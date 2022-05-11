Конте припомнил Премьер-Лиге противоречивые решения по расписанию
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте припомнил Премьер-Лиге "странные" и "несправедливые" решения относительно расписания в этом сезоне.
В четверг вечером "Тоттенхэм" сыграет отложенный матч Премьер-Лиги против "Арсенала". Это дерби должно было состояться еще в январе, но тогда было отложено по просьбе "канониров", которые сослались на недостаточное количество игроков.
В то же время Премьер-Лига не стала откладывать другой матч "Тоттенхэма", что привело к вылету "шпор" из Лиги Конференций. Антонио обо всем этом забыл, но жаловаться не собирается.
"Бесполезно говорить о том, что было в прошлом. Несомненно, это было очень странно, что наш матч принесли из-за ковида, хотя ни один игрок "Арсенала" не был болен ковидом".
"Нам засчитали поражение 3:0 от "Ренна", потому что Премьер-Лига не захотела переносить наш матч, когда девять или 10 наших игроков выбыли с ковидом. В то время это было несправедливо".
"Но теперь это в прошлом. Мы должны сосредоточиться на настоящем и попытаться добыть хороший результат. Думаю, это может быть хорошая возможность для нас добыть три очка против их сильнейшего состава, потому что в январе они были лишены множества игроков из-за Кубка Африки и травм".
"Футбол — это удивительная игра, и это правильно, что такого рода матч две команды проведут всеми имеющимися игроками".
"Если я буду жаловаться, то уподоблюсь тренерам, которые делали это в прошлом. Вы помните, как жаловался Артета, но я сказал, что тренеры не должны жаловаться. Теперь могла бы быть моя очередь пожаловаться, потому что мы играем в четверг вечером, а затем играем первыми в воскресенье. Мы могли бы сыграть последними в воскресенье, получив чуть больше времени на отдых".
"Иногда с решениями Премьер-Лиги сложно смириться, но если клуб с ними смирился, то я должен. Топ-клуб должен уделять внимание расписанию. До матча ты можешь не подумать, с какого рода проблемами столкнешься, но когда это случится, ты будешь зол и будет уже слишком поздно".
"Нужно злиться заранее. Клуб должен быть внимательнее к таким вещам. Если ты хочешь побеждать, нужно думать обо всех деталях, потому что из деталей складывается окончательный результат", — цитирует Конте Daily Mail.
11.05.2022 09:00
Просмотров: 1038
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
так не хотел жаловаться, что аж целая простыня нытья вышла. может дон вспомнит как ттх перенес матч, когда французы уже сели в Хитроу? и откуда у королевского Арсенала сильнейший состав (Тирни, Парти)? Вот в следующем году уже 6 очков точно петухи нам выдадут.
(ответить)
На скамейку Арсенала глянул бы, половина игроков из академии в последние 15 матчей
(ответить)
Сыграл вничью с Брентфордом и проиграл Брайтону. Там они и отдали инициативу Арсеналу. Арсенал со сложнейшим графиком идёт лучше, проиграв лишь Саутгемптону в последних пяти матчах.
Даже если Конте выиграет очную встречу, то надо надеяться на осечку Арсенала не с самыми сильными соперниками.
Очень жаль, мог бы сотворить настоящее чудо с Тоттенхэмом. Я верю в Конте. Может и повезёт.
(ответить)
Касательно игры в субботу это прям точно перевод слов Конте? Он сам забыл, что играет в воскресенье, или это творчество переводчиков?
(ответить)
ИМПЕРАТОР! ПРОСТО ОТЕЦ!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий