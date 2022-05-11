Конте припомнил Премьер-Лиге противоречивые решения по расписанию

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте припомнил Премьер-Лиге "странные" и "несправедливые" решения относительно расписания в этом сезоне.

В четверг вечером "Тоттенхэм" сыграет отложенный матч Премьер-Лиги против "Арсенала". Это дерби должно было состояться еще в январе, но тогда было отложено по просьбе "канониров", которые сослались на недостаточное количество игроков.



В то же время Премьер-Лига не стала откладывать другой матч "Тоттенхэма", что привело к вылету "шпор" из Лиги Конференций. Антонио обо всем этом забыл, но жаловаться не собирается.



"Бесполезно говорить о том, что было в прошлом. Несомненно, это было очень странно, что наш матч принесли из-за ковида, хотя ни один игрок "Арсенала" не был болен ковидом".



"Нам засчитали поражение 3:0 от "Ренна", потому что Премьер-Лига не захотела переносить наш матч, когда девять или 10 наших игроков выбыли с ковидом. В то время это было несправедливо".



"Но теперь это в прошлом. Мы должны сосредоточиться на настоящем и попытаться добыть хороший результат. Думаю, это может быть хорошая возможность для нас добыть три очка против их сильнейшего состава, потому что в январе они были лишены множества игроков из-за Кубка Африки и травм".



"Футбол — это удивительная игра, и это правильно, что такого рода матч две команды проведут всеми имеющимися игроками".



"Если я буду жаловаться, то уподоблюсь тренерам, которые делали это в прошлом. Вы помните, как жаловался Артета, но я сказал, что тренеры не должны жаловаться. Теперь могла бы быть моя очередь пожаловаться, потому что мы играем в четверг вечером, а затем играем первыми в воскресенье. Мы могли бы сыграть последними в воскресенье, получив чуть больше времени на отдых".



"Иногда с решениями Премьер-Лиги сложно смириться, но если клуб с ними смирился, то я должен. Топ-клуб должен уделять внимание расписанию. До матча ты можешь не подумать, с какого рода проблемами столкнешься, но когда это случится, ты будешь зол и будет уже слишком поздно".



"Нужно злиться заранее. Клуб должен быть внимательнее к таким вещам. Если ты хочешь побеждать, нужно думать обо всех деталях, потому что из деталей складывается окончательный результат", — цитирует Конте Daily Mail.