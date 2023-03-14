Александер-Арнольд хочет сделать "что-нибудь особенное" против "Реала"

Трент Александер-Арнольд Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд предупредил "Реал", что его команде нечего терять в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В среду вечером игроки "Ливерпуля" выйдут на поле "Сантьяго Бернабеу", чтобы попробовать отыграться после домашнего поражения 2:5 в первой встрече.

В преддверии выезда в Мадрид Александер-Арнольд вспомнил о знаменитом камбэке "Ливерпуля" против "Барселоны" и выразить надежду на "что-нибудь особенное".

"Если честно, мы собираемся попробовать сделать что-нибудь особенное в Испании. Знаете, этот матч похож на матч против "Барселоны", когда нам было нечего терять".

"Соперник ведет в три гола, и если нам не удастся выйти в следующий раунд, то ничего страшного — все-таки мы уступали в три гола. Поэтому мы не чувствуем никакого давления", — сообщил Александер-Арнольд Liverpool Echo.




Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Реал

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2023 17:00

Количество просмотров Просмотров: 608

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  1. ilovemanutd 14.03.2023 17:30 # ilovemanutd
    Например, проиграть 7:0

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  2. ensiferum 14.03.2023 17:26 # ensiferum
    Например, сыграть в обороне хотя бы на уровне "нормально".

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  3. breadpeat 14.03.2023 17:25 # breadpeat
    Вот Винисиусу расскажешь завтра, он все серьезно выслушает

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  4. yxaxaxaxaxa 14.03.2023 17:13 # yxaxaxaxaxa
    ой бля лучше бы молчал , а то из его зоны 3ха прилетит

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  5. vals1702 14.03.2023 17:05 # vals1702
    не нужно ничего в этом матче.

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