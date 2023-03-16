"Ливерпуль" повторно проиграл "Реалу" и вылетел из Лиги Чемпионов

Поражением 1:0 в гостях у "Реала" "Ливерпуль" завершил выступление в Лиге Европы, не сумев преодолеть раунд 1/8 финала.

По сравнению с поражением 1:0 от "Борнмута" в стартовый состав "красных" влились Джеймс Милнер и Диогу Жота, заменив Стефана Байчетича и Харви Эллиотта.



"Ливерпуль" сразу пошел вперед, но уже на третьей минуте "Реал" огрызнулся прорывом Бензема. Правда, Карим не смог пробить Алиссона и вдобавок угодил в офсайд.



Первый по-настоящему опасный момент возник на седьмой минуте, когда Дарвин Нуньес пробивал низом в касание из пределов штрафной, однако голкипер хозяев Тибо Куртуа сыграл надежно.



"Реал" быстро понял, что не стоит прижиматься к своим воротам, поэтому стал отвечать своими атаками и делал это вполне по-хозяйски.



На 14-й минуте отличную возможность открыть счет имел Винисиус, однако Алиссон предплечьем отразил удар в упор своего партнера по сборной Бразилии.



На 20-й минуте на выручку "Ливерпулю" пришла перекладина, приняв на себя дальний удар Эдуарду Камавинга. Алисон лишь кончиками пальцев коснулся мяча.



В остатке первого тайма "красные" еще пару раз напрягли Куртуа, но для гола сделали недостаточно. "Реал" чувствовал себя весьма комфортно.



Во втором тайме "Реал" по-прежнему был ближе к голу. Один только Федерико Вальверде имел два верных момента, но в первом случае не реализовал выход один на один против Алиссона, а во втором пробил головой выше.



Выше ворот из пределов штрафной площади пробил и Бензема на 69-й минуте.



В итоге хозяева закономерно открыли счет. На 78-й минуте Винисиусу не удалось пробить в касание, но удалось при попустительстве Виргила Ван Дейка отбросить мяч на Бензема, и тот поразил пустые ворота — 1:0.



Уже в компенсированное время мяч попал в руку вышедшего на замену Костаса Цимикаса, однако рефери не стал назначать пенальти, решив пораньше закончить мучения гостей.



Чуда не случилось, и даже намека на чудо не было. "Ливерпуль" имел свои моменты в первом тайме, но серьезному давлению подвергнуть "Реал" не смог, а после перерыва был совершенно беззуб.



"Реал" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:0 (0:0) по сумме двух матчей — 6:2



Гол: Бензема 78.



"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес 86), Милитао, Рюдигер, Начо, Камавинга, Модрич (Себальос 82), Кроос (Тчуамени 84), Вальверде, Винисиус (Асенсио 84), Бензема (Родриго 82).



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон (Цимикас 90), Фабиньо, Милнер (Окслейд-Чемберлен 73), Жота (Эллиотт 57), Салах, Гакпо (Карвалью 90), Нуньес (Фирмино 57).



Предупреждение: Цимикас.