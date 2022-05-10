"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Виллой"
"Ливерпуль" продолжает идти ноздря в ноздрю с "Манчестер Сити" благодаря волевой победе в гостях у "Астон Виллы" со счетом 1:2.
В стартовый состав "вилланов" вернулись Марвелус Накамба и Филиппе Коутиньо, заменив Калума Чемберса и Эмилиано Буэндиа.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял сразу половину полевых игроков относительно 1:1 с "Тоттенхэмом". Свой шанс получили Жоэль Матип, Костас Цимикас, Кертис Джонс, Наби Кейта и Диогу Жота. Мохамед Салах оказался среди переместившихся в запас.
Уже на третьей минуте Олли Уоткинс проверил на бдительность Алиссона. Почти сразу хозяева создали еще один момент, и Дуглас Луис сам же сыграл на добивании после того, как голкипер гостей отразил его удар головой — 1:0.
Ответ "Ливерпуля" последовал на шестой минуте. После розыгрыша штрафного Диогу Жота отвоевал мяч для Виргила Ван Дейка, а тот прострелил во вратарскую на свободного Матипа — 1:1.
В дальнейшем "красные", конечно, владели определенным преимуществом, но "Вилла" довольно регулярно и дерзко огрызалась. Например, отличный момент имел Данни Ингс, пробив головой выше.
Во втором тайме атаки гостей притупились, а вот хозяева продолжали показывать зубы. Хорошим прорывом отметился Коутиньо, но до удара не дошло.
Тем не менее, более высокий класс "Ливерпуля" все же обнаружил себя. На 65-й минуте Луис Диас вошел в штрафную с левого фланга и набросил мяч на голову Садио Мане в центр площадки — 1:2.
После гола Мане "Вилла" приуныла и отдала инициативу сопернику. "Красные" доминировали и пытались сделать счет комфортным, но не вышло.
В концовке хозяева активизировались и из последних сил пошли вперед, но Ингс не смог пробить Алиссона, а забитый Данни гол был отменен из-за офсайда.
"Ливерпуль" одержал тяжелейшую победу, проявив характер. И в обороне, и в опорной зоне у "красных" наблюдались проблемы, однако "Вилла" воспользовалась этим только раз.
"Астон Вилла" — "Ливерпуль". Отчет о матче
10.05.2022 23:55
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Эх, жаль, что до 14-го не дотянул.
Здохла паскуда, руками которой было отдано оружие, в частности бомбы, которыми убили 10-ки тисяч украинцев.
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Сити знает, как всё прое6ать в последний момент. Так что, верим!
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"Африканские шаманы не позволят Гвардиоле выиграть Лигу Чемпионов"
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника Яя Туре, предупредил главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу, что тот никогда не выиграет Лигу Чемпионов в остатке своей карьеры.
Накануе 35-летний ивуариец, с которым "горожане" не стали продлевать контракт, очень жестко прошелся по Гвардиоле, обвинив того в дискриминации игроков из Африки.
Селюк полностью поддерживает своего клиента и верит, что высшие силы накажут Гвардиолу за такое обращение с Яя.
"Бог все видит. Видит, как он обращался с Яя, легендой клуба, под разными предлогами не давая ему шанса выйти на футбольное поле".
"Он настроил против себя всю Африку, многие африканцы отвернулись от "Манчестер Сити". И я уверен, что многие африканские шаманы в будущем не позволят Гвардиоле выиграть Лигу Чемпионов. Это будет для Гвардиолы африканским проклятьем. Жизнь покажет, прав я или нет", — цитирует Селюка The Telegraph.
Источник: http://fapl.ru/posts/62976/
после этого расскажите, что шаманизм не работает
(ответить)
завтра кста для лэмпса решающий день. челси надо 100% побеждать, иначе есть шанс из 4ки вылететь. а эве с уотфордом тоже должны побеждать. верим!
(ответить)
КНЯЗИ будут на троне!!!
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Норм, пока не сдаются.
Кейта и Джонс не радуют совсем.
(ответить)
молодцы, волевая на гостевой поляне, да при таком бешеном графике дорого стоит. фабиньо только жаль, осталось то пару недель до конца сезона, самый важный отрезок сезона без выраженного разрушителя это не очень.
клопп топ
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Збс, что затащили, матч был сложнейшим.
Стив даже мыли не допускал, что подсобить чуток, надеюсь с таким же рвением они будут атаковать и бензоколонку.
Травма Фаба плохая новость, надеюсь обследование покажет, что не серьезная тема, но к пенсам скорее всего не очухается. Центр сегодня был очень жиденьким, защи заебались потеть, ну и реализация соу-соу. Чисто на волевых преследуем бедуинов, но уже без особой мотивации.
ЮНВА!
Надо брать второй финал с пенсами. Дальше видно будет.
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Говном ты не был, но и до вершин не добрался (с) кто?
(ответить)
Если МС проиграет - Клопп так накачает команду что те изи 8-0 развалят соперника следующего.Так что разница пока не самое главное.
(ответить)
Жаль! Стиви Джи снова мог лишить Ливер чемпика.
(ответить)
Карма настигла Фабиньо, хуинва всем.
(ответить)
04.05.2022 23:35 #
true-manc
ну что там твой реал, о котором ты так громко кукарекала, м?) соси не отвлекайся, тупица)
Источник: http://fapl.ru/posts/93064/?c=1#c7560545
(ответить)
С ничего не значащей победой!
YNWA!!!
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Проиграла Вилла, а обоссан Петунхем и Вагина Керимова
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То чувство когда тебе нужно улучшать разницу, дабы в случае пораюения мс их обходить, а ты в 1 мяч еле побеждаешь ахахахахахх лузерпуки
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теперь даже играя первыми и одерживая победы лузерпуки всё равно остаются на страпоне, ору
лузерху*ня такая лузерху*ня)))
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