Шоу и Антони Мартиаль. Джесси Лингард остается под вопросом.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Погба, травмы

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 937

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Последние комментарии:




  1. mu-champions19 16.10.2019 15:56 # mu-champions19
    Нахрен они нужны , особенно вратаришка , Ромеро в разы лучше чем этот дырявый Де Геа

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  2. element-ekb 16.10.2019 15:52 # element-ekb
    Чисто по существу либо унижение, либо разгром. Со времен назначения сафа юнайтед еще таким не был

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  3. masta 16.10.2019 15:44 # masta
    Де Хеа тоже сдал, так что не велика потеря для МЮ

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  4. contrario 16.10.2019 15:34 # contrario
    в общем 1-0 в пользу ЛФК, и после матча "горжусь командой, ибо пропустили только один". все довольны.

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  5. alexomck 16.10.2019 15:26 # alexomck
    МЮ по пути Челси и Лидса идёт, впрочем Пулька всегда их унижала - традиция.

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  6. ono 16.10.2019 15:15 # ono
    Блеать сенсация

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  7. jokerz 16.10.2019 15:13 # jokerz
    Независимо от результата матча портовые хуесосы отсосут после матча и будут обоссаны.

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  8. reams 16.10.2019 15:12 # reams
    ливапю просто раздавит мю, печально

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  9. mancunia-planet 16.10.2019 15:11 # mancunia-planet
    Очевиднейшая победа МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД.

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  10. udaff 16.10.2019 15:07 # udaff
    Несущийся на всех парах ЛФК приезжает в гости к раздавленному МЮ... Сюрреализм, конечно, какой-то, но тем не менее так и есть. Буду орать если именно об МЮ ЛФК испортит свою 100%-ную статку.

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  11. tigerpool 16.10.2019 15:05 # tigerpool
    Удачи ЛФК!

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  12. quavo 16.10.2019 15:02 # quavo
    Итальянский специалист Массимилиано Аллегри близок к трудоустройству в английской Премьер-лиге, где серьезную заинтересованность в его услугах проявляет руководство «Манчестер Юнайтед».

    Согласно информации Calciomercato, норвежец Уле Гуннар Сульшер вскоре покинет пост главного тренера команды, а на его место будет назначен 52-летний экс-наставник туринского «Ювентуса». Перестановки у руля команды связаны с неудачными результатами на старте сезона-2019/20.

    Также отмечается, что вслед за Аллегри на «Олд Траффорд» отправятся нападающий Марио Манджукич и полузащитник Эмре Джан.

    После восьми сыгранных туров «красные дьяволы» занимают 12-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе девять очков.
    и опять на теже грабли, яебал нахуй

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