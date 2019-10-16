Де Хеа и Погба, вероятно, не сыграют с "Ливерпулем"

Голкипер Давид Деа Хеа и полузащитник Поль Погба, вероятно, не помогут "Манчестер Юнайтед" в воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Напомним, накануне вечером Де Хеа получил мышечное повреждение в матче за сборную Испании. Сейчас Давид возвращается в свой клуб для углубленного обследования, однако его появление на поле "Олд Траффорд" в воскресенье практически исключено, утверждает Daily Mirror.



"У него возникла боль в приводящей мышце. Ему оказали медицинскую помощь в перерыве, и он хотел продолжить игру. Он дал нам свое слово, но в конце концов был вынужден остановиться", — сообщил главный тренер сборной Испании Роберт Морено.



Тем временем, как передает Manchester Evening News, Погба до сих пор не вернулся на тренировочную базу "Юнайтед", проведя неделю в Дубае и восстанавливаясь после травмы лодыжки.



Источник издания из клуба утверждает, что "красные дьяволы" пессимистичны относительно шансов Поля сыграть в воскресенье.



В то же время из лазарета "Юнайтед" могут вернуться Аарон Ван-Биссака, Люк Шоу и Антони Мартиаль. Джесси Лингард остается под вопросом.