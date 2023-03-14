Александер-Арнольд хочет сделать "что-нибудь особенное" против "Реала"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд предупредил "Реал", что его команде нечего терять в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В среду вечером игроки "Ливерпуля" выйдут на поле "Сантьяго Бернабеу", чтобы попробовать отыграться после домашнего поражения 2:5 в первой встрече.



В преддверии выезда в Мадрид Александер-Арнольд вспомнил о знаменитом камбэке "Ливерпуля" против "Барселоны" и выразить надежду на "что-нибудь особенное".



"Если честно, мы собираемся попробовать сделать что-нибудь особенное в Испании. Знаете, этот матч похож на матч против "Барселоны", когда нам было нечего терять".



"Соперник ведет в три гола, и если нам не удастся выйти в следующий раунд, то ничего страшного — все-таки мы уступали в три гола. Поэтому мы не чувствуем никакого давления", — сообщил Александер-Арнольд Liverpool Echo.