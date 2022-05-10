"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Виллой"

"Ливерпуль" продолжает идти ноздря в ноздрю с "Манчестер Сити" благодаря волевой победе в гостях у "Астон Виллы" со счетом 1:2.

В стартовый состав "вилланов" вернулись Марвелус Накамба и Филиппе Коутиньо, заменив Калума Чемберса и Эмилиано Буэндиа.



Главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял сразу половину полевых игроков относительно 1:1 с "Тоттенхэмом". Свой шанс получили Жоэль Матип, Костас Цимикас, Кертис Джонс, Наби Кейта и Диогу Жота. Мохамед Салах оказался среди переместившихся в запас.



Уже на третьей минуте Олли Уоткинс проверил на бдительность Алиссона. Почти сразу хозяева создали еще один момент, и Дуглас Луис сам же сыграл на добивании после того, как голкипер гостей отразил его удар головой — 1:0.



Ответ "Ливерпуля" последовал на шестой минуте. После розыгрыша штрафного Диогу Жота отвоевал мяч для Виргила Ван Дейка, а тот прострелил во вратарскую на свободного Матипа — 1:1.



В дальнейшем "красные", конечно, владели определенным преимуществом, но "Вилла" довольно регулярно и дерзко огрызалась. Например, отличный момент имел Данни Ингс, пробив головой выше.



Во втором тайме атаки гостей притупились, а вот хозяева продолжали показывать зубы. Хорошим прорывом отметился Коутиньо, но до удара не дошло.



Тем не менее, более высокий класс "Ливерпуля" все же обнаружил себя. На 65-й минуте Луис Диас вошел в штрафную с левого фланга и набросил мяч на голову Садио Мане в центр площадки — 1:2.



После гола Мане "Вилла" приуныла и отдала инициативу сопернику. "Красные" доминировали и пытались сделать счет комфортным, но не вышло.



В концовке хозяева активизировались и из последних сил пошли вперед, но Ингс не смог пробить Алиссона, а забитый Данни гол был отменен из-за офсайда.



"Ливерпуль" одержал тяжелейшую победу, проявив характер. И в обороне, и в опорной зоне у "красных" наблюдались проблемы, однако "Вилла" воспользовалась этим только раз.



"Астон Вилла" — "Ливерпуль". Отчет о матче