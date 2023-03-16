"Ливерпуль" повторно проиграл "Реалу" и вылетел из Лиги Чемпионов

Карим Бензема Поражением 1:0 в гостях у "Реала" "Ливерпуль" завершил выступление в Лиге Европы, не сумев преодолеть раунд 1/8 финала.

По сравнению с поражением 1:0 от "Борнмута" в стартовый состав "красных" влились Джеймс Милнер и Диогу Жота, заменив Стефана Байчетича и Харви Эллиотта.

"Ливерпуль" сразу пошел вперед, но уже на третьей минуте "Реал" огрызнулся прорывом Бензема. Правда, Карим не смог пробить Алиссона и вдобавок угодил в офсайд.

Первый по-настоящему опасный момент возник на седьмой минуте, когда Дарвин Нуньес пробивал низом в касание из пределов штрафной, однако голкипер хозяев Тибо Куртуа сыграл надежно.

"Реал" быстро понял, что не стоит прижиматься к своим воротам, поэтому стал отвечать своими атаками и делал это вполне по-хозяйски.

На 14-й минуте отличную возможность открыть счет имел Винисиус, однако Алиссон предплечьем отразил удар в упор своего партнера по сборной Бразилии.

На 20-й минуте на выручку "Ливерпулю" пришла перекладина, приняв на себя дальний удар Эдуарду Камавинга. Алисон лишь кончиками пальцев коснулся мяча.

В остатке первого тайма "красные" еще пару раз напрягли Куртуа, но для гола сделали недостаточно. "Реал" чувствовал себя весьма комфортно.

Во втором тайме "Реал" по-прежнему был ближе к голу. Один только Федерико Вальверде имел два верных момента, но в первом случае не реализовал выход один на один против Алиссона, а во втором пробил головой выше.

Выше ворот из пределов штрафной площади пробил и Бензема на 69-й минуте.

В итоге хозяева закономерно открыли счет. На 78-й минуте Винисиусу не удалось пробить в касание, но удалось при попустительстве Виргила Ван Дейка отбросить мяч на Бензема, и тот поразил пустые ворота — 1:0.

Уже в компенсированное время мяч попал в руку вышедшего на замену Костаса Цимикаса, однако рефери не стал назначать пенальти, решив пораньше закончить мучения гостей.

Чуда не случилось, и даже намека на чудо не было. "Ливерпуль" имел свои моменты в первом тайме, но серьезному давлению подвергнуть "Реал" не смог, а после перерыва был совершенно беззуб.

"Реал" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:0 (0:0) по сумме двух матчей — 6:2

Гол: Бензема 78.

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес 86), Милитао, Рюдигер, Начо, Камавинга, Модрич (Себальос 82), Кроос (Тчуамени 84), Вальверде, Винисиус (Асенсио 84), Бензема (Родриго 82).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон (Цимикас 90), Фабиньо, Милнер (Окслейд-Чемберлен 73), Жота (Эллиотт 57), Салах, Гакпо (Карвалью 90), Нуньес (Фирмино 57).

Предупреждение: Цимикас.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча, Реал

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2023 00:55

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Последние комментарии:




  1. skydreams 16.03.2023 01:40 # skydreams
    Не сцытите колбасники, отомстим за вас. Просто переедем среал с центром Канте-Энцо. Сюда дайте среал залупид ну!!!

    (ответить)

  2. farot 16.03.2023 01:39 # farot
    15.03.2023 21:33 #
    mafia

    Ливерпулю нужно представить что они Россия, а Мадрид это хохлы, которых они выйдут ебать на их территории

    Победа ЛФК неотвратима, как разгром хохлонацистов под Бахмутом

    Источник: http://fapl.ru/posts/99177/?c=1


    Представили, проверяй

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  3. moneycity 16.03.2023 01:31 # moneycity
    О, скузня по привычке раздвинули рогатку перед королями Испании, как неожиданно.

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  4. thegodfather 16.03.2023 01:23 # thegodfather
    О, я забыл поздравить, но не поздравил.
    Поздравляю подзалупальных ванг с точнейшим предиктом на посос лузеркуйни.
    Так держать, продолжайте ванговать так же уверенно и четко пососы лузеркуйни!

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  5. felix-the-cat 16.03.2023 01:22 # felix-the-cat
    Классика

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  6. bmw-e34 16.03.2023 01:20 # bmw-e34
    Тоттенхим клуб підарасов - подарил Модрича Реалу, а вместе с ним 5 кубок ЛЧ.

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  7. madchester 16.03.2023 01:19 # madchester
    Обоссал скучные обои)))

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  8. skychnie-oboi 16.03.2023 01:15 # skychnie-oboi
    Это куда лучше того что ждет условный МС.Который пока проходит какой то шлак - а в матче против настоящих Королей - до Холланда будет доходить 1,5 навеса за тайм.А после пропущенного гола так вообще ментально рассыпятся - как это происходит всегда с момента начала истории клуба (2008).

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  9. bmw-e34 16.03.2023 01:13 # bmw-e34
    Никогда не думал, что скажу, но удачи Сити в ЛЧ))

    В любом случае за Англов, только вот в Челси совсем не верится.

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  10. v-0987654321 16.03.2023 01:11 # v-0987654321
    КО РО ЛИ !!!

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  11. thegodfather 16.03.2023 01:11 # thegodfather
    о, точно, я и забыл поздравить зероглотов с их прекрасным предиктом на посос лузеркуйни, как в воду глядели эти подзалупальные ванги))))))))))))

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  12. bmw-e34 16.03.2023 01:10 # bmw-e34
    Центр шлак. Нужна тотальная обнова летом, потом сезон на раскачку. И может уже через сезон за что нибудь да поборимся.

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  13. liverpo0ol 16.03.2023 01:10 # liverpo0ol
    Ну Реал по старой памяти натягивает англов

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  14. slash-lfc 16.03.2023 01:09 # slash-lfc
    Разница между классами команд колоссальная. Реал играл процентов на 30 от своих возможностей и то мог изи забивать 3-4 гола. Лузерка просто немощь е6аная. Во всех линиях абсолютный мусор кроме Алиссона. Чисто Пидорпуль ))

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  15. ian 16.03.2023 01:08 # ian
    Карим ахишка красиво нагнул лузерку
    След его жертва Сити или чулсе
    вторым напихает как Холанд РБ

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  16. brown-ale 16.03.2023 01:07 # brown-ale
    Мда, жалок нынешний Ливер. Полузащиты нет, вингбеков нет, ван Дайк и Салах не те. Выкинуть все нахрен, кто старше 30.

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  17. b84 16.03.2023 01:06 # b84
    а я даже рад что Ливер проебывает...
    может это откроет абсолютно дебильным фанатам в розовых очках глаза
    и о клоппе и о трансферах и о бей-беги и о многом другом...

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  18. v-0987654321 16.03.2023 01:05 # v-0987654321
    Номер 1 клуб всеи Британии вылетает,думаете выскочкам по силам выиграть этот турнир?

    вот ДАЛБАЁБЫ!!!

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  19. redman31 16.03.2023 01:04 # redman31
    Россия, Реал, Путин! Красиво

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  20. skychnie-oboi 16.03.2023 01:03 # skychnie-oboi
    Фаб это пцц тупой и слоупочный игрок.Прием мяча 5 часов - его всегда кто то успевает накрыть и он всегда отдает мяч за 0,0001 сек перед тем как у него его могут отобрать.

    Типичный пропущеный гол против Реала - 5 пидеров в суете оставляют Бензему стоящим на одной ноге в полу сознании - и он забивает в пустые ворота, где Алисон их какого то куя покидает не в тему.

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